Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Κυριακής τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των πλέι οφ της Σούπερ Λίγκας και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη στην εκτός έδρας «μάχη» με τον «δικέφαλο» του Βορρά.

Μια νίκη των πειραιωτών στην Τούμπα θα βάλει και έξτρα πίεση στην ΑΕΚ, η οποία θα κοντραριστεί το βράδυ της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος συνεχίζουν την προετοιμασία τους στο Ρέντη, για την σημαντική αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καταστρώνει τα πλάνα του για τον σπουδαίο αγώνα στην Θεσσαλονίκη.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο με 2-0 ( με γκολ των Ζέλσον και Ροντινέι) κι ένα σημαντικό στοιχείο της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ έχει να κάνει με τον παίκτη που ηγήθηκε της επικράτησης των πειραιωτών επί του «τριφυλλιού» .

Ο Σαντιάγο Έσε ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του λιμανιού στην Λεωφόρο, κυριαρχώντας στην μεσαία γραμμή του γηπέδου και κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Αργεντίνος μέσος είναι «κομάντο» που ρίχνεται πρώτος στην «μάχη».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στηρίζει πολλά στον 24χρονο μέσο και είναι ξεκάθαρο πως ο Έσε αποτελεί την «κολώνα» στην μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, δίνοντας πολύτιμες λύσεις τόσο ανασταλτικά όσο και στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού.

Είναι δεδομένο λοιπόν πως ο προπονητής των πειραιωτών περιμένει πολλά από τον λατινοαμερικάνο μέσο και στην μεγάλη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον Έσε να δείχνει και στις προπονήσεις στο Ρέντη, πως είναι σε καλή κατάσταση κι έτοιμος να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην Τούμπα, όπως έκανε και στην Λεωφόρο.

Η μαχητικότητα και οι δυνάμεις του Έσε δημιουργούν συνθήκη υπεροχής των πειραιωτών στον κομβικό άξονα της μεσαίας γραμμής και θα είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό, να επαναλάβει ο Έσε μιαν εμφάνιση σαν κι αυτή που έκανε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.

Αυτό περιμένει και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γνωρίζοντας πολύ καλά τον καθοριστικό ρόλο που έχει στην ομάδα του λιμανιού, ο Αργεντίνος μεσοαμυντικός.