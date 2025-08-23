Τεράστια ευκαιρία με Ροντινέι για τον Ολυμπιακό (vid)
Ο Ολυμπιακός έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία, με τον Ροντινέι να μην μπορεί να σκοράρει από πλεονεκτική θέση στο 38'
Ο Ολυμπιακός πιέζει από το ξεκίνημα του αγώνα τον Αστέρα και ψάχνει το πρώτο του επίσημο γκολ της χρονιάς, με το οποίο θα ανοίξει τον δρόμο προς την κατάκτηση των τριών βαθμών.
Στο 38′ οι νταμπλούχοι Ελλάδος έχασαν τεράστια ευκαιρία για να σκοράρουν! Συγκεκριμένα, ο Ροντινέι βρέθηκε απέναντι στον Τσιντώτα, πλάσαρε από πλεονεκτική θέση, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.
Δείτε την μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού:
