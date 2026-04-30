Ο Ολυμπιακός παίζει ονειρικό μπάσκετ, «βγαλμένο» από το μέλλον

Ο Ολυμπιακός ήταν απολαυστικός στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς με την Μονακό και οι πρωταθλητές Ελλάδος διέλυσαν την αντίπαλό τους στο ΣΕΦ, κάνοντας το 2-0 κόντρα στην ομάδα του Πριγκιπάτου.

Ήταν απολαυστική η παράσταση που έδωσαν οι «ερυθρόλευκοι» απόψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με την ελληνική ομάδα να κάνει επίδειξη δύναμης. Τα λέει όλα άλλωστε η διαφορά των τριάντα πόντων (94-64), με την οποία επικράτησαν οι πειραιώτες για να φτάσουν στην δεύτερη νίκη τους στην σειρά.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε μπάσκετ από το… μέλλον, έπαιξε μπάσκετ που θα παίζουν οι ομάδες το 2040 και πολύ απλά η Μονακό δεν μπορούσε ν’ αντιδράσει.

Τα όσα έκανε η ομάδα του λιμανιού στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, ήταν βγαλμένα από το «εγχειρίδιο» του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερη εικόνα από τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν ότι ήθελαν στο παρκέ του ΣΕΦ με τους οπαδούς των πρωταθλητών Ελλάδος ν’ απολαμβάνουν μια μοναδική «ραψωδία». Ήταν μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό η προετοιμασία που έγινε από τον κόουτς των «ερυθρόλευκων» καθώς οι πειραιώτες έδειξαν την προσοχή που έπρεπε και δεν υποτίμησαν την Μονακό.

Το είχε πει ο Μπαρτζώκας ότι ο αγώνας δεν θα είναι εύκολος και οι παίκτες του Ολυμπιακού εφάρμοσαν όσα ήθελε ο προπονητής της ελληνικής ομάδας.

Πάτησαν παρκέ από το πρώτο δευτερόλεπτο έχοντας την απαιτούμενη σοβαρότητα και στο δεύτερο δεκάλεπτο πάτησαν το DRS και η Μονακό απλά έμεινε να παρακολουθεί από τεράστια απόσταση.

Η διαφορά του Ολυμπιακού από την ομάδα του Πριγκιπάτου είναι χαώδης αλλά θα πρέπει επίσης εδώ να τονίσουμε και κάτι ακόμα.

Με το μπάσκετ που παίζουν οι πρωταθλητές Ελλάδος αποδεικνύουν πως είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, καθώς η αποψινή εμφάνιση ήταν πραγματικά καθηλωτική.

Τα πάντα είχαν κριθεί στο φινάλε του δευτέρου δεκαλέπτου και η συνέχεια είχε μάλλον διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς ο Ολυμπιακός φρόντισε να «καθαρίσει» από νωρίς την κατάσταση.

Χρήζει επίσης ιδιαίτερης σημασίας ο βαθμός ετοιμότητας όλων των παικτών της ελληνικής ομάδας καθώς όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού δείχνουν απόλυτα συγκεντρωμένοι στην επίτευξη του στόχου και αυτό είναι σίγουρα ένα στοιχείο που κάνει απόλυτα χαρούμενο τον προπονητή των «ερυθρόλευκων».

Ο Μπαρτζώκας θα έχει να πει πολλά μπράβο στους «ερυθρόλευκους» για την προσήλωση που έδειξαν στην εφαρμογή του πλάνου και είναι βέβαιο πως θα ζητήσει ανάλογη προσοχή και στον τρίτο αγώνα της σειράς, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Πριγκιπάτου και φυσικά στόχος του Ολυμπιακού είναι να κάνει το 3-0 για να «σφραγίσει» και τυπικά την πρόκριση στο final 4 του ΟΑΚΑ.

Αυτός ο Ολυμπιακός ήταν απολαυστικός, ήταν χάρμα ιδέσθαι κόντρα στους Μονεγάσκους, παίζοντας μπάσκετ από άλλον… πλανήτη, παίζοντας μπάσκετ από το μέλλον.