Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: «Διπλό» στο Αγρίνιο με ένα γκολ στο φινάλε κάθε ημιχρόνου (vid)
Με τα γκολ των Παρμεζάνο (41′) και Γιουμπιτάνα (81′) ο Ατρόμητος πέρασε από το Αγρίνιο, νικώντας με 2-0 τον Παναιτωλικό για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
Με σκόρερ τους Παλμεζάνο (41΄) και Γιουμπιτάνα (81΄) ο Ατρόμητος νίκησε με σκορ 2-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και πέτυχε την παρθενική του νίκη με το… καλησπέρα» του νέου πρωταθλήματος της Super League.
Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της πρεμιέρας της Super League και έφτασε στο τελικό σκορ με γκολ των Παλμεζάνο (41′) και Γιουμπιτάνα (81′).
Ο Ατρόμητος μπήκε στο ματς καλύτερα «διαβασμένος», κλείνοντας όλους τους διαδρόμους προς την περιοχή του Χουτεσιώτη και περιμένοντας τη δική του ευκαιρία στην επίθεση. Στο 40΄ παραλίγο οι γηπεδούχοι να πετύχουν αυτογκόλ, όταν ο Τσάβες επέδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά στην κεφαλιά του Σιέλη.
Δεν μπόρεσε, όμως, να κάνει ο ίδιο ένα λεπτό αργότερα (41΄). Η κομπίνα των παικτών του Ατρόμητου στο κόρνερ εκτελέστηκε άψογα, ο Μιχόρλ πάσαρε στον Παλμεζάνο και ο επιθετικός από τη Βενεζουέλα άνοιξε το σκορ σε ένα κομβικό σημείο.
Με την έναρξη του Β΄ ημιχρόνου ο Παναιτωλικός έχασε δυο μεγάλες ευκαιρίες, από απρόσεκτα τελειώματα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις οι πρωταγωνιστές ήταν οι ίδιοι: ο Αγκίρε σούταρε από ιδανική θέση πάνω στον Μανσούρ στο 48΄ και το 50΄.
Ο Ατρόμητος επανέκτησε τον έλεγχο ακολουθώντας το ίδιο πλάνο από το ξεκίνημα του ματς και στο 72΄ έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία να «τελειώσει» το ματς με τον Γιουμπιτάνα. Εννιά λεπτά αργότερα (81΄), όμως, σε πολύ πιο δύσκολη φάση, ο Γιουμπιτάνα «άδειασε» τους αμυντικούς και πλάσαρε τον Τσάβες χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γκολ του Παλμεζάνο στο 41′ που άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη.
ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Πετράκης προσπάθησε να αλλάξει τα δεδομένα με τις αλλαγές του στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς επιτυχία.
Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Αγκίρε δεν φάνηκε καθόλου στο ματς.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο διαιτητής Γκιουματζίδης πέρασε σχετικά απαρατήρητος, καθώς δεν υπήρξαν ιδιαίτερα δύσκολες φάσεις στην αναμέτρηση.
VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Δεν χρειάστηκε η επέμβαση της τεχνολογίας για κάποια αλλαγή απόφασης του διαιτητή στον αγώνα.
ΣΚΟΡΕΡ: Παλμεζάνο (41′), Γιουμπιτάνα (81′)
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Αποστολόπουλος (61΄ Μάταν), Κόγιτς, Λουίς (84΄ Κοντούρης), Ράδος (46΄ Μίχαλακ), Μανρίκε, Εστέμπαν (72΄ Μπελεβώνης), Αγκίρε (61΄ Άλεξιτς).
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτετσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Ουεντραόγκο, Παλμεζάνο (61΄ Τσιγγάρας), Μιχόρλ (79΄ Μουντές), Τζοβάρας (69΄ Γιουμπιτάνα), Μπάκου, Οζέγκοβιτς (79΄ Φαν Βέερτ).
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Άρης – Παναιτωλικός (30/8, 21:00), ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (31/8, 21:00) για τη 2η «στροφή» του πρωταθλήματος.
