sports betsson
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

ps. post
scriptum

Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η ταυτότητα λέει Champions League
On Field 14 Αυγούστου 2025 | 21:50

Η ταυτότητα λέει Champions League

Ο Ολυμπιακός έδειξε κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, πως είναι στον σωστό δρόμο ενόψει της απαιτητικής League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Spotlight

Το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, είχε τον χαρακτήρα μιας μεγάλης κόντρας που παραπέμπει στα… προσεχώς, σε ότι αφορά τις ευρωπαϊκές της ομάδας του λιμανιού.

Οι «ερυθρόλευκοι» κοντραρίστηκαν με τους «παρτενοπέι» σ’ ένα ματς που θύμιζε από… κάθε άποψη, αγώνα της League Phase του Champions League, καθώς και ένταση υπήρχε και δυνατές «μάχες» από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό κι αυτό λέει πολλά.

Όπως ακριβώς το είπε και ο Κριστιάν Καρεμπέ, μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγο πριν από την έναρξη του φιλικού. «Είμαστε εδώ για να προετοιμαστούμε για το Champions League», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γάλλος και γι’ αυτό άλλωστε έκλεισαν τα φιλικά με Νάπολι και Ίντερ οι πειραιώτες.

Τι βαθμό λοιπόν πήρε ο Ολυμπιακός σε αυτό το πολύ δύσκολο τεστ; Πήραν καλό βαθμό οι «ερυθρόλευκοι» και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε την ομάδα του ν’ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας δύσκολης αναμέτρησης.

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ποια ομάδα ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό και μάλιστα η Νάπολι έχει και αυτή επίσημο παιχνίδι στις 23 του μήνα, κάτι που σημαίνει ότι είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας.

Αυτό που σίγουρα ικανοποίησε τον προπονητή της ομάδας του Πειραιά, είναι η ταυτότητα που είχε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι κι αυτή η ταυτότητα γράφει Champions League.

Κανείς δεν στέκεται στο τελικό 2-1 με το οποίο επικράτησαν οι «παρτενοπέι» κι αυτό είναι σίγουρο. Ούτε ο προπονητής της ιταλικής ομάδας, Αντόνιο Κόντε ούτε και ο κόουτς του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Άλλα είναι αυτά που ενδιαφέρουν τους προπονητές και ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων» έχει να κρατήσει πολλά θετικά στοιχεία από την ομάδα του.

Σίγουρα όμως ο τελειομανής Ισπανός, θα έχει να πει πράγματα στους παίκτες του, με προφανή στόχο να δει εξίσου καλή εικόνα και στο επίσης μεγάλο σαββατιάτικο φιλικό, απέναντι στην φιναλίστ του Champions League, Ίντερ.

Και δεν χωρά αμφιβολία πως η ομάδα του λιμανιού έχει την δυνατότητα να κοντράρει στα ίσα ομάδες όπως η Νάπολι και οι «νερατζούρι» κι αυτό είναι και το πολύ θετικό στοιχείο ενόψει της συνέχειας. Ότι οι πειραιώτες ανεβάζουν συνεχώς ταχύτητα, πλησιάζοντας στην πρεμιέρα των επίσημων υποχρεώσεων.

Ο Ολυμπιακός είχε στο σημερινό φιλικό, τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν σαν ομάδα την εποχή Μεντιλίμπαρ και είναι σημαντικό να σταθεί κάποιος στα πολύ καλά τρεξίματα που είχαν οι «ερυθρόλευκοι». Έβγαλαν ένταση οι παίκτες του Ολυμπιακού και έδωσαν πολλές «μάχες» πιέζοντας τη Νάπολι σε όλο το γήπεδο.

Κι εδώ θα πρέπει επίσης να σταθεί κάποιος και στην επιμονή που έδειξαν οι «ερυθρόλευκοι» για να βρουν το γκολ κόντρα στη Νάπολι και το έψαξαν μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Το πέτυχαν με τον Τσικίνιο και είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε πόσο σημαντικά είναι για την ψυχολογία του Πορτογάλου, τα γκολ που έχει πετύχει στα φιλικά της προετοιμασίας.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει το παρών στην League Phase του Champions League και θέλει να είναι απόλυτα προετοιμασμένος για τις μεγάλες «μάχες» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και για να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι οι «ερυθρόλευκοι», πρέπει να παίζουν φιλικά με τη Νάπολι και την Ίντερ.

Αν μη τι άλλο έδειξαν απέναντι στους πρωταθλητές Ιταλίας πως είναι σε καλό δρόμο ενόψει της συμμετοχής τους στην μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή και ο «Μέντι» βλέπει την ομάδα του να εξελίσσει το παιχνίδι της, δημιουργώντας νέα δεδομένα.

Το ζητούμενο πάντως είναι η ταυτότητα του Ολυμπιακού να λέει Champions League κι αυτό ακριβώς είδαμε κόντρα στους «παρτενοπέι», στο πιο δύσκολο μέχρι σήμερα φιλικό παιχνίδι των πρωταθλητών Ελλάδας.

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

World
Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πανηγύρισαν η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ουτρέχτη, με την κυπριακή ομάδα να περνάει παρά την ήττα με 2-1 από την Λέγκια, ενώ οι Ολλανδοί νίκησαν και πάλι την Σερβέτ. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία
On Field 14.08.25

Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία

Ο διευθύνων σύμβουλος του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη για διεξαγωγή αγώνων εκτός Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»
On Field 14.08.25

Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»

Η ομάδα του Λονδίνου έδειξε κόντρα στην Παρί, παρά την απώλεια του Super Cup, ότι μπορεί να πετύχει πολλά στο αγγλικό πρωτάθλημα που ξεκινά αύριο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία
On Field 12.08.25

Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία

Ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία, συνεχίζει με την ίδια συνταγή και προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο

Βάιος Μπαλάφας
Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11.08.25

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Η συνοχή του Ολυμπιακού σε όλες τις γραμμές είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο Μέντι συνεχίζει το χτίσιμο, εστιάζοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ
On Field 07.08.25

Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός κλείνει με μια ακόμη δυάδα φιλικών το βασικό στάδιο προετοιμασίας και ο Βάσκος τεχνικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει τις αποφάσεις του για την «πρώτη γραμμή»

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Σοκαριστικές εικόνες
Δεκάδες νεκροί 15.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδία

«Τα νέα είναι τραγικά», δηλώνει ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης στην περιοχή Κίστβαρ της Ινδίας, αναφερόμενος στον απολογισμό της καταιγίδας που άφησε πίσω της τουλάχιστον 56 νεκρούς.

Σύνταξη
«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πανηγύρισαν η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ουτρέχτη, με την κυπριακή ομάδα να περνάει παρά την ήττα με 2-1 από την Λέγκια, ενώ οι Ολλανδοί νίκησαν και πάλι την Σερβέτ. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σύνταξη
Γυναίκα παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της σε αεροπλάνο και ξυλοκοπήθηκε [βίντεο]
Σε πτήση! 15.08.25

Παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της και ξυλοκοπήθηκε

Μια γυναίκα παραπονέθηκε για ένα αγοράκι που κλοτσούσε το κάθισμά της και κατά την προσγείωση η οικογένεια του παιδιού της επιτέθηκε. Βέβαια τα αεροπλάνα ενίοτε αποδεικνύονται σωστά ρινγκ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική απέναντι στους πρωταθλητές Ιταλίας, ενώ αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;
Πολιτική Γραμματεία 15.08.25

Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;

Την ανάρτηση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, ο οποίος εύχεται μετά τις φωτιές που κατέκαψαν την περιοχή του «η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων», σχολιάζει δηκτικά ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (0-0 κ.α.): Αρνητής γκολ και πρόκριση στα πέναλτι!
Europa League 14.08.25

Αρνητής γκολ ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στα πέναλτι με ηρωϊκό Ντραγκόβσκι! (4-3)

Με ήρωα τον Ντραγκόβσκι στη διαδικασία των πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα του Μαντσίνι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Σαχτάρ και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Conference League 14.08.25

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)

Με τον Κουτέσα να μπαίνει αλλαγή και να έχει γκολ και ασίστ στην παράταση (1-1 κ.δ.), η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League όπου την περιμεένει η Άντερλεχτ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς.

Σύνταξη
Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία
On Field 14.08.25

Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία

Ο διευθύνων σύμβουλος του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη για διεξαγωγή αγώνων εκτός Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»
«Επιτελικό» χάος 14.08.25

«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»

Οι μεγάλες φωτιές που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν περιοχές της χώρας, αλλά και οι προκλητικές δηλώσεις ορισμένων «γαλάζιων» στελεχών έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο