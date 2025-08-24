Super League: Νίκες για Ολυμπιακό, Άρη και Ατρόμητο – Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής (pic)

Με το… δεξί μπήκαν στο νέο πρωτάθλημα οι Ολυμπιακός, Άρης και Ατρόμητος. Ο Ολυμπιακός με γκολ των Γιαζιτζί (90+3’) και Ελ Κααμπί (90+7’) επικράτησε εντός έδρας του Αστέρα Τρίπολης με 2-0 και ξεκίνησε με νίκη τη Super League.

Τρίποντο και για τον Άρη, που νίκησε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Βόλο με 2-0. Άλβαρο (64’) και Φαμπιάνο (67’) τα γκολ για την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Διπλό στο Αγρίνιο για τον Ατρόμητο, που κέρδισε τον Παναιτωλικό με 2-0, χάρη στα γκολ των Παλμεζάνο (41’) και Γιουμπιτάνα (81’).

Η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή (24/8), με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (20:15) και ο ΠΑΟΚ την ΑΕΛ (21:00). Την Δευτέρα (25/8) ο Λεβαδειακός υποδέχεται την Κηφισιά (19:30).

Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε μετά από αίτημα των Πράσινων, λόγω της συμμετοχής τους στα playoffs του Europa League.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 2-0

Άρης – Βόλος 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (Αναβλήθηκε)

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (24/8, 20.15)

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (24/8, 21.00)

Λεβαδειακός – Κηφισιά (25/8, 19.30)

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Βόλος – Ολυμπιακός (30/8, 19.00)

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ (30/8, 19.30)

Αρης – Παναιτωλικός (30/8, 21.00)

ΑΕΛ – Κηφισιά (30/8, 21.30)

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR (31/8, 20.00)

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (31/8, 21.00)

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός (31/8, 22.00)