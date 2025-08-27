Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Βόλο (30/8, 19:00) στο Πανθεσσαλικό, αλλά και την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου.
Ανακοίνωση με την οποία έκανε γνωστό τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων και την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου, για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο (30/8, 19:00), στο Πανθεσσαλικό, για την 2η αγωνιστική της Super League εξέδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
«Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης εισιτηρίων του αγώνα Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός, θα λειτουργήσει στο ξενοδοχείο Volos Palace ειδικά διαμορφωμένος χώρος με stands, για την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου του Ολυμπιακού», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
Υπενθυμίζεται ότι το Πανθεσσαλικό θα είναι κατακόκκινο στο ματς αυτό, αφού οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προμηθευτεί πάνω από 15.000 εισιτήρια.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«Για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στο Βόλο ΝΠΣ, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το Σάββατο 30/08/2025 στις 19:00, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:
Ώρες λειτουργίας:
Πέμπτη 28/8: 18:00 – 21:00
Παρασκευή 29/8: 11:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00
Σάββατο 30/8: 11:00 – 16:00»
