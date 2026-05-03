sports betsson
Κυριακή 03 Μαϊου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
02.05.2026 | 17:05
Σέρρες: Δύο νεκροί κρατούμενοι μετά από συμπλοκή στις Φυλακές Νιγρίτας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Γιόκερες «σώπασε» τους επικριτές του – Η σπουδαία επίδοση του Σουηδού κι ένα μεγάλο… ρεκόρ
On Field 03 Μαΐου 2026, 17:20

Ο Γιόκερες «σώπασε» τους επικριτές του – Η σπουδαία επίδοση του Σουηδού κι ένα μεγάλο… ρεκόρ

Ο διεθνής στράικερ της Άρσεναλ έφτασε τα 21 γκολ την φετινή σεζόν και έχει πολλούς λόγους να χαμογελά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Spotlight

Η Άρσεναλ επικράτησε εύκολα της Φούλαμ 3-0 και αύξησε σε έξι βαθμούς την διαφορά από την δεύτερη του βαθμολογικού πίνακα, Μάντσεστερ Σίτι, με τους «κανονιέρηδες» όμως να έχουν και δύο παιχνίδια περισσότερα από την ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Ο Βίκτορ Γιόκερες ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Άρσεναλ, καθώς σημείωσε δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του και είχε πολλούς λόγους να χαμογελά μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ένας εξ αυτών έχει να κάνει με τα γκολ που έχει πετύχει την φετινή σεζόν (πρώτη του με τη φανέλα των Λονδρέζων) καθώς ο διεθνής σέντερ φορ έφτασε τα 21, σε όλες τις διοργανώσεις.

Έγινε έτσι ο δεύτερος παίκτης από το 2000 και μετά, που κατορθώνει να πετύχει περισσότερα από 20 γκολ, στην πρώτη του σεζόν με την ομάδα του Λονδίνου.

Ο πρώτος που το πέτυχε (επαναλαμβάνουμε, από το 2000 και μετά) ήταν ο Αλέξις Σάντσες την αγωνιστική περίοδο 2014-2015, όταν ο Χιλιάνος (που είχε πάει στην Άρσεναλ από την Μπαρτσελόνα) κατάφερε να πετύχει 25 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Άρσεναλ έχει να δώσει ακόμα τρία παιχνίδια στην Πρέμιερ Λιγκ και τον ημιτελικό του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης και να προκριθεί θα παίξει και στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αυτό σημαίνει ότι ο Γιόκερες θα έχει ευκαιρίες να ισοφαρίσει αλλά ακόμα και να ξεπεράσει τον Αλέξις Σάντσες.

Η αλήθεια είναι πως o Γιόκερες είχε ν’ αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα στους πρώτους μήνες της «θητείας» του στο Emirates και τα γκολ δεν έρχονταν για τον Σουηδό επιθετικό.

Η Άρσεναλ είχε δαπανήσει 65 εκατ. λίρες για την απόκτησή του από την Σπόρτινγκ Λισαβώνας και στην αρχή της σεζόν υπήρχε μεγάλη γκρίνια από τους οπαδούς των «κανονιέρηδων».

Ο τεχνικός όμως των πρωτευουσιάνων, Μικέλ Αρτέτα είχε τον τρόπο για να διαχειριστεί την πίεση που ασκούνταν στον Σουηδό σέντερ φορ και δικαιώθηκε απόλυτα για την επιλογή του.

Ο Γιόκερες έχει πλέον αυτοπεποίθηση κι αυτό άλλωστε φαίνεται από τις επιδόσεις του στο σκοράρισμα. Έχει πλέον πολλούς λόγους να χαμογελά καθώς ξέρει πως η παρουσία του στην εντεκάδα των «κανονιέρηδων» είναι πολύτιμη κι ελπίζει πως την επόμενη σεζόν θα είναι ακόμα καλύτερος.

Η κριτική από τους οπαδούς των gunners έχει… εξαφανιστεί και τώρα ο Σουηδός σέντερ φορ αποθεώνεται από τους φίλους των Λονδρέζων. Αν μη τι άλλο ο Βίκτορ Γιόκερες απέδειξε σε μια δύσκολη και απαιτητική σεζόν για την Άρσεναλ, ότι είναι σε θέση ν’ αντέξει την πίεση και ν’ ανταποκριθεί στις μεγάλες προσδοκίες των οπαδών της ομάδας του.

Είναι χαρισματικός σκόρερ και απλά ήθελε λίγο χρόνο στο ξεκίνημα της σεζόν, για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος του κόσμου.

Headlines:
Ενέργεια
Ενέργεια: Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη

Ενέργεια: Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Κόσμος
Φρουροί της Επανάστασης: Θα μετατρέψουμε τα Στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών πειρατών

Φρουροί της Επανάστασης: Θα μετατρέψουμε τα Στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών πειρατών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Πράματα και θάματα στην Τούμπα – Δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Πράματα και θάματα στην Τούμπα – Δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του ΠΑΟΚ

Ούτε τα προσχήματα οι Ιταλοί διαιτητές στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Το γκολ του Γερεμέγεφ δεν έπρεπε να μετρήσει καθώς ο Μπάμπα παρεμπόδιζε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.05.26

ΟΦΗ – Άρης 0-2: Νίκη γοήτρου για τους «κίτρινους» κόντρα στον Κυπελλούχο (vid)

Αν και βαθμολογικά αδιάφορα τα ματς του 5-8, ο Άρης νίκησε 2-0 (Ντουντού 11', Γιαννιώτα 86') τον ΟΦΗ, ο οποίος μπροστά σε οκτώ χιλιάδες οπαδούς του γιόρτασε την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Με επίδειξη δύναμης παραμένουν πέμπτοι οι Βοιωτοί

«Αέρας» ο Λεβαδειακός κέρδισε άνετα τον Βόλο με 5-2 και επέστρεψε στις νίκες μετά από δυο αγωνιστικές. «Κέρβερος» ο γκολκίπερ των γηπεδούχων Λούκας ‘Ανακερ. Με τρία πέναλτι ισάριθμα γκολ των Βοιωτών

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Ευχάριστα νέα: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν το Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, εξετάστηκε, αλλά δεν διαπιστώθηκε κάτι ανησυχητικό και επέστρεψε στο σπίτι του

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
On Field 01.05.26

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)

Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ
On Field 30.04.26

Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους, οι οποίοι αναμένεται να πληρώσουν αδρά για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ από την… γραμμή του πλαγίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Έχασε» το Γαλατά-Φενέρ, σφυρίζει Παναθηναϊκός-ΑΕΚ ο Μελέρ που έχει παρελθόν με Λανουά
On Field 29.04.26

«Έχασε» το Γαλατά-Φενέρ, σφυρίζει Παναθηναϊκός-ΑΕΚ ο Μελέρ που έχει παρελθόν με Λανουά

Προκλήθηκε σάλος επειδή ο ελίτ ρέφερι Μελέρ δεν σφύριξε το ντέρμπι Γαλατασαράι-Φενέμπαχτσε, όμως πρέπει να γνώριζε από το ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 ότι θα ξανάρχονταν για την Super League

Βάιος Μπαλάφας
Ο δικός του ο δρόμος
On Field 29.04.26

Ο δικός του ο δρόμος

Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…

Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
On Field 28.04.26

Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ

Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού
On Field 28.04.26

Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα και ο προπονητής των πρωταθλητών περιμένει πολλά από τον πολεμιστή της μεσαίας γραμμής των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί

Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πράματα και θάματα στην Τούμπα – Δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Πράματα και θάματα στην Τούμπα – Δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του ΠΑΟΚ

Ούτε τα προσχήματα οι Ιταλοί διαιτητές στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Το γκολ του Γερεμέγεφ δεν έπρεπε να μετρήσει καθώς ο Μπάμπα παρεμπόδιζε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη.

Σύνταξη
ΟΦΗ – Άρης 0-2: Νίκη γοήτρου για τους «κίτρινους» κόντρα στον Κυπελλούχο (vid)
Ποδόσφαιρο 03.05.26

ΟΦΗ – Άρης 0-2: Νίκη γοήτρου για τους «κίτρινους» κόντρα στον Κυπελλούχο (vid)

Αν και βαθμολογικά αδιάφορα τα ματς του 5-8, ο Άρης νίκησε 2-0 (Ντουντού 11', Γιαννιώτα 86') τον ΟΦΗ, ο οποίος μπροστά σε οκτώ χιλιάδες οπαδούς του γιόρτασε την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας

Αλέξανδρος Κωτάκης
H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ
«Δεν είμαστε μόνοι» 03.05.26

H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε δημόσια έκκληση να παραμένουν οι ταινίες στις αίθουσες για περισσότερο χρόνο πριν από την πρεμιέρα τους στις πλατφόρμες streaming, ενώ προχώρησε και σε μια προειδοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Συμπληγάδες 03.05.26

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Με επίδειξη δύναμης παραμένουν πέμπτοι οι Βοιωτοί
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Με επίδειξη δύναμης παραμένουν πέμπτοι οι Βοιωτοί

«Αέρας» ο Λεβαδειακός κέρδισε άνετα τον Βόλο με 5-2 και επέστρεψε στις νίκες μετά από δυο αγωνιστικές. «Κέρβερος» ο γκολκίπερ των γηπεδούχων Λούκας ‘Ανακερ. Με τρία πέναλτι ισάριθμα γκολ των Βοιωτών

Σύνταξη
Ευχάριστα νέα: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Ευχάριστα νέα: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν το Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, εξετάστηκε, αλλά δεν διαπιστώθηκε κάτι ανησυχητικό και επέστρεψε στο σπίτι του

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Πνεύμα και σάρκα – Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί
Ζογκλέρ των λέξεων 03.05.26

Πνεύμα και σάρκα - Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί

Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά
Ελλάδα 03.05.26

«Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά

Συμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα, με τον έναν εξ αυτών να έχει συλληφθεί 15 φορές. 

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

Ο εμβληματικός πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αισθάνθηκε αδιαθεσία μια ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο

Σύνταξη
Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις
Επικαιρότητα 03.05.26

Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις

Λαβρος κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα ο Παν. Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ μετά και την αποκάλυψη του in. «Θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί» είπε, τονίζοντας ότι η επιλογή του από την κυβέρνηση εξυπηρετεί τη συγκάλυψη του σκανδάλου.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Βόλος για την 3η αγωνιστική των playoffs στις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: ΟΦΗ – Άρης

LIVE: ΟΦΗ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Άρης για την 3η αγωνιστική των playoffs στις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ «λατρεύει τον κομψό» Στάνλεϊ Τούτσι
Υπάρχει σύνδεση; 03.05.26

Η Μέριλ Στριπ επαινεί τον Στάνλεϊ Τούτσι για την «κομψότητα που διακρίνει την ετεροφυλοφιλία του»

«Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Μέριλ Στριπ, ωστόσο, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοεί (ήταν θετικό όπως και να έχει).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Cookies