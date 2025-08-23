sports betsson
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Ο Ολυμπιακός βλέπει μόνο την κούπα
Ποδόσφαιρο 23 Αυγούστου 2025 | 11:55

Ο Ολυμπιακός βλέπει μόνο την κούπα

Ο στόχος των Πειραιωτών, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος που ξεκινά σήμερα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Super league κάνει σέντρα σήμερα και το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει την διεξαγωγή τριών αγώνων.

Στην «βάση» του πρωταθλήματος είναι συγκεντρωμένα τα περισσότερα «δεδομένα» (απομένουν μερικά ακόμα μέχρι την ολοκλήρωση των μεταγραφών) και είναι προφανές πως το τοπίο είναι ξεκάθαρο.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, ρίχνεται στην μάχη του πρωταθλήματος και είναι φυσικά το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Και δεν χρειάζεται να τονίσουμε πως στόχος της ομάδας του Πειραιά είναι η κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος, καθώς στην σκέψη όλων στον Ολυμπιακό κυριαρχεί η στέψη για το 49ο πρωτάθλημα στην ιστορία του συλλόγου.

Για τον Ολυμπιακό υπάρχει μόνο η κορυφή και είναι δεδομένο πως οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν τον φετινό μαραθώνιο, έχοντας τον τίτλο του μεγάλου φαβορί.

Και δικαιολογημένα άλλωστε, καθώς μιλάμε για την ομάδα που κατέκτησε με άνεση το περσινό πρωτάθλημα και η οποία ενισχύθηκε στην μεταγραφική περίοδο και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο μέχρι την λήξη των μεταγραφών.

Σημαντικός παράγοντας βεβαίως στην προσπάθεια της ομάδας του Πειραιά για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου, είναι η παρουσία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο των πειραιωτών.

Ο Μέντι οδήγησε πέρυσι την ομάδα του λιμανιού στην κατάκτηση του νταμπλ και ο Ισπανός έστειλε το μήνυμα μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων».

Ο Ισπανός προπονητής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την δουλειά που έκαναν οι παίκτες του στην Ολλανδία και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με νίκη την προσπάθεια του για διατήρηση του τίτλου.

Στην σημερινή πρεμιέρα, οι πειραιώτες θα κοντραριστούν με τον Αστέρα Τρίπολης και είναι ξεκάθαρο πως θέλουν να στείλουν μήνυμα κυριαρχίας από την πρώτη κιόλας αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι μεταγραφές που έγιναν (Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Νασιμέντο, Καμπελά), οι προσθήκες από την ακαδημία του συλλόγου (Πνευμονίδης και Λιατσικούρας) αλλά και οι μεταγραφές αυτές που θα γίνουν μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ομάδα του λιμανιού και ο Ολυμπιακός θέλει να πανηγυρίσει στο φινάλε της σεζόν την κατάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού ξέρουν καλά τον δρόμο που πρέπει ν’ ακολουθήσουν για να κατακτήσουν μιαν ακόμα κορυφή και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει προετοιμάσει την ομάδα του για να πετύχει τους στόχους της.

Η φετινή σεζόν είναι η πιο απαιτητική των τελευταίων χρόνων, καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως ο Ολυμπιακός θα δώσει το παρών στην League Phase του Champions League κι αυτό σημαίνει πως θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια απ’ όλους για να πετύχουν τους στόχους τους οι «ερυθρόλευκοι».

Το σίγουρο είναι πως ο Ολυμπιακός έχει στον πάγκο έναν εξαιρετικό προπονητή που γνωρίζει καλά την ομάδα του, αλλά και το ρόστερ που μπορεί να κάνει την διαφορά και να οδηγήσει την ομάδα του Πειραιά στην κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος.

Κι επειδή προαναφερθήκαμε στις μεταγραφές που έχουν κάνει οι «ερυθρόλευκοι», θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει κι άλλες δυναμικές κινήσεις στο μεταγραφικό «παζάρι», ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το έμψυχο δυναμικό των πειραιωτών.

Και γίνεται βεβαίως εύκολα αντιληπτό πως με την ολοκλήρωση των μεταγραφών του Ολυμπιακού, οι πειραιώτες θα είναι πιο δυνατοί σε σχέση με πέρυσι κι αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος που είχαν θέσει οι ιθύνοντες της ομάδας του Πειραιά.

ΡΟΣΤΕΡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

1.Αλέξανδρος Πασχαλάκης

31.Νικόλαος Μπότης

88.Κωνσταντίνος Τζολάκης

3.Φρανσίσκο Ορτέγα

4.Τζουλιάν Μπιανκόν

5.Λορέντσο Πιρόλα

6.Αλέξης Καλογερόπουλος

20.Κοστίνια

21.Ρούμπεν Βέζο

23.Ροντινέι

45.Παναγιώτης Ρέτσος

70.Μπρούνο Ονιεμαέτσι

8.Ντιόγκο Νασιμέντο

10.Ζέλσον Μαρτίνς

14.Ντάνι Γκαρθία

16.Λορέντσο Σιπιόνι

22.Τσικίνιο

27.Γκαμπριέλ Στρεφέτσα

32.Σαντιάγκο Έσε

67.Αργύρης Λιατσικούρας

80.Σταύρος Πνευμονίδης

90.Ρεμί Καμπελά

96.Χρήστος Μουζακίτης

97.Γιουσούφ Γιαζίτσι

9. Αγιούμπ Ελ Κααμπί

11.Ρόμαν Γιάρεμτσουκ

Ήρθαν

Γκάμπριελ Στρεφέτσα (εξτρέμ, από Κόμο)

Ντιόγκο Νασιμένο (μέσος, από Βιζέλα)

Λορέντσο Σιπιόνι (μέσος, από Τίγκρε)

Ρεμί Καμπελά (μέσος)

Γιώργος Μασούρας (επιθετικός από Μπόχουμ)

Νίκος Αθανασίου (αμυντικός, από Ατρόμητο)

Σταύρος Πνευμονίδης (επιθετικός, από την ακαδημία)

Αλέξης Καλογερόπουλος (αμυντικός, από Βόλο)

Κωνσταντίνος Κωστούλας (αμυντικός, από Ρίο Άβε)

Αργύρης Λιατσικούρας (μέσος, από ακαδημία)

Ντόρον Λάιντνερ (αμυντικός, από Ζυρίχη)

Έφυγαν

Κρίστοφερ Βέλντε (εξτρέμ, στο Πόρτλαντ)

Γιώργος Μασούρας (επιθετικός, Αλ Καλίτζ)

Γέφτε Μπετανκόρ (επιθετικός, Αλμπαθέτε)

Κωνσταντίνος Κωστούλας (αμυντικός, ΟΦΗ)

Αντώνης Παπακανέλλος (μέσος, Ρίο Άβε)

Νίκος Αθανασίου (αμυντικός, Ρίο Άβε)

Ντόρον Λάιντνερ (αμυντικός, Χάποελ Τελ Αβίβ)

Λούις Πάλμα (εξτρέμ, Σέλτικ)

Αντρέ Όρτα (μέσος, Μπράγκα)

Νταβίντ Κάρμο (αμυντικός, Νότιγχαμ Φόρεστ)

Μάρκο Στάμενιτς (μέσος, Νότιγχαμ Φόρεστ)

