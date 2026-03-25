25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Ποιες χώρες εξελίσσονται σε «ασφαλή καταφύγια» – Tι προβλέπει η HSBC
Διεθνής Οικονομία 25 Μαρτίου 2026, 23:57

Ποιες χώρες εξελίσσονται σε «ασφαλή καταφύγια» – Tι προβλέπει η HSBC

Η ανοχή των επενδυτών στο ρίσκο - Πού βλέπει η HSBC να παραμένουν σταθερές οι ροές κεφαλαίων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Την ανοχή ρίσκου των επενδυτών στις αναδυόμενες αγορές εντοπίζει η HSBC, καθώς η πλειονότητα των χαρτοφυλακίων διατηρούν τις θέσεις τους, ακόμη και καθώς η γεωπολιτική ένταση προσθέτει ένα νέο επίπεδο αβεβαιότητας στο επενδυτικό τοπίο.

Η 23η έρευνα επενδυτικού κλίματος για τις αναδυόμενες αγορές της HSBC καταγράφει μάλιστα περαιτέρω ενίσχυση των θετικών προσδοκιών, με το 68% των συμμετεχόντων να δηλώνει αισιόδοξο για το επόμενο τρίμηνο, έναντι 63% τον Δεκέμβριο, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη φορά δεν καταγράφηκαν αρνητικές εκτιμήσεις. Έτσι, ο καθαρός δείκτης επενδυτικού κλίματος διαμορφώνεται σε ιστορικό υψηλό 68%, σημειώνοντας τη 14η διαδοχική θετική μέτρηση.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τη Survation στο διάστημα 28 Ιανουαρίου – 13 Μαρτίου και καλύπτει 102 επενδυτές από ισάριθμους οργανισμούς με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 444 δισ. δολαρίων, αποτυπώνει ωστόσο μια πιο επιφυλακτική συμπεριφορά πίσω από την αισιοδοξία.

Παρά το θετικό κλίμα, οι υπερβάλλουσες τοποθετήσεις έχουν μειωθεί στις περισσότερες κατηγορίες ενεργητικού, αντανακλώντας τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στο χρέος σε τοπικό νόμισμα, όπου οι υπερβάλλουσες θέσεις σχεδόν υποδιπλασιάστηκαν, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι υποεπενδεδυμένες θέσεις.

Αντίστοιχη, αν και ηπιότερη, επιδείνωση σημειώθηκε και στο εξωτερικό χρέος. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι μετοχές, όπου η καθαρή τοποθέτηση ενισχύθηκε, με μηδενικές πλέον υποεπενδύσεις.

Διατήρηση της ρευστότητας

Η αυξημένη επιφυλακτικότητα μεταφράζεται και σε υψηλότερα επίπεδα ρευστότητας, με τα διαθέσιμα να αυξάνονται στο 4,7% των υπό διαχείριση κεφαλαίων. Παράλληλα, όμως, ενισχύεται και η πρόθεση αξιοποίησης αυτών των κεφαλαίων, καθώς περισσότεροι επενδυτές σχεδιάζουν να μειώσουν τα μετρητά τους, υιοθετώντας στρατηγική «αγορών στη διόρθωση» και όχι συνολικής απομόχλευσης κινδύνου.

Η διάθεση ανάληψης ρίσκου παραμένει ισχυρή, με τον σχετικό δείκτη να αυξάνεται και την πλειονότητα των επενδυτών να διατηρεί εμπιστοσύνη στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές των αναδυόμενων αγορών.

Οι ανησυχίες

Σε επίπεδο κινδύνων, η γεωπολιτική αναδεικνύεται πλέον ως ο κυριότερος παράγοντας ανησυχίας, με αυξημένο ποσοστό επενδυτών να τη θεωρεί βασικό αρνητικό καταλύτη, ενώ ακολουθεί η ενίσχυση του δολαρίου. Την ίδια στιγμή, οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ανεπτυγμένες αγορές έχουν περιοριστεί.

Από την πλευρά των θετικών καταλυτών, η ανακατανομή κεφαλαίων εκτός ΗΠΑ παραμένει βασικός μοχλός, ενώ ενισχύεται και η σημασία πιθανής αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων και της ανάκαμψης της Κίνας.

Σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές επιλογές, η Λατινική Αμερική ξεχωρίζει ως η μόνη περιοχή με θετικό επενδυτικό κλίμα σε όλες τις κατηγορίες ενεργητικού, ενώ η Μέση Ανατολή καταγράφει επιδείνωση. Η Ασία παραμένει η πιο ελκυστική για μετοχές και νομίσματα, αν και το κλίμα για το χρέος σε τοπικό νόμισμα έχει επιδεινωθεί.

Συνολικά, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών ενισχύεται, με το 67% να αναμένει άνοδο το επόμενο τρίμηνο και το 78% να προβλέπει υπεραπόδοση έναντι των ανεπτυγμένων αγορών.

Τέλος, στον τομέα της βιωσιμότητας, η HSBC επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις επενδυτικές αποφάσεις ενισχύεται, ωστόσο η έλλειψη χρηματοδότησης παραμένει το βασικό εμπόδιο για την επίτευξη στόχων μηδενικών εκπομπών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρότερη στήριξη από τις κυβερνήσεις στις αναδυόμενες οικονομίες.

Πηγή: ΟΤ

Ιταλία: Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στη σκιά της κυβερνητικής ήττας στο δημοψήφισμα
«Θεσμική ευαισθησία» 26.03.26

Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στην Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε ζήτησει «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας» την παραίτηση της υπουργού Τουρισμού, η οποία υποβλήθηκε χθες το απόγευμα καθώς η Ντανιέλα Σαντανκέ «υπακούει στη Μελόνι».

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος
The Financial Times 26.03.26

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος

Δυτικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει στο Ιράν drones, φάρμακα και τρόφιμα. Ήδη η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με δορυφορικές εικόνες, δεδομένα για πιθανούς στόχους και υποστήριξη πληροφοριών.

Σύνταξη
Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα
Μέση Ανατολή 26.03.26

Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα

Οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ δείχνουν ότι σχεδιάζεται μακρά κατοχή εδαφών του Λιβάνου, με επιχείρημα την ασφάλεια της χώρας τους. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Γάζας, η καταστροφή είναι ήδη τεράστια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Anthropic 25.03.26

Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Σύνταξη
Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

Βάιος Μπαλάφας
Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί
Ελλάδα 25.03.26

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί

Ζημιές αναφέρονται από μοναχούς σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

Σύνταξη
ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής
Ελλάδα 25.03.26

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής

«Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθιέρωση καθημερινής πρωινής εφημέρευσης στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων», αναφέρει το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

Σύνταξη
