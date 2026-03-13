Κινηματογραφική ληστεία στην Καλιφόρνια – Συμμορία εισβάλει σε κοσμηματοπωλείο – Αρπάζουν λεία 1,4 εκατ. ευρώ σε 1 λεπτό

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία καταγράφηκαν σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια, όταν περίπου 20 μασκοφόροι ληστές εισέβαλαν σε κατάστημα και άρπαξαν κοσμήματα αξίας άνω των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε περίπου ένα λεπτό.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025 στο κοσμηματοπωλείο Kumar στο Φρίμοντ, ενώ το σχετικό βίντεο δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκαλύπτοντας την ταχύτητα και την οργάνωση της συμμορίας.

Κινηματογραφική ληστεία

Στο υλικό φαίνεται μια ομάδα κουκουλοφόρων να φτάνει έξω από το κατάστημα με αρκετά οχήματα. Μέσα σε δευτερόλεπτα οι δράστες εισβάλλουν τρέχοντας στο κοσμηματοπωλείο κρατώντας βαριοπούλες, σφυριά και καλέμια, αρχίζοντας να σπάνε τις γυάλινες βιτρίνες.

Με σακίδια στην πλάτη, οι ληστές συγκέντρωσαν γρήγορα τα κοσμήματα που βρίσκονταν στις προθήκες, καταφέρνοντας να αρπάξουν περίπου το 75% έως 80% των εμπορευμάτων του καταστήματος.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, η επιχείρηση της συμμορίας ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου 70 δευτερόλεπτα, πριν οι δράστες διαφύγουν με τα αυτοκίνητα που τους περίμεναν έξω από το κατάστημα.

Οι αρχές χαρακτήρισαν τη ληστεία «επιχείρηση μαφιόζικου τύπου», επισημαίνοντας την άψογη οργάνωση της ομάδας και την ταχύτητα με την οποία εκτελέστηκε το σχέδιο.

Η έρευνα της αστυνομίας αντιμετώπισε δυσκολίες, καθώς τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαφυγή των δραστών ήταν κλεμμένα, γεγονός που δυσκόλεψε τον εντοπισμό τους μέσω καμερών ασφαλείας.

Ωστόσο, περιπολικό της αστυνομίας κατάφερε να καταδιώξει ένα από τα αυτοκίνητα που παραβίασε σήμα STOP και ερυθρούς σηματοδότες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερις νεαρούς ηλικίας από 20 έως 29 ετών.

Δύο από τους συλληφθέντες αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και δεν έχει ακόμη οδηγηθεί στα δικαστήρια.