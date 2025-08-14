Η ταυτότητα λέει Champions League

Το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, είχε τον χαρακτήρα μιας μεγάλης κόντρας που παραπέμπει στα… προσεχώς, σε ότι αφορά τις ευρωπαϊκές της ομάδας του λιμανιού.

Οι «ερυθρόλευκοι» κοντραρίστηκαν με τους «παρτενοπέι» σ’ ένα ματς που θύμιζε από… κάθε άποψη, αγώνα της League Phase του Champions League, καθώς και ένταση υπήρχε και δυνατές «μάχες» από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό κι αυτό λέει πολλά.

Όπως ακριβώς το είπε και ο Κριστιάν Καρεμπέ, μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγο πριν από την έναρξη του φιλικού. «Είμαστε εδώ για να προετοιμαστούμε για το Champions League», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γάλλος και γι’ αυτό άλλωστε έκλεισαν τα φιλικά με Νάπολι και Ίντερ οι πειραιώτες.

Τι βαθμό λοιπόν πήρε ο Ολυμπιακός σε αυτό το πολύ δύσκολο τεστ; Πήραν καλό βαθμό οι «ερυθρόλευκοι» και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε την ομάδα του ν’ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας δύσκολης αναμέτρησης.

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ποια ομάδα ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό και μάλιστα η Νάπολι έχει και αυτή επίσημο παιχνίδι στις 23 του μήνα, κάτι που σημαίνει ότι είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας.

Αυτό που σίγουρα ικανοποίησε τον προπονητή της ομάδας του Πειραιά, είναι η ταυτότητα που είχε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι κι αυτή η ταυτότητα γράφει Champions League.

Κανείς δεν στέκεται στο τελικό 2-1 με το οποίο επικράτησαν οι «παρτενοπέι» κι αυτό είναι σίγουρο. Ούτε ο προπονητής της ιταλικής ομάδας, Αντόνιο Κόντε ούτε και ο κόουτς του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Άλλα είναι αυτά που ενδιαφέρουν τους προπονητές και ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων» έχει να κρατήσει πολλά θετικά στοιχεία από την ομάδα του.

Σίγουρα όμως ο τελειομανής Ισπανός, θα έχει να πει πράγματα στους παίκτες του, με προφανή στόχο να δει εξίσου καλή εικόνα και στο επίσης μεγάλο σαββατιάτικο φιλικό, απέναντι στην φιναλίστ του Champions League, Ίντερ.

Και δεν χωρά αμφιβολία πως η ομάδα του λιμανιού έχει την δυνατότητα να κοντράρει στα ίσα ομάδες όπως η Νάπολι και οι «νερατζούρι» κι αυτό είναι και το πολύ θετικό στοιχείο ενόψει της συνέχειας. Ότι οι πειραιώτες ανεβάζουν συνεχώς ταχύτητα, πλησιάζοντας στην πρεμιέρα των επίσημων υποχρεώσεων.

Ο Ολυμπιακός είχε στο σημερινό φιλικό, τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν σαν ομάδα την εποχή Μεντιλίμπαρ και είναι σημαντικό να σταθεί κάποιος στα πολύ καλά τρεξίματα που είχαν οι «ερυθρόλευκοι». Έβγαλαν ένταση οι παίκτες του Ολυμπιακού και έδωσαν πολλές «μάχες» πιέζοντας τη Νάπολι σε όλο το γήπεδο.

Κι εδώ θα πρέπει επίσης να σταθεί κάποιος και στην επιμονή που έδειξαν οι «ερυθρόλευκοι» για να βρουν το γκολ κόντρα στη Νάπολι και το έψαξαν μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Το πέτυχαν με τον Τσικίνιο και είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε πόσο σημαντικά είναι για την ψυχολογία του Πορτογάλου, τα γκολ που έχει πετύχει στα φιλικά της προετοιμασίας.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει το παρών στην League Phase του Champions League και θέλει να είναι απόλυτα προετοιμασμένος για τις μεγάλες «μάχες» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και για να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι οι «ερυθρόλευκοι», πρέπει να παίζουν φιλικά με τη Νάπολι και την Ίντερ.

Αν μη τι άλλο έδειξαν απέναντι στους πρωταθλητές Ιταλίας πως είναι σε καλό δρόμο ενόψει της συμμετοχής τους στην μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή και ο «Μέντι» βλέπει την ομάδα του να εξελίσσει το παιχνίδι της, δημιουργώντας νέα δεδομένα.

Το ζητούμενο πάντως είναι η ταυτότητα του Ολυμπιακού να λέει Champions League κι αυτό ακριβώς είδαμε κόντρα στους «παρτενοπέι», στο πιο δύσκολο μέχρι σήμερα φιλικό παιχνίδι των πρωταθλητών Ελλάδας.