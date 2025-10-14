Τρικυμία στα χρηματιστήρια – Καταφύγιο στα ομόλογα αναζητούν οι επενδυτές

Ενισχύονται παγκοσμίως οι τιμές στα ομόλογα, καθώς οι επενδυτές αποχωρούν από επενδύσεις υψηλού κινδύνου οδηγώντας στο κόκκινο τη Wall Street και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και αναζητούν καταφύγιο σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία όπως είναι το κρατικό χρέος.

Οι χρηματιστηριακές αγορές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού αλλά και στην Ασία καταγράφουν απώλειες καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, μετά την επιβολή δασμών 100% στα κινεζικά προϊόντα από τον πρόεδρο Τραμπ. Οι δασμοί, οι οποίοι θα ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου, ήρθαν ως απάντηση στην αυστηροποίηση των ελέγχων εξαγωγών σε κρίσιμα ορυκτά σπάνιων γαιών από το Πεκίνο.

Οι τιμές στα ομόλογα ενισχύθηκαν παγκοσμίως οδηγώντας χαμηλότερα τις αποδόσεις. Η απόδοση του 1οετούς αμερικανικού ομολόγου υποχωρεί στο 4,044%, του βρετανικού στο 4,595%, της Γαλλίας στο 3,399%, της Γερμανίας στο 2,602%, της Ιταλίας στο 3,424% και της Ελλάδας στο 3,285%.

Τα δεκαετή ομόλογα είναι ο δείκτης αναφοράς της αγοράς ομολόγων.

Οι αποδόσεις των ομολόγων αντικατοπτρίζουν το κόστος δανεισμού για τις κυβερνήσεις που τα εκδίδουν, αλλά μπορούν να επηρεάσουν τα επιτόκια στεγαστικών δανείων, τις αποδόσεις των επενδύσεων, την ευρύτερη οικονομία και τον προσωπικό δανεισμό.

Εξανεμίστηκαν 2 τρισ δολάρια

Υπενθυμίζεται ότι η ανάρτηση του Τραμπ που ανακοίνωσε τους δασμούς είχε ως αποτέλεσμα να εξανεμιστούν 2 τρισ. δολάρια από τη Wall Street.

Αν και στις εγχώριες αγορές υπάρχουν οι εσωτερικοί καταλύτες όπως για παράδειγμα η πολιτική κρίση στη Γαλλία εντούτοις, όπως επεσήμαναν στο CNBC παρατηρητές της αγοράς η αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου είναι η κυριότερη τάση. Αυτό αποτυπώνεται και στις τιμές των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια, όπως ο χρυσός, το γιεν και το ελβετικό φράγκο.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,55 στα 4.132,67 δολάρια και τα futures του πολύτιμου μετάλλου ενισχύονται κατά 0,23% στα 4.117,90 δολάρια.

«Η πτώση των αποδόσεων [στις ανεπτυγμένες αγορές] είναι γενικευμένη και αποτελεί αποτέλεσμα της φυγής προς ασφαλέστερες επενδύσεις λόγω της αυξανόμενης μεταβλητότητας των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου, ακόμη και αν σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για μια αυθόρμητη αντίδραση, η οποία, όπως είδαμε χθες, μπορεί να μετατραπεί σε ανανεωμένη διάθεση για ανάληψη κινδύνου» σημειώνει ο Marc Ostwald, επικεφαλής οικονομολόγος και παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής στην ADM Investor Services του Λονδίνου.

«Όλα αυτά συνδέονται με τους πλέον τυπικούς ασαφείς και επιδεικτικούς τίτλους και μέτρα από τις ΗΠΑ και την Κίνα σε σχέση με τις εμπορικές σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις, και είναι απίθανο να εξαφανιστούν στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε ο Ostwald την Τρίτη.

«Οι μακροπρόθεσμες ανησυχίες για την πολιτική αστάθεια… και οι αντιξοότητες που προκύπτουν από το υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους, για το οποίο καμία κυβέρνηση των ανεπτυγμένων χωρών δεν κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει, θα τείνουν να μετριάσουν τα κέρδη, [αλλά] οι ομιλίες αυτής της εβδομάδας στο ΔΝΤ/Παγκόσμια Τράπεζα… που μπορεί να προσφέρουν υποδείξεις για τη χαλάρωση των κανόνων κεφαλαίου των τραπεζών όσον αφορά τις αγορές [αμερικανικών κρατικών ομολόγων] θα μπορούσαν επίσης να δώσουν στα ομόλογα μια κάποια ώθηση», είπε αναφερόμενος στις ετήσιες συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον.

Ανησυχίες για την οικονομία

Ο Russ Mold, διευθυντής επενδύσεων στην AJ Bell, συμφωνεί ότι οι αγορές ομολόγων θα μπορούσαν να ανταποκρίνονται σε μια μετατόπιση του συνολικού κλίματος.

«Οι αποδόσεις των δυτικών κρατικών ομολόγων κινούνται χαμηλότερα και, ως εκ τούτου, οι τιμές κινούνται υψηλότερα. Αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας μείωσης της όρεξης για ρίσκο – οι ασιατικοί και ευρωπαϊκοί δείκτες μετοχών είναι γενικά χαμηλότεροι σήμερα, χάρη στις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας», δήλωσε στο CNBC.

Ο Mould επεσήμανε επίσης ευρύτερες ανησυχίες για την οικονομία και βασικούς κλάδους, με την κατάρρευση της First Brands να προκαλεί ανησυχίες και να προκαλεί αναστάτωση στις αγορές.

«[Αυτές είναι] ανησυχίες που δεν θα υποχωρήσουν στο πλαίσιο μιας προειδοποίησης για τα κέρδη από μια άλλη εταιρεία που προμηθεύει την αυτοκινητοβιομηχανία, δηλαδή τη γαλλική Michelin», είπε. «Οι καμπύλες αποδόσεων επίσης ισοπεδώνονται λίγο, ίσως αντανακλώντας ανησυχίες για την οικονομική αστάθεια και για να προβλέψουν περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες».

πηγή: ΟΤ