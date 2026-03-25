Ποιες χώρες εξελίσσονται σε «ασφαλή καταφύγια» – Tι προβλέπει η HSBC

Την ανοχή ρίσκου των επενδυτών στις αναδυόμενες αγορές εντοπίζει η HSBC, καθώς η πλειονότητα των χαρτοφυλακίων διατηρούν τις θέσεις τους, ακόμη και καθώς η γεωπολιτική ένταση προσθέτει ένα νέο επίπεδο αβεβαιότητας στο επενδυτικό τοπίο.

Η 23η έρευνα επενδυτικού κλίματος για τις αναδυόμενες αγορές της HSBC καταγράφει μάλιστα περαιτέρω ενίσχυση των θετικών προσδοκιών, με το 68% των συμμετεχόντων να δηλώνει αισιόδοξο για το επόμενο τρίμηνο, έναντι 63% τον Δεκέμβριο, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη φορά δεν καταγράφηκαν αρνητικές εκτιμήσεις. Έτσι, ο καθαρός δείκτης επενδυτικού κλίματος διαμορφώνεται σε ιστορικό υψηλό 68%, σημειώνοντας τη 14η διαδοχική θετική μέτρηση.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τη Survation στο διάστημα 28 Ιανουαρίου – 13 Μαρτίου και καλύπτει 102 επενδυτές από ισάριθμους οργανισμούς με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 444 δισ. δολαρίων, αποτυπώνει ωστόσο μια πιο επιφυλακτική συμπεριφορά πίσω από την αισιοδοξία.

Παρά το θετικό κλίμα, οι υπερβάλλουσες τοποθετήσεις έχουν μειωθεί στις περισσότερες κατηγορίες ενεργητικού, αντανακλώντας τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στο χρέος σε τοπικό νόμισμα, όπου οι υπερβάλλουσες θέσεις σχεδόν υποδιπλασιάστηκαν, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι υποεπενδεδυμένες θέσεις.

Αντίστοιχη, αν και ηπιότερη, επιδείνωση σημειώθηκε και στο εξωτερικό χρέος. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι μετοχές, όπου η καθαρή τοποθέτηση ενισχύθηκε, με μηδενικές πλέον υποεπενδύσεις.

Διατήρηση της ρευστότητας

Η αυξημένη επιφυλακτικότητα μεταφράζεται και σε υψηλότερα επίπεδα ρευστότητας, με τα διαθέσιμα να αυξάνονται στο 4,7% των υπό διαχείριση κεφαλαίων. Παράλληλα, όμως, ενισχύεται και η πρόθεση αξιοποίησης αυτών των κεφαλαίων, καθώς περισσότεροι επενδυτές σχεδιάζουν να μειώσουν τα μετρητά τους, υιοθετώντας στρατηγική «αγορών στη διόρθωση» και όχι συνολικής απομόχλευσης κινδύνου.

Η διάθεση ανάληψης ρίσκου παραμένει ισχυρή, με τον σχετικό δείκτη να αυξάνεται και την πλειονότητα των επενδυτών να διατηρεί εμπιστοσύνη στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές των αναδυόμενων αγορών.

Οι ανησυχίες

Σε επίπεδο κινδύνων, η γεωπολιτική αναδεικνύεται πλέον ως ο κυριότερος παράγοντας ανησυχίας, με αυξημένο ποσοστό επενδυτών να τη θεωρεί βασικό αρνητικό καταλύτη, ενώ ακολουθεί η ενίσχυση του δολαρίου. Την ίδια στιγμή, οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ανεπτυγμένες αγορές έχουν περιοριστεί.

Από την πλευρά των θετικών καταλυτών, η ανακατανομή κεφαλαίων εκτός ΗΠΑ παραμένει βασικός μοχλός, ενώ ενισχύεται και η σημασία πιθανής αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων και της ανάκαμψης της Κίνας.

Σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές επιλογές, η Λατινική Αμερική ξεχωρίζει ως η μόνη περιοχή με θετικό επενδυτικό κλίμα σε όλες τις κατηγορίες ενεργητικού, ενώ η Μέση Ανατολή καταγράφει επιδείνωση. Η Ασία παραμένει η πιο ελκυστική για μετοχές και νομίσματα, αν και το κλίμα για το χρέος σε τοπικό νόμισμα έχει επιδεινωθεί.

Συνολικά, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών ενισχύεται, με το 67% να αναμένει άνοδο το επόμενο τρίμηνο και το 78% να προβλέπει υπεραπόδοση έναντι των ανεπτυγμένων αγορών.

Τέλος, στον τομέα της βιωσιμότητας, η HSBC επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις επενδυτικές αποφάσεις ενισχύεται, ωστόσο η έλλειψη χρηματοδότησης παραμένει το βασικό εμπόδιο για την επίτευξη στόχων μηδενικών εκπομπών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρότερη στήριξη από τις κυβερνήσεις στις αναδυόμενες οικονομίες.

Πηγή: ΟΤ