Wall Street: To μαζικό sell off προκαλεί ανησυχία για επικείμενη ύφεση στις αγορές

Οι ανησυχίες των επενδυτών ότι το ρεκόρ ανόδου των μετοχών της Wall Street σύντομα θα καταρρεύσει εμφανίστηκαν έντονα την Παρασκευή, μετά την επανεμφάνιση των δασμών ως κινδύνου στην αγορά.

Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές, λίγο μόλις μετά τα ιστορικά υψηλά στα μέσα της εβδομάδας, σημείωσαν αναστροφή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του για αύξηση των δασμών κατά της Κίνας. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι μια πιθανή αναζωπύρωσης της έντασης στην εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος στο ράλι ανόδου των αμερικανικών μετοχών και των ρεκόρ που κατέρριψαν στο πρόσφατο διάστημα.

Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν την Παρασκευή τις μεγαλύτερες ημερήσιες ποσοστιαίες πτώσεις τους από τις 10 Απριλίου.

Ο Τραμπ, ο οποίος επρόκειτο να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε περίπου τρεις εβδομάδες στη Νότια Κορέα, αμφισβήτησε το κατά πόσον υπήρχε λόγος να πραγματοποιηθεί η συνάντηση και παραπονέθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτό που χαρακτήρισε σχέδια της Κίνας να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, αφότου επέκτεινε δραματικά τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών την Πέμπτη.

Αργά την Παρασκευή, μετά το τέλος της επίσημης συνεδρίασης συναλλαγών της Wall Street, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς 100% στις εισαγωγές από την Κίνα την 1η Νοεμβρίου, καθώς και ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμου λογισμικού που κατασκευάζεται στις ΗΠΑ. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είχε ακυρώσει τη συνάντηση με τον Σι, αλλά οι απειλές του για δασμολογικούς περιορισμούς οδήγησαν τις μετοχές μείζονος σημασίας στην αγορά να καταρρεύσουν.

Κολοσσοί όπως η Nvidia, η Τesla, η Amazon.com και η AMD κατέγραψαν πτώση μεγαλύτερη του 2% μετά λήξη της συνεδρίασης.

Η συζήτηση για τους δασμούς «ρίχνει» τις αγορές

Κατά τη διάρκεια της κανονικής συνεδρίασης, οι μετοχές της Wall Street είχαν ήδη σημειώσει απότομη πτώση. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones είχε κλείσει με πτώση 1,90%, ενώ ο S&P 500 ολοκληρώθηκε με πτώση 2,71% και ο Nasdaq έχασε 3,56%.

Το sell off εγείρει ανησυχίες ότι οι υψηλές αποτιμήσεις της χρηματιστηριακής αγοράς, που ωθούνται από τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική ύφεση.

Ο S&P 500 και ο Nasdaq έφτασαν σε ιστορικά υψηλά την Πέμπτη και έχουν αυξηθεί περίπου κατά 11% και 15% αντίστοιχα το 2025. Ο Dow Jones έχει κερδίσει περίπου 7% από την αρχή του έτους. Οι υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις έχουν αναζωπυρώσει μνήμες από τη φούσκα των dotcom στα τέλη της δεκαετίας του 1990 που έσκασε το 2000.

Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον, σε συνέντευξή του στο BBC την Τετάρτη, προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο σημαντικής διόρθωσης της Wall Street μέσα στους επόμενους έξι μήνες έως δύο χρόνια.

«Με τις μετοχές σε υψηλές αποτιμήσεις, αυτή η μαζική πώληση είναι ένα σημάδι νευρικότητας», δήλωσε ο Gene Goldman, επικεφαλής επενδύσεων στην Cetera Investment Management. «Όλα έχουν τιμή για την τελειότητα, επομένως η αβεβαιότητα αυξάνει την νευρικότητα της αγοράς. Όλα αυτά προσθέτουν αβεβαιότητα στην οικονομική ανάπτυξη».

Τον Απρίλιο, η ανακοίνωση του Τραμπ για αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε δασμούς της Ημέρας της Απελευθέρωσης άφησε άναυδες τις αγορές προκαλώντας πανικό στους επενδυτές, με αποτέλεσμα οι εταιρείες του S&P 500 να χάσουν συνολικά 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές λένε ότι οι τελευταίες εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είναι απίθανο να αλλάξουν σημαντικά την πορεία της αγοράς, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να παραμένει ο κινητήριος παράγοντας.

«Αυτό είναι σίγουρα ένα σημαντικό ζήτημα και θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια υποχώρηση, αλλά δεν βλέπω απαραίτητα να εκτροχιάζει το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης που οδηγεί την αγορά», δήλωσε ο James St. Aubin, επικεφαλής επενδύσεων στην Ocean Park Asset Management.

Πηγή: ΟΤ