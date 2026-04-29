Ο πρώτος στόχος της Μπενφίκα έχει πάρει πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό

Η πληροφορία που μετέδωσαν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, αναφορικά με την επιθυμία του Φλορεντίνο Πέρεθ για επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στην Ρεάλ Μαδρίτης, προκάλεσε κλυδωνισμούς στην Μπενφίκα.

Ο special one έχει όρο στο συμβόλαιό του με τους «αετούς» της Λισαβώνας που του επιτρέπει ν’ αποχωρήσει στο φινάλε της φετινής σεζόν και πολλοί υποστηρίζουν ότι αν η «βασίλισσα» κάνει επίσημη πρόταση στον Πορτογάλο τεχνικό, η απάντηση του Μουρίνιο θα είναι καταφατική.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που τα ρεπορτάζ του πορτογαλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες της Μπενφίκα, έχουν ήδη ξεκινήσεις τις συζητήσεις για να βρουν τον «διάδοχο» του Μουρίνιο στο Ντα Λουζ.

Τόσο σίγουρο το έχουν στην διοίκηση του πορτογαλικού συλλόγου, ότι ο special one θ’ αναχωρήσει για την ισπανική πρωτεύουσα.

Οι διοικούντες την πορτογαλική ομάδα έχουν καταρτίσει την σχετική λίστα και στην κορυφή της υπάρχει ένα όνομα που μόνο άγνωστο δεν είναι στην χώρα μας.

Ο λόγος για τον Μάρκο Σίλβα, τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού ο οποίος κάνει εξαιρετική καριέρα στην Πρέμιερ Λιγκ και αυτή την στιγμή είναι στον πάγκο της Φούλαμ.

Ο 48χρονος Πορτογάλος τεχνικός είναι στο Κράβεν Κότατζ από το 2021, ενώ στον Ολυμπιακό εργάστηκε την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Σίλβα δούλεψε για τελευταία φορά στην πατρίδα του την σεζόν 2014 – 2015 όταν κάθισε στον πάγκο της Σπόρτινγκ Λισαβώνας και τώρα η Μπενφίκα θα προσπαθήσει να τον πείσει για την μεγάλη επιστροφή.

Η προσπάθεια όμως των Λουζιτανών μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καθώς από την μία πλευρά η Φούλαμ έκανε πρόταση ανανέωσης στον Πορτογάλο τεχνικό και από την άλλη υπήρξαν δημοσιεύματα που θέλουν την Τσέλσι να εξετάζει το ενδεχόμενο πρόσληψης του Μάρκο Σίλβα, μετά την απομάκρυνση του Λίαμ Ροσένιορ από την τεχνική ηγεσία των «μπλε».

Θα πρέπει πάντως εδώ να σημειωθεί πως ο Μάρκο Σίλβα δεν δείχνει ιδιαίτερα «ζεστός» στο ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας του με την Φούλαμ, αλλά αν ισχύει η πληροφορία πως η Τσέλσι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη του 48χρονου τεχνικού, τότε η Μπενφίκα θα πρέπει ν’ αναζητήσει αλλού τον «διάδοχο» του Ζοσέ Μουρίνιο.