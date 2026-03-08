Μπενφίκα – Πόρτο 2-2: Οι Αετοί επέστρεψαν από το 0-2 και πήραν την ισοπαλία

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στη Λισαβόνα ανάμεσα στην Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και την Πόρτο, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 2-2 για την 25η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Οι Δράκοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο «Ντα Λουζ» μπροστά στο σκορ με 2-0 (10’, 40’), αλλά οι Αετοί απάντησαν με ισάριθμα τέρματα στο δεύτερο μέρος (69’, 89’) και έκλεψαν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Μετά το αποψινό αποτέλεσμα, η Πόρτο είναι στην κορυφή της βαθμολογίας της Λίγκα Πορτουγκάλ με 66 πόντους σε 25 αναμετρήσεις, με τους Δράκους να βρίσκονται στο +4 από τη δεύτερη Σπόρτινγκ και στο +7 από την Μπενφίκα.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό με τον Φρόχολντ, μετά από ωραία κάθετη πάσα του Βαρέλα.

Στο 19’ και στο 23’ οι Δράκοι είχαν δύο σουτ με τον Γκιουλ, τα οποία, όμως, σταμάτησαν στα σώματα, ενώ στο 28’ απείλησαν με τον Πιετουσέφσκι, αλλά το σουτ που έκανε έφυγε άουτ. Στο 40’ ο Πολωνός έκανε ό,τι δεν κατάφερε δώδεκα λεπτά νωρίτερα και με ωραίο σουτ διπλασίασε τα τέρματα για την Πόρτο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπενφίκα ανέβασε στροφές και στο 69’ μείωσε σε 1-2 με τον Σιέλντερουπ. Στο 82’ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στο 1-3 με τον Γκόμες, αλλά το σουτ του έφυγε άουτ. Η Πόρτο δεν κατάφερε να σκοράρει τρίτο γκολ και το πλήρωσε στο 89’ με τον Μπαρέιρο να ισοφαρίζει σε 2-2, το οποίο παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Οι συνθέσεις:

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρουμπίν, Ντέντιτς (82’ Μπα), Αραούχο, Οταμέντι (75’ Αντόνιο Σίλβα), Νταλ, Ρίος, Μπαρενετσέα (75’ Μπαρέιρο), Πρεστιάνι (65’ Λουκεμπάκιο), Ράφα Σίλβα (65’ Ιβάνοβιτς), Σιέλντερουπ, Παυλίδης.

ΠΟΡΤΟ: Ντιόγκο Κόστα, Αλμπέρτο Κόστα, Μπεντνάρεκ, Κίβιορ, Φερνάντες (58’ Φρανσίσκο Μόουρα), Φρόχολντ, Βαρέλα, Βέιγκα (46’ Φοφανά), Πεπέ (46’ Ουίλιαμ Γκόμες), Γκιουλ (78’ Μοφί), Πιετουσέφσκι (65’ Σάινθ).