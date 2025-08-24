Super League: Νίκες για Ολυμπιακό, Άρη και Ατρόμητο – Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής (pic)
Ολυμπιακός, Άρης και Ατρόμητος ξεκίνησαν με νίκες το νέο πρωτάθλημα – Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Super League.
- Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
- Παγκράτι: 27χρονος πήγε να ληστέψει ηλικιωμένη και κλείστηκε στο ασανσέρ
- Έβαλε… σκούπα ο Γιώργος Μαζωνάκης – «Σαββατογενική, Σαββατογεννημένος, Σαββατοκύριακο»
- Ασπρόπυργος: Νεαροί ξυλοκόπησαν εργαζόμενους σε απορριμματοφόρο – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Με το… δεξί μπήκαν στο νέο πρωτάθλημα οι Ολυμπιακός, Άρης και Ατρόμητος. Ο Ολυμπιακός με γκολ των Γιαζιτζί (90+3’) και Ελ Κααμπί (90+7’) επικράτησε εντός έδρας του Αστέρα Τρίπολης με 2-0 και ξεκίνησε με νίκη τη Super League.
Τρίποντο και για τον Άρη, που νίκησε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Βόλο με 2-0. Άλβαρο (64’) και Φαμπιάνο (67’) τα γκολ για την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη.
Διπλό στο Αγρίνιο για τον Ατρόμητο, που κέρδισε τον Παναιτωλικό με 2-0, χάρη στα γκολ των Παλμεζάνο (41’) και Γιουμπιτάνα (81’).
Η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή (24/8), με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (20:15) και ο ΠΑΟΚ την ΑΕΛ (21:00). Την Δευτέρα (25/8) ο Λεβαδειακός υποδέχεται την Κηφισιά (19:30).
Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε μετά από αίτημα των Πράσινων, λόγω της συμμετοχής τους στα playoffs του Europa League.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας:
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 2-0
Άρης – Βόλος 2-0
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (Αναβλήθηκε)
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (24/8, 20.15)
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (24/8, 21.00)
Λεβαδειακός – Κηφισιά (25/8, 19.30)
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Βόλος – Ολυμπιακός (30/8, 19.00)
Πανσερραϊκός – ΟΦΗ (30/8, 19.30)
Αρης – Παναιτωλικός (30/8, 21.00)
ΑΕΛ – Κηφισιά (30/8, 21.30)
ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR (31/8, 20.00)
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (31/8, 21.00)
Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός (31/8, 22.00)
- Λεβάντε – Μπαρτσελόνα 2-3: Επική ανατροπή και «απόδραση» με το διπλό!
- Serie A: Ήττα σοκ για τη Μίλαν από την Κρεμονέζε – «Επαγγελματική» νίκη η Ρόμα με Μπολόνια
- Super League: Νίκες για Ολυμπιακό, Άρη και Ατρόμητο – Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής (pic)
- Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: «Διπλό» στο Αγρίνιο με ένα γκολ στο φινάλε κάθε ημιχρόνου (vid)
- «Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)
- «Αυτοκτονία» στην πρεμιέρα της Bundesliga για τη Ντόρτμουντ! (3-3)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις