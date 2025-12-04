newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» για τα ομόλογα στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 04 Δεκεμβρίου 2025 | 22:27

HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» για τα ομόλογα στην Ευρώπη

Η HSBC τονίζει πως ο πληθωρισμός παραμένει δυσάρεστα υψηλός και νέες ανατροπές μπορεί να αναγκάσουν την αγορά να τιμολογήσει αυξήσεις επιτοκίων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
Μεγαλύτερη σύγκλιση των spread μεταξύ των ομολόγων της Ευρωζώνης βλέπει για το 2026 η HSBC, αλλά εκτιμά ότι υπάρχουν ήδη σε ισχύ τέσσερις καταλύτες που μπορούν να καταστήσουν τις καμπύλες των ομολόγων της ζώνης ακόμη πιο απότομες τη νέα. χρονιά.

Η HSBC εκτιμά ότι στην αγορά ομολόγων θα δούμε την «τέλεια καταιγίδα» (A perfect steepening storm – The forces driving eurozone curves in 2026), τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο πληθωρισμός παραμένει δυσάρεστα υψηλός και νέες ανατροπές μπορεί να αναγκάσουν την αγορά να τιμολογήσει αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ ήδη από την επόμενη χρονιά. Επίσης, μια πιο επιθετική Fed (Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ) μπορεί να επηρεάσει και την Ευρώπη.

Οι καταλύτες του 2026

Σύμφωνα με την HSBC, τέσσερις είναι οι καταλύτες που θα επηρεάσουν τα ομόλογα της Ευρωζώνης τη νέα χρονιά.

– Ιστορικό υψηλό εκδόσεων. Με τη Γερμανία να προχωρά σε μια σημαντική δημοσιονομική επέκταση και άλλες χώρες να αυξάνουν τις δαπάνες τους για επενδύσεις και άμυνα, το έλλειμμα της Ευρωζώνης αναμένεται να διευρυνθεί την επόμενη χρονιά και οι εκδόσεις να φτάσουν σε ιστορικό υψηλό.

Το έλλειμμα της Γερμανίας συνοδεύεται από ένα τεράστιο επίπεδο αβεβαιότητας λόγω κινδύνων στην εφαρμογή. Ωστόσο, η κυβέρνηση αναμένει έλλειμμα 4,75% του ΑΕΠ το 2026, επομένως οι εκδόσεις είναι πιθανό να είναι υψηλές, ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο.

– Ακολουθώντας το ρεύμα (και πολεμώντας το). Ενώ ορισμένες χώρες – κυρίως αυτές που επωφελούνται από τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια του Next Generation EU για τη χρηματοδότηση του άκρου των εκδόσεων – έχουν μειώσει τη Μέση Σταθμισμένη Διάρκεια (WAM) των εκδόσεων λόγω των πιο απότομων καμπυλών, η Γερμανία ακολούθησε την αντίθετη πορεία τελευταία.

Μια συνέχιση αυτής της τάσης το 2026 θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της κλίσης. Επίσης, αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τη μείωση των spread. Εντός του 2026 είναι και η προθεσμία για τις εκταμιεύσεις του NGEU, οπότε οι χώρες-δικαιούχοι ενδέχεται να λάβουν περισσότερα κονδύλια από την ΕΕ που θα μπορέσουν να δαπανήσουν την επόμενη χρονιά.

– Μην περιμένετε βοήθεια από την ΕΚΤ: Οι αλλαγές στην Ποσοτική Σύσφιξη (QT) της ΕΚΤ δεν είναι άμεσες. Σε πρόσφατη ομιλία της, η μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Isabel Schnabel επιβεβαίωσε την άποψη της HSBC ότι τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP θα εξαντληθούν πλήρως και είναι απίθανο να ξεκινήσει η ΕΚΤ να δημιουργεί νέο διαρθρωτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων πριν από το 2027 τουλάχιστον.

Και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την κ. Schnabel, ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα. Όλα αυτά οδηγούν σε απότομες καμπύλες, περιλαμβανομένης της υπάρχουσας ήπιας νομισματικής πολιτικής όσον αφορά τα επιτόκια βραχυπρόθεσμα.

– Μεταρρύθμιση των ολλανδικών συνταξιοδοτικών ταμείων: Η μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών ταμείων στην Ολλανδία υπήρξε ένα σημαντικό θέμα για τις αγορές κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης φέτος, αλλά ο αντίκτυπος θα γίνει περισσότερο αισθητός το 2026 και το 2027.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει λιγότερη υποστήριξη για το μακρύ άκρο των καμπυλών και πιθανόν μια αλλαγή στη ζήτηση προς τίτλους υψηλότερης απόδοσης, ενισχύοντας επίσης τη σύσφιξη των spread.

Πηγή: ot.gr

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
Εκεχειρία στη Γάζα 04.12.25

Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

Ο τελευταίος νεκρός όμηρος είναι αρχιλοχίας του ισραηλινού στρατού που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Στόχος των συνομιλιών είναι η άμεση επιστροφή του στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Έντονη συγκίνηση στη «Belgrade Arena»: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)
Μπάσκετ 04.12.25

Συγκίνηση στη Belgrade Arena: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)

Με δάκρυα στα μάτια και κρατώντας εκατοντάδες αφίσες Ομπράντοβιτς προσήλθαν οι οπαδοί της Παρτιζάν στο γήπεδο για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Μπάγερν Μονάχου στην Ευρωλίγκα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Υπερτουρισμός 04.12.25

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το self-check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι προκαλεί ταλαιπωρία στους κατοίκους».

Σύνταξη
Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)

«Τρελό» περιστατικό Ζουβεντούδε - Σάντος, με έναν οπαδό να εισβάλλει στο γήπεδο για... χάρη του Νεϊμάρ και τελικά να προκαλεί, άθελά του, τον τραυματισμό του Ζε Ιβάντοι!

Σύνταξη
Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada
Fare Thee Well 04.12.25

Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada

Ο Dario Vitale αποχωρεί από τη δημιουργική ηγεσία της Versace λιγότερο από εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και αμέσως μετά την εξαγορά του οίκου από την Prada

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χρήστος Μαγειρίας: «Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

«Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ

Τα χρήματα από τα Τζόκερ και το, κατά τον Χρήστο Μαγειρία, «βιαστικό πόρισμα» του Χαράλαμπου Βουρλιώτη που οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του - Η... «κυρία Μιρέλα» και οι μη απαντήσεις για τις επιδοτήσεις της οικογένειάς του

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Έκκληση του υπουργείου για μέτρα προστασίας, ενώ εργαζόμενοι της e-food καταγγέλλουν μπόνους εν μέσω κακοκαιρίας – Διαψεύδει η εταιρεία
Ελλάδα 04.12.25 Upd: 00:29

Έκκληση του υπουργείου για μέτρα προστασίας, ενώ εργαζόμενοι της e-food καταγγέλλουν μπόνους εν μέσω κακοκαιρίας – Διαψεύδει η εταιρεία

«Η υπηρεσία μας τέθηκε εκτός λειτουργίας άμεσα, σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων» σημειώνει η e-food διαψεύδοντας τις καταγγελίες διανομέων για παροχή μπόνους σε όποιον δούλευε εν μέσω κακοκαιρίας και συστάσεων του υπουργείου.

Σύνταξη
Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ

Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα ανέλυσε γιατί η εφαρμογή του δεν θα δημιουργεί επιπλέον καθυστερήσεις στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, όπως φοβούνται αρκετοί

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»
Μπάσκετ 04.12.25

Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»

Ο Άρης «έχασε» το μυαλό του στο 2ο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να χάσει την επαφή με το σκορ σταδιακά και τελικά γνωρίσει ήττα με 98-88 από την Κλουζ στο Παλέ που τον αφήνει πίσω στη μάχη της πρόκρισης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Αιώνια χημικά» στο πιάτο μας – Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη
Πέρα από τα όρια 04.12.25

Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη

Έρευνα του Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα εντόπισε ότι οι μέσες συγκεντρώσεις «αιώνιων χημικών» είναι 107 φορές υψηλότερες στα δημητριακά από ό,τι στο νερό βρύσης. Μεγάλοι οι κίνδυνοι για την υγεία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κακοκαιρία Byron: Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής
Έντονες οι βροχοπτώσεις 04.12.25

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής

Δοκιμάζεται η χώρα από την κακοκαιρία Byron. Ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρει στο in πως τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και μέσα στη νύχτα.  

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει
ΠΑΣΟΚ 04.12.25

Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει

«Πρώτον, ιδεολογικά, πολιτικά και εθνικά, θεωρώ ότι δεν έχει καμία θέση στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας η Τουρκία. Τελειώσαμε», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι
Υβριδική επίθεση 04.12.25

Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι

Τέσσερα drones στρατιωτικού τύπου παραβίασαν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ιρλανδία το βράδυ της Δευτέρας. Πέταξαν κοντά στο αεροσκάφος που έφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 04.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς

Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα.

Σύνταξη
Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ακολουθεί το ίδιο σύστημα, από την αρχή της σεζόν, με τιμωρίες διαιτητών, δείχνοντας και ότι οι 21 διαιτητές φτάνουν και περισσεύουν. Έξι ρέφερι με διπλούς ορισμούς

Βάιος Μπαλάφας
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ
Κατά της λογοκρισίας 04.12.25

New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ

Η εφημερίδα New York Times κατέθεσε μήνυση εις βάρος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ζητώντας να αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Άμυνας.

Σύνταξη
