Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: «Διπλό» στο Αγρίνιο με ένα γκολ στο φινάλε κάθε ημιχρόνου (vid)

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της πρεμιέρας της Super League και έφτασε στο τελικό σκορ με γκολ των Παλμεζάνο (41′) και Γιουμπιτάνα (81′).

Ο Ατρόμητος μπήκε στο ματς καλύτερα «διαβασμένος», κλείνοντας όλους τους διαδρόμους προς την περιοχή του Χουτεσιώτη και περιμένοντας τη δική του ευκαιρία στην επίθεση. Στο 40΄ παραλίγο οι γηπεδούχοι να πετύχουν αυτογκόλ, όταν ο Τσάβες επέδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά στην κεφαλιά του Σιέλη.