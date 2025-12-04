Μεγαλύτερη σύγκλιση των spread μεταξύ των ομολόγων της Ευρωζώνης βλέπει για το 2026 η HSBC, αλλά εκτιμά ότι υπάρχουν ήδη σε ισχύ τέσσερις καταλύτες που μπορούν να καταστήσουν τις καμπύλες των ομολόγων της ζώνης ακόμη πιο απότομες τη νέα. χρονιά.

Η HSBC εκτιμά ότι στην αγορά ομολόγων θα δούμε την «τέλεια καταιγίδα» (A perfect steepening storm – The forces driving eurozone curves in 2026), τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο πληθωρισμός παραμένει δυσάρεστα υψηλός και νέες ανατροπές μπορεί να αναγκάσουν την αγορά να τιμολογήσει αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ ήδη από την επόμενη χρονιά. Επίσης, μια πιο επιθετική Fed (Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ) μπορεί να επηρεάσει και την Ευρώπη.

Οι καταλύτες του 2026

Σύμφωνα με την HSBC, τέσσερις είναι οι καταλύτες που θα επηρεάσουν τα ομόλογα της Ευρωζώνης τη νέα χρονιά.

– Ιστορικό υψηλό εκδόσεων. Με τη Γερμανία να προχωρά σε μια σημαντική δημοσιονομική επέκταση και άλλες χώρες να αυξάνουν τις δαπάνες τους για επενδύσεις και άμυνα, το έλλειμμα της Ευρωζώνης αναμένεται να διευρυνθεί την επόμενη χρονιά και οι εκδόσεις να φτάσουν σε ιστορικό υψηλό.

Το έλλειμμα της Γερμανίας συνοδεύεται από ένα τεράστιο επίπεδο αβεβαιότητας λόγω κινδύνων στην εφαρμογή. Ωστόσο, η κυβέρνηση αναμένει έλλειμμα 4,75% του ΑΕΠ το 2026, επομένως οι εκδόσεις είναι πιθανό να είναι υψηλές, ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο.

– Ακολουθώντας το ρεύμα (και πολεμώντας το). Ενώ ορισμένες χώρες – κυρίως αυτές που επωφελούνται από τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια του Next Generation EU για τη χρηματοδότηση του άκρου των εκδόσεων – έχουν μειώσει τη Μέση Σταθμισμένη Διάρκεια (WAM) των εκδόσεων λόγω των πιο απότομων καμπυλών, η Γερμανία ακολούθησε την αντίθετη πορεία τελευταία.

Μια συνέχιση αυτής της τάσης το 2026 θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της κλίσης. Επίσης, αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τη μείωση των spread. Εντός του 2026 είναι και η προθεσμία για τις εκταμιεύσεις του NGEU, οπότε οι χώρες-δικαιούχοι ενδέχεται να λάβουν περισσότερα κονδύλια από την ΕΕ που θα μπορέσουν να δαπανήσουν την επόμενη χρονιά.

– Μην περιμένετε βοήθεια από την ΕΚΤ: Οι αλλαγές στην Ποσοτική Σύσφιξη (QT) της ΕΚΤ δεν είναι άμεσες. Σε πρόσφατη ομιλία της, η μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Isabel Schnabel επιβεβαίωσε την άποψη της HSBC ότι τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP θα εξαντληθούν πλήρως και είναι απίθανο να ξεκινήσει η ΕΚΤ να δημιουργεί νέο διαρθρωτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων πριν από το 2027 τουλάχιστον.

Και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την κ. Schnabel, ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα. Όλα αυτά οδηγούν σε απότομες καμπύλες, περιλαμβανομένης της υπάρχουσας ήπιας νομισματικής πολιτικής όσον αφορά τα επιτόκια βραχυπρόθεσμα.

– Μεταρρύθμιση των ολλανδικών συνταξιοδοτικών ταμείων: Η μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών ταμείων στην Ολλανδία υπήρξε ένα σημαντικό θέμα για τις αγορές κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης φέτος, αλλά ο αντίκτυπος θα γίνει περισσότερο αισθητός το 2026 και το 2027.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει λιγότερη υποστήριξη για το μακρύ άκρο των καμπυλών και πιθανόν μια αλλαγή στη ζήτηση προς τίτλους υψηλότερης απόδοσης, ενισχύοντας επίσης τη σύσφιξη των spread.

