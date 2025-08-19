sports betsson
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Ολυμπιακός: Η «αποκάλυψη» της προετοιμασίας, στην «πρώτη γραμμή» (vids)
On Field 19 Αυγούστου 2025 | 12:41

Ολυμπιακός: Η «αποκάλυψη» της προετοιμασίας, στην «πρώτη γραμμή» (vids)

Ο Σταύρος Πνευμονίδης και μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα το βράδυ του Σαββάτου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Όσοι δεν τον ήξεραν ή δεν είχε τύχει να τον παρακολουθήσουν από κοντά «έτριβαν τα μάτια τους» βλέποντας τον στα φιλικά προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Όσοι έχουν παρακολουθήσει την πορεία του από τα μικρά του Ολυμπιακού απλά επιβεβαίωσαν την πολύ καλή άποψη που είχαν για το ταλέντο του και τις δυνατότητές του.

Ο Σταύρος Πνευμονίδης, περί ου ο λόγος, ήταν η «αποκάλυψη» της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν με την παρουσία του καταφέρνοντας γρήγορα-γρήγορα να πείσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πως αξίζει να έχει μια θέση στο τελικό ρόστερ των Πειραιωτών.

YouTube thumbnail

Και όπως φαίνεται; Θα μπει από νωρίς στα… βαθιά καθώς το βράδυ του Σαββάτου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο άδειο λόγω τιμωρίας Καραϊσκάκη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης ο 19χρονος εξτρέμ βρίσκεται αυτή την στιγμή στην «πρώτη γραμμή» των πλάνων του «Μέντι».


Ο Σταύρος Πνευμονίδης που μόνο τυχαία δεν βρέθηκε στην τετράδα της επίθεσης στο φιλικό με την Νάπολι μαζί με Ροντινέι, Τσικίνιο και Ελ Κααμπί. Μια τετράδα που όπως φαίνεται θα είναι και αυτή που θα βρεθεί απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στο πρώτο βήμα του Ολυμπιακού για το 49ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Με τον Πνευμονίδη να έχει από τόσο νωρίς την «χρυσή» ευκαιρία να ντεμπουτάρει με τα ερυθρόλευκα στην πρώτη ομάδα και να δείξει και στα επίσημα ματς την αξία του. Με τους Καμπελά, Στρεφέτσα άλλωστε τιμωρημένους ο Μεντιλίμπαρ έχει λιγοστές επιλογές για τα άκρα της επίθεσης καθώς και ο Ζέλσον Μαρτίνς ακόμη είναι στο 50-50 για το αν τελικά προλάβει να είναι διαθέσιμος για το ματς.

Ακόμη και για το αν μπορεί να βρεθεί στην αποστολή και αν και εφόσον χρειαστεί να παίξει. Η σημερινή προπόνηση είναι σημαντική και για τον Πορτογάλο εξτρέμ αλλά και για τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ που επίσης «τρέχει» για να προλάβει το ματς της πρεμιέρας.

UBS: Χαμηλώνει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2025

UBS: Χαμηλώνει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες πλησίον αλλά χαμηλότερα των 2.100 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες πλησίον αλλά χαμηλότερα των 2.100 μονάδων

«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει τερματοφύλακα στη θέση του Ονάνα και εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του ανθρώπου που έφυγε πριν δύο χρόνια για να έρθει στη θέση του ο Καμερουνέζος...

Σύνταξη
To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ
On Field 19.08.25

To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ

«Σπάει» το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ. Η νέα ανεπιθύμητη πρωτιά…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ο «άλλος» Βίκτορ Γκιόκερες…
On Field 18.08.25

Ο «άλλος» Βίκτορ Γκιόκερες…

Οι οπαδοί της Άρσεναλ σίγουρα δεν... είδαν στο «Ολντ Τράφορντ», τον παίκτη που τρέλαινε κόσμο με την φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Σύνταξη
Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη
On Field 18.08.25

Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη

Η Άρσεναλ έχει πάει σε άλλο επίπεδο, καθώς η ομάδα του Λονδίνου έχει βρει μυθικούς τρόπους για να σκοράρει μετά από εκτελέσεις κόρνερ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη
Μπάσκετ 18.08.25

Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη

Ο Νίκος Γκάλης στην πρώτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ της Εθνικής ομάδας στα Ευρωμπάσκετ - Που βρίσκεται ο νυν προπονητής της «Γαλανόλευκης» Βασίλης Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!
On Field 18.08.25

Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!

Ο σούπερ σταρ της Μπιλμπάο, Νίκο Γουίλιαμς ήταν απολαυστικός στην μεγάλη νίκη επί της Σεβίλλης και προσφέρει στιγμές απόλυτης μαγείας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αυτός μάλιστα, είναι «ιπτάμενος» Ολλανδός
On Field 16.08.25

Αυτός μάλιστα, είναι «ιπτάμενος» Ολλανδός

Ο Τιγιάνι Ρέιντερς ήταν απολαυστικός στην πρώτη του εμφάνιση στην Πρέμιερ Λιγκ και ο 27χρονος άσος της Σίτι κάνει τον Γκουαρντιόλα να χαμογελά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs
On Field 16.08.25

Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs

Η Τότεναμ έδωσε 64 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό κι αυτός κάνει την διαφορά από την πρεμιέρα κιόλας του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….
On Field 16.08.25

Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….

Ο Σλοτ… θυμήθηκε (!) τον Κιέζα, ο Ιταλός σκόραρε από το πουθενά και η μέρα έχει νέο ήρωα στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν
Super League 15.08.25

Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν

Ο αλαζόνας Αρντά Τουράν αγνόησε την πιθανότητα των πέναλτι και το ποδόσφαιρο τον τιμώρησε, επιβραβεύοντας τη μεθοδικότητα του Ρουί Βιτόρια και την ικανότητα του Ντραγκόβσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη
On Field 15.08.25

Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο Ακρόπολις και η παρουσία του σούπερ σταρ των Μπακς, θα δώσει την επιθετική ώθηση που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Εθνική

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία
On Field 14.08.25

Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία

Ο διευθύνων σύμβουλος του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη για διεξαγωγή αγώνων εκτός Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ταυτότητα λέει Champions League
On Field 14.08.25

Η ταυτότητα λέει Champions League

Ο Ολυμπιακός έδειξε κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, πως είναι στον σωστό δρόμο ενόψει της απαιτητικής League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κακοκαιρία: Βίντεο από την ξαφνική μπόρα στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης
Σύντομη ταλαιπωρία 19.08.25

Βίντεο από την ξαφνική μπόρα στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης

Δυνατή βροχή που γρήγορα έδωσε τη θέση της στο ψιλόβροχο σημειώθηκε στην Αθήνα - Κάποιους τους έπιασε εξαπίνης καθώς δεν είχαν ομπρέλες, παρότι οι μετεωρολόγοι είχαν προβλέπει το άστατο του καιρού

Σύνταξη
«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει τερματοφύλακα στη θέση του Ονάνα και εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του ανθρώπου που έφυγε πριν δύο χρόνια για να έρθει στη θέση του ο Καμερουνέζος...

Σύνταξη
Βουλή: Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα – «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»
Από τις πυρκαγιές 19.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα - «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν «την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και την έγκαιρη, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, λήψη μέτρων στήριξης για κατοίκους, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους από την Πολιτεία»

Σύνταξη
Ουκρανικό: Πέντε συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Στον Λευκό Οίκο 19.08.25

Τα 5 συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ και τα «αγκάθια» στο δρόμο για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας

H πιθανή συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Φωτιά: Τέσσερις εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο ομολόγησε 57χρονος
Επικαλείται ψυχολογικά 19.08.25

Τέσσερις εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο ομολόγησε 57χρονος - Τι είπε ο δικηγόρος του

«Πάσχει από κατάθλιψη, δεν ήξερε τι έκανε» λέει ο συνήγορος του 57χρονου άνδρα που διαμένει σε χωριό της δυτικής Λέσβου και παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά σε Φίλια και Σκαλοχώρι

Σύνταξη
Κασσελάκης με εποχικούς πυροσβέστες: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά
Από την Πάτρα 19.08.25

Κασσελάκης με εποχικούς πυροσβέστες: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά

«Δεν είναι δυνατόν να χειροκροτούνται οι πυροσβέστες για τις φωτογραφίες και να εγκαταλείπονται την επόμενη μέρα», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη
Τόλμη & ήθος 19.08.25

Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη

Η Σάλι Ρούνεϊ, η συγγραφέας πίσω από παγκόσμια best-sellers, προκαλεί το νομικό και πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και δεσμεύεται να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα για την Παλαιστίνη. Παράλληλα δεσμεύτηκε δημόσια να χρηματοδοτήσει την Palestine Action με τα έσοδα από τα έργα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΛΓΑ: Πότε πληρώνει τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές
Το φετινό καλοκαίρι 19.08.25

Πότε πληρώνει ο ΕΛΓΑ τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές

Για την υποβολή δήλωσης ζημίας για απώλειες ζωικού κεφαλαίου από τις φετινές φωτιές δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους παραγωγούς, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ

Σύνταξη
Ακίνητα: Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Στοιχεία ΟΟΣΑ 19.08.25

Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία ακινήτων - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η βορειοδυτική Ευρώπη συλλέγει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ μέσω φόρου στα ακίνητα, η ανατολική και οι Βαλτικές χαμηλότερο, ενώ στον Νότο η εικόνα είναι μεικτή με τάση προς τα υψηλότερα επίπεδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.08.25

Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο

Ο Μεντβέντεφ, αναφέρει ότι η «αντιρωσική και φιλοπόλεμη  Συμμαχία των Προθύμων» απέτυχε να επικρατήσει έναντι του Τραμπ, ενώ χαρακτήρισε κλόουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Ηλιόπουλος: Κυβέρνηση και ΕΤΑΔ βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημοσίου χώρου στη Ρόδο
Νέα Αριστερά 19.08.25

Ηλιόπουλος: Κυβέρνηση και ΕΤΑΔ βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημοσίου χώρου στη Ρόδο

«Η καταπάτηση του δημοσίου χώρου και η παρανομία συνεχίζονται κανονικά», αναφέρει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, αναφερόμενος στην παραλία του νησιού Έλλη

Σύνταξη
Ηράκλειο: Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη – Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
Στην Κρήτη 19.08.25

Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη - Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο αυτοκινητιστής άλλαξε πορεία οδηγώντας την σε χώρο στάθμευσης στο Ηράκλειο και εκεί προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και να την φιλήσει κάνοντας σαφείς τις προθέσεις του

Σύνταξη
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι
Γυναικοκτόνος 19.08.25

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι

Ο 28χρονος που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου
Της 47χρονης 19.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου

«Ακόμα ένα τραγικό περιστατικό γυναικοκτονίας στην Ελλάδα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και τονίζει μέτρα για την «ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας των γυναικών»

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

