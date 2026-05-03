Στα χέρια των Αρχών έπεσε μια 25χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία, η οποία κατηγορείται για κλοπές σε καταστήματα καλλυντικών στο Λονδίνο, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 100.000 λίρες.

Σύμφωνα με τη Daily Mail , η νεαρή γυναίκα δρούσε συστηματικά για διάστημα περίπου εννέα μηνών, βάζοντας στο στόχαστρο προϊόντα υψηλής αξίας από γνωστή αλυσίδα καταστημάτων.

Μαζί με συνεργούς της, εισερχόταν στα καταστήματα και, εκμεταλλευόμενη στιγμές απουσίας ή διάσπασης της προσοχής του προσωπικού, αφαιρούσε μεγάλες ποσότητες καλλυντικών.

Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας ήταν η ομαδική δράση. Μέλη της ομάδας αποσπούσαν την προσοχή των υπαλλήλων και της ασφάλειας, την ώρα που η ίδια γέμιζε τσάντες με προϊόντα από τα ράφια.

Η δράση της καταγράφηκε σε πολλές περιοχές του Λονδίνου ακόμη και στην Ουαλία.

Η 25χρονη παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου 14 περιπτώσεις κλοπής, ζητώντας παράλληλα να ληφθούν υπόψη δεκάδες ακόμη υποθέσεις. Το δικαστήριο εκτίμησε τη ζημία σε τουλάχιστον 100.000 λίρες, αν και σύμφωνα με την εταιρεία το ποσό ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Κατά την απολογία της, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη ενεργούσε κατ’ εντολή τρίτων. Το δικαστήριο την καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση εισόδου σε όλα τα καταστήματα της συγκεκριμένης αλυσίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2031.