Η συγγνώμη και το δώρο του Ντε Μπρόινε στον Πνευμονίδη

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-1 σε μία… πρόβα για το Champions League απέναντι στη Νάπολι, όμως στάθηκε πολύ καλά απέναντι στην Πρωταθλήτρια Ιταλίας, την οποία σεβάστηκε αλλά δεν φοβήθηκε.

Στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έκανε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον Σταύρο Πνευμονίδη, το οποίο τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα, ωστόσο πιθανότατα σε επίσημο αγώνα να σήκωνε μέχρι και κόκκινη.

Σπουδαία κίνηση

Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Βέλγος σταρ της Νάπολι, πλησίασε τον Σταύρο Πνευμονίδη, του ζήτησε συγγνώμη για το σκληρό μαρκάρισμα που του έκανε κατά τη διάρκεια του φιλικού και του έδωσε τη φανέλα του, λύνοντας έτσι την όποια παρεξήγηση και την ένταση που είχε στο ματς ο Ντε Μπρόινε.

Ο Βέλγος απέδειξε ότι εκτός από σπουδαίος ποδοσφαιριστής, που δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, είναι και σπουδαίος άνθρωπος, με τον έμπειρο άσο σε μια κίνηση fair play να αναγνωρίζει το λάθος του και να ζητάει συγγνώμη από τον νεαρό αντίπαλό του, χαρίζοντάς του και τη φανέλα του.