Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Καλή απόκρουση του Τζολάκη στο σουτ του Εμμανουηλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 23 Αυγούστου 2025 | 21:28

Καλή απόκρουση του Τζολάκη στο σουτ του Εμμανουηλίδη (vid)

Ο Αστέρας είχε την ευκαιρία του με τον Εμμανουηλίδη, αλλά ο Τζολάκης ήταν σε πλήρη ετοιμότητα

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος στο ματς της πρεμιέρας της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Αστέρα στο Φάληρο, αλλά είχαν και οι Αρκάδες την ευκαιρία τους στο 59′.

Συγκεκριμένα, ο Εμμανουηλίδης, με ωραία ενέργεια, απέφυγε τρεις παίκτες των Πειραιωτών, έπιασε ένα καλό σουτ, αλλά ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν σε πλήρη ετοιμότητα, πέφτοντας και διώχνοντας την μπάλα.

Δείτε τη φάση του Αστέρα με τον Εμμανουηλίδη:

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

inTickets 22.08.25

Ποδόσφαιρο 23.08.25

Παντελίδης: «Με την ποιότητα που διαθέτει ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα»

Ο Σάββας Παντελίδης ήταν ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του, αλλά στάθηκε στην ποιότητα των παικτών του Ολυμπιακού που έκανε τη διαφορά.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Είναι το προσόν του Γιαζίτσι το πώς εκτελεί έτσι την μπάλα – Μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ… έβγαλε το καπέλο στον Γιουσούφ Γιαζίτσι για το γκολ απέναντι στον Αστέρα ενώ μίλησε με πολύ καλά λόγια για τους Αρκάδες.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ποδόσφαιρο 23.08.25

Μουσείο Λούβρου: Σχέδιο 800 εκατ. ευρώ – Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού
Παρίσι 23.08.25

Σχέδιο 800 εκατ. ευρώ για το Λούβρο: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού

Οι υπηρεσίες στο Μουσείο του Λούβρου προς τους επισκέπτες, από την εστίαση μέχρι τις τουαλέτες, έχουν υποβαθμιστεί - Το κόστος του έργου προκαλεί ανησυχία

Σύνταξη
Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ
Ποιοι διαφώνησαν 23.08.25

Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, παραιτήθηκαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας προκαλώντας πολιτική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση στην Ολλανδία είναι υπηρεσιακή.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ποδόσφαιρο 23.08.25

Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada
Εκμετάλλευση 23.08.25

Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada

Η σύντομη απεργία προκάλεσε χάος κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, αλλά οι πτήσεις ξανάρχισαν μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, την Τρίτη

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ποδόσφαιρο 23.08.25

Κλειστά πολλά αεροδρόμια στη Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προορισμό τη Μόσχα
Δεκάδες καταρρίψεις 23.08.25

Κλειστά πολλά αεροδρόμια στη Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προορισμό τη Μόσχα

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, καταρρίφθηκε από τη αντιαεροπορική άμυνα στη Ρωσία. Για λόγους ασφαλείας, ανακοινώθηκε διακοπή λειτουργίας αεροδρομίων.

Σύνταξη
Καύσωνας εν όψει – Καιρός: Έρχεται εισβολή ζέστης και υψηλές θερμοκρασίες – Τι λένε οι μετεωρολόγοι
«Καμπανάκι» 23.08.25

Καύσωνας εν όψει: Έρχεται «εισβολή ζέστης» και υψηλές θερμοκρασίες - Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, «εισβολή ζέστης» και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα έρθει ο Σεπτέμβριος. Καύσωνας προγιγνώσκεται από τον Κώστα Τσατραφύλια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι ενόπλους – Η Τεχεράνη λέει ότι συνδέονταν με το Ισραήλ
Κόσμος 23.08.25

Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι ενόπλους – Η Τεχεράνη λέει ότι συνδέονταν με το Ισραήλ

«Οι διαθέσιμες αποδείξεις υποδηλώνουν τη σιωνιστική φύση» της ομάδας αυτής, η οποία σχεδίαζε να επιτεθεί «σε ένα από τα ζωτικά κέντρα του ανατολικού Ιράν», μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο IRNA

Σύνταξη
Ζαχαριάδης στον Γεωργιάδη: Επικίνδυνη και ανιστόρητη ανάρτηση – Ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ίδιος με τα SS
Πολιτική Γραμματεία 23.08.25

Ζαχαριάδης στον Γεωργιάδη: Επικίνδυνη και ανιστόρητη ανάρτηση – Ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ίδιος με τα SS

«Ο κ. Γεωργιάδης είναι φανατικός υποστηρικτής της ανιστόρητης και επικίνδυνης θεωρίας των δυο άκρων που στο τέλος ενισχύει και εξοικειώνει την κοινωνία με την ακροδεξιά και τον φασισμό», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Ποια είναι η Ναντίν Αγιούμπ, η πρώτη εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος 
«Ο λαός μου» 23.08.25

Ποια είναι η Ναντίν Αγιούμπ, η πρώτη εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος 

Σε συνέντευξή της στο MEE, η Ναντίν Αγιούμπ παραδέχτηκε ότι, αν και είναι περήφανη για τον εαυτό της, νιώθει το βάρος του να «είμαι η φωνή των αθώων ανθρώπων της Παλαιστίνης, των γυναικών και των παιδιών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Θεωρίες συνωμοσίας 23.08.25

Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ο κορονοϊός ήταν λιγότερο θανατηφόρος από άλλες πανδημίες. Δύο βιβλία υποστηρίζουν, όμως, ότι προκάλεσε παγκόσμια αύξηση του πληθωρισμού, κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους ειδικούς και πολιτική πόλωση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Απόρρητο