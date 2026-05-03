Βρετανία: Ρουμάνα ρήμαζε καταστήματα καλλυντικών στο Λονδίνο – Πάνω από 100.000 λίρες η λεία της
Η 25χρονη κατά την απολογία της ισχυρίστηκε ότι ενεργούσε κατ’ εντολή τρίτων - Το δικαστήριο την καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών
- Ρουμάνα ρήμαζε καταστήματα καλλυντικών στο Λονδίνο - Πάνω από 100.000 λίρες η λεία της
- Διαρρήκτης μπήκε σε αποθήκη και έκανε ριφιφί σε κατάστημα με λεία 23.000 ευρώ
- Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων
- «Μπαμπά θα με αγαπάς ακόμη;» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 5χρονου που κακοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο
Στα χέρια των Αρχών έπεσε μια 25χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία, η οποία κατηγορείται για κλοπές σε καταστήματα καλλυντικών στο Λονδίνο, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 100.000 λίρες.
Η 25χρονη παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου 14 περιπτώσεις κλοπής
Σύμφωνα με τη Daily Mail , η νεαρή γυναίκα δρούσε συστηματικά για διάστημα περίπου εννέα μηνών, βάζοντας στο στόχαστρο προϊόντα υψηλής αξίας από γνωστή αλυσίδα καταστημάτων.
Μαζί με συνεργούς της, εισερχόταν στα καταστήματα και, εκμεταλλευόμενη στιγμές απουσίας ή διάσπασης της προσοχής του προσωπικού, αφαιρούσε μεγάλες ποσότητες καλλυντικών.
Δείτε βίντεο από τη δράση της 25χρονης
Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας ήταν η ομαδική δράση. Μέλη της ομάδας αποσπούσαν την προσοχή των υπαλλήλων και της ασφάλειας, την ώρα που η ίδια γέμιζε τσάντες με προϊόντα από τα ράφια.
Η δράση της καταγράφηκε σε πολλές περιοχές του Λονδίνου ακόμη και στην Ουαλία.
Η 25χρονη παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου 14 περιπτώσεις κλοπής, ζητώντας παράλληλα να ληφθούν υπόψη δεκάδες ακόμη υποθέσεις. Το δικαστήριο εκτίμησε τη ζημία σε τουλάχιστον 100.000 λίρες, αν και σύμφωνα με την εταιρεία το ποσό ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο.
Κατά την απολογία της, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη ενεργούσε κατ’ εντολή τρίτων. Το δικαστήριο την καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση εισόδου σε όλα τα καταστήματα της συγκεκριμένης αλυσίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2031.
- ΟΦΗ – Άρης: Οι 11άδες για το μεταξύ τους παιχνίδι
- Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 18χρονος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ – Τι είπε στους αστυνομικούς
- Φαριόλι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Πόρτο: «Είμαστε ξανά μια σπουδαία ομάδα»
- Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
- Νέα Μάκρη: Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα 36χρονο – Συνελήφθησαν η εν διαστάσει σύζυγός του και άλλα δύο άτομα
- Οικονομία και μόδα: Μήπως η γκαρνταρόμπα σας προβλέπει την επόμενη κρίση;
- LIVE: Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας
- Στην τρίτη κατά σειρά αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής συμφώνησε ο ΟΠΕΚ+
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις