Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα

Η Μπενφίκα βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα έχοντας συγκεντρώσει 59 βαθμούς μετά από 25 αγωνιστικές. Μέχρι εδώ τίποτα το παράξενο, τίποτα που να προκαλεί την προσοχή.

Εύκολα μπορεί να πει κάποιος για μια σεζόν των «αετών» η οποία δεν έχει εξελιχθεί όπως θα επιθυμούσαν οι Λουζιτανοί.

Για να συμπληρωθεί όμως το παζλ χρειάζεται να πούμε ότι η ομάδα της Λισαβώνας είναι αήττητη στο φετινό πρωτάθλημα και τώρα η ιστορία έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι Λουζιτανοί μετρούν 17 νίκες και οκτώ ισοπαλίες αλλά είναι πίσω από την Σπόρτινγκ (62 βαθμοί) και την πρωτοπόρο, Πόρτο η οποία μετράει 66 πόντους.

Benfica were the first European side ever to go a season unbeaten and not win the title. Now, they could do it again – but with a twist. Jose Mourinho’s men are currently 3rd in the Primeira Liga, still without a loss, nine games away from making unwanted history. pic.twitter.com/AttPKwssNr — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) March 9, 2026

Οι «δράκοι» και τα «λιοντάρια» έχουν από μία ήττα στην φετινή λίγκα αλλά έχουν λιγότερες ισοπαλίες (τρεις η Πόρτο και πέντε η Σπόρτινγκ) με αποτέλεσμα να είναι πάνω από την Μπενφίκα.

Απομένουν εννιά παιχνίδια για να ολοκληρωθεί το πορτογαλικό πρωτάθλημα και ίσως δούμε ένα οξύμωρο γεγονός, τους «αετούς» να ολοκληρώνουν την σεζόν χωρίς ήττα στην λίγκα αλλά να μην καταφέρνουν να κατακτήσουν τον τίτλο.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί, ότι η Μπενφίκα το έχει κάνει στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα την σεζόν 1977-1978 όταν τερμάτισε στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, χωρίς να γνωρίσει την ήττα εκείνη την αγωνιστική περίοδο.

Τώρα όμως υπάρχει το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν, η Μπενφίκα να παραμείνει αήττητη αλλά στο φινάλε να μην είναι δεύτερη στην βαθμολογία, αλλά τρίτη.

Αξίζει βέβαια εδώ να τονίσουμε πως κάτι ανάλογο έχει συμβεί και με δύο άλλες ομάδες, την Περούτζια και την Γαλατά.

Η ιταλική ομάδα τερμάτισε αήττητη στο πρωτάθλημα της 1978-1979 αλλά δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο και περιορίστηκε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ενώ η Γαλατά ήταν και αυτή αήττητη στο τουρκικό πρωτάθλημα της σεζόν 1985-1986 αλλά και αυτή τερμάτισε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Είπαμε όμως, απομένουν ακόμα εννιά παιχνίδια για την ολοκλήρωση του πορτογαλικού πρωταθλήματος και για να κριθεί ο τίτλος, αλλά όλα δείχνουν ότι η κούπα έχει απομακρυνθεί αρκετά (για να μην πούμε πολύ) από την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.