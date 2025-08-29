HSBC: Η Γερμανία πληρώνει το τίμημα δεκαετιών υποεπένδυσης στις υποδομές

Η Γερμανία αντιμετωπίζει τις συνέπειες δεκαετιών χαμηλών επενδύσεων στις υποδομές της, σύμφωνα με νέα ανάλυση της HSBC. Η τράπεζα επισημαίνει ότι η δημόσια επένδυση δεν κατόρθωσε να αντισταθμίσει τη φθορά του υπάρχοντος δικτύου, με κύριο πρόβλημα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες, που αντιστοιχούν στο 50% των συνολικών επενδύσεων σε υποδομές, βρέθηκαν αντιμέτωποι με πιέσεις από το κοινωνικό κράτος και την αστάθεια των φορολογικών εσόδων, οδηγώντας σε ασθενή δημοσιονομική βάση. Παράλληλα, η υποχρέωση συγχρηματοδότησης έργων με ομοσπονδιακούς πόρους συχνά καθυστερεί την υλοποίηση επενδύσεων.

Η HSBC αναφέρει ότι η έγκριση του Ταμείου Υποδομών και Κλίματος (SVIK) ύψους 500 δισ. ευρώ και η εξαίρεση των αμυντικών δαπανών άνω του 1% του ΑΕΠ από τον «δημοσιονομικό φρένο» σηματοδοτούν νέα εποχή για τη γερμανική δημοσιονομική πολιτική.

Το σχέδιο προβλέπει αύξηση του καθαρού δανεισμού της κεντρικής κυβέρνησης από περίπου 50 δισ. ευρώ το 2024 σε 186 δισ. ευρώ το 2029, με ολοένα και μεγαλύτερη χρήση «εκτός προϋπολογισμού» κεφαλαίων.

Περίπου τα μισά κονδύλια του SVIK θα κατευθύνονται ετησίως στις μεταφορές, με έμφαση σε οδικά και σιδηροδρομικά έργα – αρχικά στη συντήρηση, που εξασφαλίζει ταχύτερες εγκρίσεις σε σχέση με νέα έργα.

Αμυντικές δαπάνες

Στον τομέα της άμυνας, το υπουργείο θα δει τον προϋπολογισμό του να αυξάνεται από 52 δισ. ευρώ το 2024 σε 82 δισ. ευρώ το 2026, με σχεδόν τα μισά να κατευθύνονται σε νέες προμήθειες ήδη από το επόμενο έτος.

Ωστόσο, η HSBC τονίζει ότι είναι ακόμη νωρίς για να φανεί ουσιαστικός αντίκτυπος του πακέτου στα σκληρά οικονομικά δεδομένα. Η Γερμανία λειτουργεί υπό καθεστώς προσωρινού προϋπολογισμού μέχρι την έγκριση του νέου για το 2025, πιθανότατα στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τον Ιούνιο, είχαν επενδυθεί περίπου 20 δισ. ευρώ από τον βασικό προϋπολογισμό και 5 δισ. ευρώ από το ειδικό ταμείο των ενόπλων δυνάμεων, ποσό που απέχει από τον φιλόδοξο στόχο των 115 δισ. ευρώ για το 2024.

Η εικόνα στον κατασκευαστικό κλάδο παραμένει συγκρατημένη, με τη ζήτηση για οδικά έργα να μην αυξάνεται λόγω περιορισμών δυναμικότητας στις υπηρεσίες σχεδιασμού, ενώ στα σιδηροδρομικά έργα καταγράφεται πρόοδος από παλαιότερες προσπάθειες. Στον τομέα της άμυνας, η παραγωγή όπλων και πυρομαχικών παρουσιάζει ήδη άνοδο, ως αποτέλεσμα του ειδικού ταμείου των 100 δισ. ευρώ που δημιουργήθηκε το 2022.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της HSBC, ο αντίκτυπος του δημοσιονομικού πακέτου στο ΑΕΠ θα αρχίσει να διαφαίνεται σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Πηγή: ΟΤ