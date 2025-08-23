Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)

Ο Κοστίνια ήταν ο πρωταγωνιστής δύο καλών ευκαιριών του Ολυμπιακού στο 35΄και στο 37′, με τον Πορτογάλο αμυντικό να γίνεται απειλητικός για την εστία του Τσιντώτα.

Στην πρώτη φάση έκανε σουτ από το ύψος της περιοχής, με τον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων να μπλοκάρει την μπάλα με διπλή προσπάθεια.

Στην δεύτερη ευκαιρία, ο Κοστίνια βρέθηκε σε καλή θέση στην «καρδιά» της περιοχής, έπιασε την κεφαλιά αλλά δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα του Αστέρα.

Δείτε τις δύο ευκαιρίες:

