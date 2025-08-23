sports betsson
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Η… κανονιά Γιαζιτζί στο 90+3’ έφερε το πρώτο «τρίποντο» (vids)
Ποδόσφαιρο 23 Αυγούστου 2025 | 22:07

Ο Τούρκος μπήκε στο 81΄και με απίθανο σουτ από τα 30 μέτρα στις καθυστερήσεις (90+3′) χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό, την οποία «κλείδωσε» στο 90+7΄ ο Ελ Κααμπί για το τελικό 2-0 επί του Αστέρα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις από τους Γιουσούφ Γαζιτζί (90+3’) και Αγιούμπ Ελ Κααμπί (90+7’), ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ. Καραϊσκάκης» και μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα.

Οι Ερυθρόλευκοι ήταν πιεστικοί, έκλεισαν στα καρέ της την ομάδα της Αρκαδίας, που έπαιξε μαζική άμυνα σε όλη την αναμέτρηση και έφτασε πολύ κοντά στο να φύγει με θετικά αποτέλεσμα από το φαληρικό γήπεδο, αλλά η «κανονιά» του Γιουσούφ Γιαζιτζί στο 90+3’ και το γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 90+7’ έδωσαν τη νίκη στους Πειραιώτες.

Ο Τούρκος μπήκε στο 81’ και στο 90+3’ με άπιαστο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Τσιντώτα και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ελ Κααμπί «κλείδωσε» το τρίποντο για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που ξεκίνησε με νίκη τη Super League.

Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (30/8, 19:00) και ο Αστέρας Τρίπολης στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ (31/8, 20:00).

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Έσε ήταν στα χαφ, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Πνευμονίδη πίσω από τον Ελ Κααμπί. Ο Σάββας Παντελίδης από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε τον Αστέρα με τους: Τσιντώτα, Άλχο, Καστάνιο, Σίπτσιτς, Σιλά, Έντερ, Γιαμπλόνσκι, Καλτσά, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδη και Μακέντα.

Πίεση, αλλά λίγες φάσεις

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με τον Ολυμπιακό να γυρίζει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα Τρίπολης και να ψάχνει τα κενά στην άμυνα των φιλοξενούμενων, κυρίως με επιθέσεις από τα πλάγια, αλλά και με εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ.

Στο 22ο λεπτό ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, μετά από σέντρα του Πνευμονίδη από αριστερά, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τσιντώτα.

*Ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, αλλά αστόχησε.

Στο 29’ ο Ροντινέι ελίχθηκε έξω από την περιοχή, συνέκλινε από δεξιά και σούταρε δυνατά με το αριστερό, αλλά ούτε αυτός κατάφερε να απειλήσει τον τερματοφύλακα των Αρκάδων.

Στο 35’ ο Κοστίνια δοκίμασε το πόδι του, από δεξιά, αλλά ο Τσιντώντας παρότι είχε αρκετά σώματα μπροστά του, μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

*Ο Κοστίνια σούταρε, αλλά ο Τσιντώτας μπλόκαρε.

Δύο λεπτά αργότερα ο Πορτογάλος μπακ βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας του Αστέρα και πήρε την κεφαλιά, μετά από σέντρα του Ορτέγκα από αριστερά, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα πορεία προς την εστία.

*Άουτ η κεφαλιά του Κοστίνια από πλεονεκτική θέση.

Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι

Στο 38’ ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ με τον Ροντινέι. Ο Τσικίνιο σέντραρε από αριστερά, ο Βραζιλιάνος βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι και σούταρε με τη μία, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ, χάνοντας την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

 *Άγγιξε το γκολ ο Ροντινέι.

Οι Ερυθρόλευκοι άσκησαν ασφυκτική πίεση στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν κατάφεραν να βάλουν το γκολ που έψαχναν, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 0-0.

Ακυρώθηκε γκολ του Ελ Κααμπί

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν το δεύτερο μέρος, χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, με τον Ολυμπιακό να σκοράρει στο 51’ με τον Ελ Κααμπί, αλλά το γκολ να ακυρώνεται μετά τη χρήση του VAR για οφσάιντ, την ώρα που ο Κοστίνια έκανε την πάσα στον Μαροκινό.

*Ακυρώθηκε μέσω VAR γκολ του Ελ Κααμπί.

Στο 53’ και στο 56’ ο Τσικίνιο είχε δύο τελικές, αλλά στην πρώτη περίπτωση η ψηλοκρεμαστή κεφαλιά που έκανε έφυγε άουτ, ενώ στη δεύτερη το σουτ του κόντραρε και βγήκε κόρνερ.

Στο 58’ ο Αστέρας απείλησε με μακρινό σουτ του Εμμανουηλίδη, αλλά ο Τζολάκης έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε σε κόρνερ.
*Έδιωξε ο Τζολάκης το σουτ του Εμμανουηλίδη.

Στο 62’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε τις πρώτες του αλλαγές στο παιχνίδι, με τους Ζέλσον Μαρτίνς και Μουζακίτη να παίρνουν τις θέσεις των Ντάνι Γκαρθία και Κοστίνια. Στο 69’ ο Σάββας Παντελίδης απάντησε με τους Μούμο και Κεντού αντί των Μπαρτόλο και Εμμανουηλίδη.

Δοκάρι με τον Τσικίνιο

Στο 72’ ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ με τον Τσικίνιο, αλλά ο Πορτογάλος άσος των Πειραιωτών στάθηκε άτυχος, καθώς το διαγώνιο σουτ που έκανε από πλάγια θέση, δεξιά, σταμάτησε στο δεξί κάθετο της εστίας του Τσιντώτα.

 *Άτυχος ο Τσικίνιο, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Ένα λεπτό αργότερα ο Μεντιλίμπαρ έβαλε στο παιχνίδι τον Νασιμέντο αντί του Έσε, κάνοντας πιο επιθετική την ομάδα του. Στο 80’ έκανε δύο ακόμα αλλαγές ο Βάσκος τεχνικός της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, με τους Γιαζιτζί και Μπρούνο να αντικαθιστούν τους Ορτέγκα και Πνευμονίδη.

Στο 84’ ο Μουζακίτης έκανε το φαλτσαριστό σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τσιντώτα. Μετά τη φάση του νεαρού άσου ο Παντελίδης έκανε δύο αλλαγές, με τους Χαραλαμπόγλου και Τζοακίνι να παίρνουν τις θέσεις των Μακέντα και Καλτσά και στο 86’ έβαλε τον Τριανταφυλλόπουλο αντί του Καστάνιο. Στο 90+2’ ο Ροντινέι εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι, από αριστερά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Λύτρωση με γκολάρα Γιαζιτζί

Όλα έδειχναν ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα φύγει με αποτέλεσμα από το φαληρικό γήπεδο, αλλά ο Γιουσούφ Γιαζιτζί είχε διαφορετική άποψη. Στο 90+3’ ο Τούρκος μεσοεπιθετικός με καταπληκτικό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έστειλε την μπάλα στα παραθυράκι της εστίας του ανήμπορου να αντιδράσει Τσιντώτα και έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ένα γκολ που πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους παίκτες και το τεχνικό τιμ των Πειραιωτών.

*Ο Γιαζιτζί με καταπληκτικό σουτ «λύτρωσε» τον Ολυμπιακό.

«Σφράγισε» τη νίκη ο Ελ Κααμπί

Στο 90+’7 ο Ελ Κααμπί πήρε την πάσα από τον Νασιμέντο και με ωραίο σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης και «σφράγισε» τη νίκη για τον Ολυμπιακό, που έκαμψε την αντίσταση των Αρκάδων και μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα.

*Ο Ελ Κααμπί στο 90+7′ έκανε το 2-0 και «κλείδωσε» το τρίποντο για τους Πειραιώτες.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι Ερυθρόλευκοι, παρά τις πολλές χαμένες ευκαιρίες, δεν σταμάτησαν στιγμή να πιστεύουν στη νίκη και στο τέλος δικαιώθηκαν για την υπομονή και την επιμονή τους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Γιατζιτζί. Ο Τούρκος μπήκε στο 81’ και με γκολάρα στο 90+3’ έλυσε τον Γόρδιο Δεσμό της άμυνας του Αστέρα Τρίπολης. Ενα εντυπωσιακό γκολ, με τον έμπειρο άσο να λυτρώνει τον Ολυμπιακό και να ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Σιλά ήταν ο αδύναμος κρίκος στη μαζική άμυνα του Αστέρα Τρίπολης.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δεν είχε κάποια δύσκολη στιγμή ο Σιδηρόπουλος, που ανέχτηκε, πάντως, σε κάποιες φάσεις τους παίκτες του Αστέρα να κάνουν καθυστερήσεις, χωρίς να τους δείξει κάρτα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 53’ ακυρώθηκε γκολ του Ελ Κααμπί, μετά τη χρήση του VAR, για οφσάιντ του Αφρικανού στην αρχή της φάσης, την ώρα που του έκανε την πάσα ο Κοστίνια.

ΣΚΟΡΕΡ:  Γιατζιτζί (90+3’), Ελ Κααμπί (90+7′).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα (81′ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (62′ Μαρτίνς), Έσε (73′ Νασιμέντο), Γκαρθία (62′ Μουζακίτης), Τσικίνιο, Πνευμονίδης (81′ Γιαζίτζι), Ροντινέι, Ελ Κααμπί.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ AKTOR: Τσιντώτας, Σίπσιτς, Καστάνο (86΄ Τριανταφυλλόπουλος), Άλχο, Σιλά, Γκονζάλες, Γιαμπλόνσκι, Εμμανουηλίδης (68′ Μουνιόθ), Μπαρτόλο (68′ Κετού), Καλτσάς (84′ Τζιοακίνι), Μακέντα (84′ Χαραλαμπόγλου).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (30/8, 19:00) και ο Αστέρας Τρίπολης στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ (31/8, 20:00).

