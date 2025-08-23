Καλή απόκρουση του Τζολάκη στο σουτ του Εμμανουηλίδη (vid)

Ο Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος στο ματς της πρεμιέρας της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Αστέρα στο Φάληρο, αλλά είχαν και οι Αρκάδες την ευκαιρία τους στο 59′.

Συγκεκριμένα, ο Εμμανουηλίδης, με ωραία ενέργεια, απέφυγε τρεις παίκτες των Πειραιωτών, έπιασε ένα καλό σουτ, αλλά ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν σε πλήρη ετοιμότητα, πέφτοντας και διώχνοντας την μπάλα.

Δείτε τη φάση του Αστέρα με τον Εμμανουηλίδη: