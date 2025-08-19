Ολυμπιακός: Η «αποκάλυψη» της προετοιμασίας, στην «πρώτη γραμμή» (vids)

Όσοι δεν τον ήξεραν ή δεν είχε τύχει να τον παρακολουθήσουν από κοντά «έτριβαν τα μάτια τους» βλέποντας τον στα φιλικά προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Όσοι έχουν παρακολουθήσει την πορεία του από τα μικρά του Ολυμπιακού απλά επιβεβαίωσαν την πολύ καλή άποψη που είχαν για το ταλέντο του και τις δυνατότητές του.

Ο Σταύρος Πνευμονίδης, περί ου ο λόγος, ήταν η «αποκάλυψη» της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν με την παρουσία του καταφέρνοντας γρήγορα-γρήγορα να πείσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πως αξίζει να έχει μια θέση στο τελικό ρόστερ των Πειραιωτών.

Και όπως φαίνεται; Θα μπει από νωρίς στα… βαθιά καθώς το βράδυ του Σαββάτου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο άδειο λόγω τιμωρίας Καραϊσκάκη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης ο 19χρονος εξτρέμ βρίσκεται αυτή την στιγμή στην «πρώτη γραμμή» των πλάνων του «Μέντι».



Ο Σταύρος Πνευμονίδης που μόνο τυχαία δεν βρέθηκε στην τετράδα της επίθεσης στο φιλικό με την Νάπολι μαζί με Ροντινέι, Τσικίνιο και Ελ Κααμπί. Μια τετράδα που όπως φαίνεται θα είναι και αυτή που θα βρεθεί απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στο πρώτο βήμα του Ολυμπιακού για το 49ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Με τον Πνευμονίδη να έχει από τόσο νωρίς την «χρυσή» ευκαιρία να ντεμπουτάρει με τα ερυθρόλευκα στην πρώτη ομάδα και να δείξει και στα επίσημα ματς την αξία του. Με τους Καμπελά, Στρεφέτσα άλλωστε τιμωρημένους ο Μεντιλίμπαρ έχει λιγοστές επιλογές για τα άκρα της επίθεσης καθώς και ο Ζέλσον Μαρτίνς ακόμη είναι στο 50-50 για το αν τελικά προλάβει να είναι διαθέσιμος για το ματς.

Ακόμη και για το αν μπορεί να βρεθεί στην αποστολή και αν και εφόσον χρειαστεί να παίξει. Η σημερινή προπόνηση είναι σημαντική και για τον Πορτογάλο εξτρέμ αλλά και για τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ που επίσης «τρέχει» για να προλάβει το ματς της πρεμιέρας.