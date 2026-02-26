Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα 2-1: Ανατροπή και πρόκριση στους «16» για τη Βασίλισσα (vid)

Στη Λισαβόνα ο Βινίσιους έδωσε τη νίκη με 1-0 στη Ρεάλ και το προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στην Μπενφίκα. Στη ρεβάνς του «Μπερναμπέου» ο Βραζιλιάνος με δικό του γκολ έκανε την ανατροπή για τη «Βασίλισσα» απέναντι στους Πορτογάλους που είχαν προηγηθεί από νωρίς και με 2-1 έστειλε την ομάδα του στους «16» του Champions League.

Την ώρα που ο Πρεστιάνι ήταν εκτός αποστολής για τους «Αετούς» λόγω των όσων συνέβησαν στο πρώτο ματς όπου ο Βινίσιους τον κατηγόρησε για ρατσιστική επίθεση. Οι οπαδοί της Ρεάλ μάλιστα στάθηκαν στο πλευρό του διεθνή σούπερ σταρ καθώς πριν τη σέντρα σήκωσαν ένα μεγάλο πανό κατά του ρατσισμού. Με Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μάντσεστερ Σίτι στους «16» η «Βασίλισσα».

Στο 6′ ο Βινίσιους ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Οταμέντι, με διαιτητή και VAR να μην βλέπουν παράβαση και στο 14′ η Μπενφίκα άνοιξε το σκορ. Ο Παυλίδης μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα για τον Ράφα Σίλβα, με τον Κουρτουά να σώζει το αυτογκόλ του Ασένσιο και τον Σίλβα στην επαναφορά να κάνει το 0-1 με διπλή προσπάθεια.

Δύο λεπτά μετά όμως η Ρεάλ ισοφάρισε σε 1-1 με ασίστ του Βαλβέρδε και πλασέ του Τσουαμενί. Στο 32′ ακυρώθηκε για οφσάιντ ένα γκολ του Γκιουλέρ και στο 60′ ο Ράφα Σίλβα άγγιξε το γκολ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι μετά από σουτ που κόντραρε. Στο 68′ απείλησε και ο Παυλίδης ενώ στο 74′ ο Ασένσιο τραυματίστηκε σοβαρά και έφυγε με φορείο.

Τελικά, στο 80′ ο Βινίσιους έδωσε τη λύση για τη Ρεάλ με ωραίο πλασέ από νέα ασίστ του Βαλβέρδε. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Ράφα Σίλβα έχασε μεγάλη ευκαιρία με τακουνάκι και το 2-1 δεν άλλαξε ως το φινάλε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Βαλβέρδε με τις δύο ασίστ του ήταν ο άνθρωπος που έκρινε το ματς, αλλά την πρόκριση την καθόρισε αναμφίβολα ο Βινίσιους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το δοκάρι του Ράφα Σίλβα θα μπορούσε να έχει αλλάξει την ιστορία του ματς αλλά με τα αν δεν γίνεται δουλειά.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρξε κάποιος από τις δύο ομάδες που να υστέρησε σημαντικά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε προβλήματα ο Βίντσιτς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στο 6′ η Ρεάλ ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Βινίσιους, αλλά το VAR δεν είδε παράβαση. Μέσω VAR καυρώθηκε το γκολ του Γκιουλέρ στο 32′.

ΣΚΟΡΕΡ:

Τσουαμενί (16′), Βινίσιους (80′) / Ράφα Σίλβα (14′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο (77’Αλάμπα), Ρίντιγκερ, Καρέρας, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (77′ Μασταντουόνο), Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (84′ Παλάθιος), Γκονθάλο (84′ Πιτάρτς), Βινίσιους

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρουμπίν, Αραούχο, Οταμέντι, Ντέντιτς, Νταλ, Σιέλντερουπ (85′ Ιβάνοβιτς), Όρνες (85′ Μπαρενετσέα), Ρίος, Μπαρέιρο, Ράφα Σίλβα, Παυλίδης.