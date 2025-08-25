Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας

sports betsson
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Ποδόσφαιρο 25 Αυγούστου 2025 | 19:05

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι παρατείνεται για τους κατόχους διαρκείας η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο (30/8, 19:00).

Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί ότι παρατείνεται για τους κατόχους διαρκείας η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο (30/8, 19:00), για την 2η αγωνιστική της Super League εξέδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

«Αρκετοί κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας 2025-2026 δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΝΠΣ Βόλο, μέσω της διαδικασίας που είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω των ημερών αδείας του καλοκαιριού. Για τον λόγο αυτό, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε από την αρμόδια εταιρεία που έχει αναλάβει τη διάθεση των εισιτηρίων, να παρατείνει την προθεσμία για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, προκειμένου οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι να μπορέσουν να προβούν στην αγορά εισιτηρίου για την αναμέτρηση στο Βόλο με τον κωδικό του εισιτηρίου διαρκείας τους και μόνο», αναφέρει σχετικά η πειραϊκής ΠΑΕ στην ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το Σάββατο 30/08/2025 στις 19:00, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:
Αρκετοί κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας 2025-2026 δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΝΠΣ Βόλο, μέσω της διαδικασίας που είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω των ημερών αδείας του καλοκαιριού.

Για τον λόγο αυτό, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε από την αρμόδια εταιρεία που έχει αναλάβει τη διάθεση των εισιτηρίων, να παρατείνει την προθεσμία για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, προκειμένου οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι να μπορέσουν να προβούν στην αγορά εισιτηρίου για την αναμέτρηση στο Βόλο με τον κωδικό του εισιτηρίου διαρκείας τους και μόνο.

Όσοι δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-2026, η διαδικασία παραμένει ως έχει.

Οι φίλαθλοί μας μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια/κωδικούς τους, πατώντας ΕΔΩ.

Η τιμή τους είναι 20 ευρώ στα πέταλα του γηπέδου και 30 ευρώ σε κεντρική θύρα.

Βασική προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ο αριθμός Gov Wallet τους, ενώ οι μη κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή την κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2025/26.

Gov.gr Wallet

H είσοδος στο γήπεδο γίνεται μόνο με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο όπου και θα χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός για την προσωποποίηση στο Gov. wallet.

Τέλος παρακαλούνται οι φίλαθλοι μας οι οποίοι θα προμηθευτούν εισιτήρια για τον συγκεκριμένο αγώνα να τα προσωποποιήσουν στο Gov Wallet τους προτού της άφιξης τους στο γήπεδο.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε εδώ.

