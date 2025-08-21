Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Σε ένα μικρό «Γ. Καραϊσκάκης» θα μετατραπεί το Πανθεσσαλικό στο παιχνίδι του Βόλου (30/8, 21:00) με τον Ολυμπιακό, για την 2η αγωνιστική της Super League, καθώς στις κερκίδες του γηπέδου αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 15.000 οπαδοί της πειραϊκής ομάδας.

Η ανυπομονησία των φίλων του Ολυμπιακού μάλιστα για να κλείσουν εισιτήρια για την αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο γήπεδο είναι τόσο μεγάλη, που μέσα σε 24 ώρες «έφυγαν» πάνω από 2.500 «μαγικά χαρτάκια».

Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε ότι έως την Παρασκευή (22/8) στις 12:00, τα εισιτήρια είναι στην κυκλοφορία για τους κατόχους διαρκείας του Ολυμπιακού. Από τις 13:00, θα είναι διαθέσιμα για όλους τους φιλάθλους με απαιτούμενη την κάρτα φιλάθλου.

Οι φίλαθλοί μας μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια/κωδικούς τους, πατώντας ΕΔΩ:

Υπενθυμίζουμε ότι το σαββατοκύριακο που έρχεται θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αγωνιστική της Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γ. Καραϊσκάκης» (23/8, 20:00).