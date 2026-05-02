Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες

Ο Βίκτορ Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της εύκολης νίκης της Άρσεναλ με 3-0 επί της Φούλαμ στο «Emirates» για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Χάρη σε αυτή τη νίκη, η οποία ήταν η 23η στο πρωτάθλημα, οι «κανονιέρηδες» έφτασαν τους 76 βαθμούς και πλέον βρίσκονται στο +6 από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ωστόσο έχει 33 παιχνίδια και όχι 35 όπως οι πρωτοπόροι.

Οσον αφορά την εξέλιξη του ματς, ο Γιόκερες πέτυχε το ένα από τα δύο αποψινά (2/5) του τέρματα μόλις στο 9′, ενώ στο 40′ ήταν εκείνος που έδωσε την τελική πάσα στον Σάκα για το 2-0 και το «μαξιλαράκι» της Άρσεναλ. Ο Σουηδός επιθετικός ήταν εκείνος που έβαλε και το «κερασάκι στην τούρτα» για την ομάδα του, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 στο 45+4′.

Να αναφέρουμε πως στο 29′ ακυρώθηκε γκολ του Ρικάρντο Καλαφιόρι για τους γηπεδούχους, κατόπιν ελέγχου του VAR.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Γουάιτ (83’ Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Λιούις Σκέλι, Ράις (64’ Θουμπιμένδι), Έζε (78’ Ντάουμαν), Σακά (46’ Μαντουέκε), Τροσάρ, Γκιόκερες (64’ Ζεσούς).

ΦΟΥΛΑΜ: Λένο, Καστάιν, Άντερσεν, Μπάσεϊ, Ρόμπινσον, Ριντ (64’ Κέιρνι), Λούλιτς, Γουίλσον (64’ Μπομπ), Σμιθ Ρόου (78’ Κουσί Ασαρέ), Τσουκβουέζε (64’ Κινγκ), Χιμένες (73’ Μουνίς)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης 35ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 01/05

Λιντς-Μπέρνλι 3-1

(8’ Σταχ, 52’ Όκαφορ, 56’ Κάλβερτ Λιούιν – 71’ Τσαούνα)

Σάββατο 02/05

Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1

(54′ Μπουένο – 17′ Μουκιέλε)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0

(15′ αυτ. Μαυροπάνος, 52′ Τιάγκο, 82′ Ντάμσγκααρντ)

Νιούκαστλ -Μπράιτον 3-1

(12′ Οσούλα, 24′ Μπερν, 90+6′ Μπαρνς – 61′ Χίνσελγουντ)

Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0

(9′, 45’+4′ Γκιόκερες, 40′ Σάκα)



Κυριακή 03/05

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)

Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)

Δευτέρα 04/05

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Η βαθμολογία της Premer Leagie

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (36ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 09/05

Λίβερπουλ-Τσέλσι (14:30)

Μπράιτον-Γουλβς (17:00)

Φούλαμ-Μπόρνμουθ (17:00)

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ (19:30)

Κυριακή 10/05

Μπέρνλι-Άστον Βίλα (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 11/05

Τότεναμ-Λιντς (22:00)