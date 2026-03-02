Την ώρα που η UEFA προσπαθεί να διαλευκάνει αν όντως υπήρξε ρατσιστική επίθεση του Τζιανλούκα Πρεστιάνι στον Βινίσιους, στο αγώνα της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα πλέι οφ του Champions League, o Ζοσέ Μουρίνιο ξεκαθαρίζει τη θέση του.

Ο «Special One» τόνισε πως υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ωστόσο πρόσθεσε πως αν η ρατσιστική επίθεση αποδειχθεί, τότε ο Πρεστιάνι θα αποτελέσει παρελθόν από τη Μπενφίκα.

Θυμίζουμε ότι στο εν λόγω παιχνίδι, λίγο μετά το γκολ της Ρεάλ ο Πρεστιάνι έφτασε κοντά στον Βινίσιους με τον ποδοσφαιριστή της Μαδρίτης να σπεύδει στον διαιτητή προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τον Αργεντινό των «Αετών της Λισσσαβόνας». Αποτέλεσμα ήταν το παιχνίδι να διακοπεί για κάνα δεκάλεπτο, με τον Βινίσιους να εμφανώς εκτός εαυτού και να κατηγορεί τον αντίπαλό του για ρατσιστική επίθεση.

Μάλιστα ο Ζοσέ Μουρίνιο ήταν απ’ αυτούς που βρέθηκαν κοντά του για να τον ηρεμήσουν, με τον Πορτογάλο προπονητή να αποκαλύπτει μετά τον αγώνα ότι είπε στον παίκτη της Ρεάλ πως «…η μεγαλύτερη μορφή στην ιστορία της Μπενφίκα ήταν μαύρος (σ.σ. εννοούσε τον Εουσέμπιο)».

Πάντως σε δημόσιες δηλώσεις του για το επεισόδιο ο «Μου» είχε σχολιάσει μεταξύ άλλων ότι «…σε κάθε γήπεδο όπου παίζει ο Βινίσιους συμβαίνει κάτι», γεγονός που είχε προκαλέσει την αντίδραση αρκετών και ειδικά οπαδών της «βασίλισσας».

Το βράδυ της Κυριακής (1/3), ο Μουρίνιο πήρε θέση κατόπιν ερώτησης που δέχθηκε λέγοντας μεταξύ άλλων: «Αν και το επαναλαμβάνω, αν ο παίκτης μου δεν σεβάστηκε αυτές τις αρχές, που είναι δικές μου και της Μπενφίκα, τότε η καριέρα του υπό τον Ζοσέ Μουρίνιο και στη Μπενφίκα τελειώνει.

Το τεκμήριο αθωότητας είναι ανθρώπινο δικαίωμα ή όχι; Αν θέλετε να επαναλάβω 20 φορές την καταδίκη μου σε κάθε μορφή διάκρισης, θα το κάνω. Αλλά συνεχίζω με το ‘αν’. Αν ο παίκτης είναι ένοχος, δεν θα τον δω ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο. Με εμένα θα έχει τελειώσει», είπε ο Ζοσέ Μουρίνιο και ουσιαστικά απάντησε προς όλες τις κατευθύνσεις.