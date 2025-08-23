Πιέζει από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός (vid)
Ο Κοστίνια έκανε ωραία σέντρα στο 14' αλλά ο Ελ Κααμπί δεν βρήκε την μπάλα για ν' απειλήσει την εστία του Αστέρα
Ο Ολυμπιακός πιέζει από το πρώτο λεπτό τον Αστέρα Τρίπολης, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο φετινό πρωτάθλημα και οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν το γκολ από νωρίς.
Στο 14′ μάλιστα, ο Κοστίνια έκανε ωραία σέντρα από δεξιά, η μπάλα όμως πέρασε από τον Ελ Κααμπό, χωρίς ο Μαροκινός να την βρει και ν’ απειλήσει την εστία των φιλοξενούμενων.
Δείτε την φάση:
