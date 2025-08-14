newspaper
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 18:15
Σεισμός στην Εύβοια – Ακολούθησε μετασεισμός
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ανατροπή στα ομόλογα: Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής
Διεθνής Οικονομία 14 Αυγούστου 2025 | 15:45

Ανατροπή στα ομόλογα: Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

Η ανησυχία αυξάνεται για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δυσκοιλιότητα: Για να μη δυσκολευόμαστε

Δυσκοιλιότητα: Για να μη δυσκολευόμαστε

Spotlight

Δεν έχουν περάσει δεκαπέντε χρόνια από την ευρωπαϊκή κρίση χρέους και τα «μαύρα πρόβατα» που έδωσαν το παρατσούκλι PIGS ( γουρούνια στα αγγλικα, αρκτικόλεξο από Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία), και τα ομόλογα των χωρών που ήταν μια ανάσα πριν καταρρεύσουν από το βάρος του χρέους, τώρα φιγουράρουν στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών.

Η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα συστήνονται από εταιρείες  όπως η PGIM Fixed Income, με έδρα το Λονδίνο. Τα ισπανικά, ελληνικά και πορτογαλικά ομόλογα έχουν πλέον χαμηλότερες αποδόσεις από τα γαλλικά, ενώ και τα ιταλικά πλησιάζουν πλέον το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού της Γαλλίας, καθώς οι νευρικοί επενδυτές ομολόγων τοποθετούν τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ στο ίδιο επίπεδο με μια χώρα που υπήρξε ένας από τους πιο προβληματικούς δανειολήπτες της.

Το PIGS αποτελεί επί της ουσίας ένα υποτιμητικό αρκτικόλεξο που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990 για να προσδιορίσει τις οικονομίες των χωρών της Νότιας Ευρώπης, της Πορτογαλίας , της Ιταλίας , της Ελλάδας και της Ισπανίας (Portugal,  Italy, Greece, Spain).

Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους του 2009–14, η παραλλαγή PIIGS ή GIPSI (ακούγεται όπως η λέξη αθίγγανος στα αγγλικά) επινοήθηκε για να συμπεριλάβει την Ιρλανδία.

Η σχέση Ιταλίας – Γαλλίας

Με την Ελλάδα να βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα -από πλευράς ομολογιακών επιδόσεων- σε σχέση με την Ιταλία , οι Financial Times σκιαγραφούν τη σχέση… χρέους μεταξύ της Ιταλίας και της Γαλλίας, η οποία αναδεικνύεται πλέον στον νέο μεγάλο ασθενή της Ευρώπης: οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων έχουν εκτοξευθεί πάνω από 3% τον τελευταίο χρόνο, καθώς μήνες πολιτικής αστάθειας και ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά έχουν το τίμημά τους. Αυτό έχει οδηγήσει το βασικό κόστος δανεισμού της Γαλλίας σε μόλις 0,14 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από εκείνο της Ιταλίας, οι αποδόσεις των ομολόγων της οποίας έχουν μειωθεί καθώς μια επίδειξη δημοσιονομικής σύνεσης από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει κερδίσει τους επενδυτές.

Η σύγκλιση έχει ανατρέψει μακροχρόνιες απόψεις σχετικά με τη θέση της Γαλλίας ως ενός από τους ασφαλέστερους δανειολήπτες της περιοχής και την Ιταλία ως μία από τις πιο επικίνδυνες, με ένα τεράστιο απόθεμα δημόσιου χρέους ίσο με περίπου 140% του ΑΕΠ. Το «spread» της Ιταλίας έναντι της Γαλλίας – η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των ομολόγων τους – διογκώθηκε σε περισσότερες από 4 ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης τη δεκαετία του 2010.

«Είναι η αλλαγή στα επίπεδα χρέους που έχει σημασία — η Γαλλία συνεχίζει να έχει μεγάλα ελλείμματα στον προϋπολογισμό και αποτελεί επιδεινούμενο πιστωτικό κίνδυνο», δήλωσε ο Μάικ Ρίντελ, διαχειριστής κεφαλαίων στην Fidelity International. «Η Ιταλία λειτουργεί με πιο αυστηρό τρόπο και ανταμείβεται γι’ αυτό».

Κάποια βραχυπρόθεσμα γαλλικά ομόλογα έχουν ήδη διαπραγματευτεί στο ίδιο επίπεδο με τα ιταλικά ομόλογα τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι προσπάθειες της Γαλλίας

Τον περασμένο μήνα, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, παρουσίασε ένα δημοσιονομικό πακέτο για το 2026 που περιλαμβάνει 44 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών. Το χαρακτήρισε «στιγμή αλήθειας», σχεδιασμένο για να αποφευχθεί μια κρίση χρέους παρόμοια με αυτήν που βίωσε η Ελλάδα τη δεκαετία έως το 2018.

Χωρίς όμως την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, ο Μπαϊρού θα δυσκολευτεί να περάσει το πακέτο και αντιμετωπίζει την ανατροπή του από την αντιπολίτευση. Ο βραχύβιος προκάτοχός του στην πρωθυπουργία, Μισέλ Μπαρνιέ, εκδιώχθηκε λόγω του σχεδίου προϋπολογισμού του τον περασμένο Δεκέμβριο, αφήνοντας τη Γαλλία στην άνευ προηγουμένου θέση να μην έχει προϋπολογισμό για περίπου ένα μήνα.

Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Γαλλίας αυξήθηκε στο 113% πέρυσι, σύμφωνα με την Eurostat. Αναμένεται να φτάσει το 118% έως το 2026. Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας τον περασμένο Δεκέμβριο . Οι ανταγωνιστές S&P Global και Fitch την έχουν σε αρνητικές προοπτικές.

«Είναι απίστευτα μπερδεμένα τα πράγματα και φαίνεται ότι τα πράγματα πρέπει να χειροτερέψουν πριν βελτιωθούν», δήλωσε η April LaRusse της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος Insight Investment.

Η εικόνα στην Ιταλία

Στην Ιταλία, ο τρικομματικός, δεξιός συνασπισμός της Μελόνι έχει προσφέρει μια σπάνια περίοδο πολιτικής σταθερότητας και έχει ηρεμήσει τις αρχικά ταραγμένες αγορές ομολόγων με τον δημοσιονομικό του περιορισμό. Πριν από δύο χρόνια, για παράδειγμα, ξεκίνησε τη σταδιακή κατάργηση ενός αμφιλεγόμενου προγράμματος «superbonus» που έδινε στους ιδιοκτήτες σπιτιών το 110% του κόστους των ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης και έχει κοστίσει στο δημόσιο ταμείο περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Τζανκάρλο Τζορτζέτι, ο χαμηλών τόνων υπουργός Οικονομικών της Μελόνι, εργάζεται για τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού, το οποίο ήταν ίσο με 4,3% του ΑΕΠ το 2024 και αναμένεται να μειωθεί στο 2,8% το επόμενο έτος. Αυτό θα το έφερνε κάτω από το όριο του 3% της ΕΕ, επιτρέποντας στην Ιταλία να εξέλθει από τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος του μπλοκ.

Η Μελόνι έχει επανειλημμένα διαφημίσει τη σταθερή πτώση της στενά παρακολουθούμενης διαφοράς μεταξύ των αποδόσεων των ιταλικών και των γερμανικών ομολόγων αναφοράς ως ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα της κυβέρνησής της.

«Ποτέ δεν θεώρησα το spread ως τοτέμ της πραγματικής δύναμης της οικονομίας ενός έθνους, αλλά είναι ένα στιγμιότυπο της αξιολόγησης της αγοράς», είπε πρόσφατα.

Η μείωση του spread

Το spread αυξήθηκε στις 2,5 ποσοστιαίες μονάδες κατά την εκλογική της νίκη το 2022. Έκτοτε μειώνεται συνεχώς και τώρα είναι 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, το χαμηλότερο από τότε που προκλήθηκε η κρίση χρέους της Ευρωζώνης, όταν ξεπέρασε τις 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε αντίθεση με τη δημοσιονομική συγκράτηση της Ιταλίας, το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Γαλλίας διογκώθηκε στο ισοδύναμο του 5,8% του ΑΕΠ στο τέλος του 2024, σύμφωνα με την Eurostat. Η κυβέρνηση ελπίζει να το μειώσει στο 3% μέχρι το τέλος του 2029.

Το έλλειμμα διευρύνθηκε αφότου η Γαλλία πραγματοποίησε μεγάλες δαπάνες για να προστατεύσει εταιρείες και καταναλωτές κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της επακόλουθης ενεργειακής κρίσης. Οι φορολογικές περικοπές που αποσκοπούσαν στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης δεν έχουν προσφέρει επαρκή τόνωση.

«Από τα 3,4 τρισεκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρέους, περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ έχουν δημιουργηθεί από το 2019», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Πιερ Μοσκοβισί, επικεφαλής του γαλλικού εθνικού ελεγκτή.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Με καλύτερες προοπτικές για την Ιταλία και χώρες όπως η Ελλάδα, η διάκριση των επενδυτών μεταξύ μιας ευρωπαϊκής «περιφέρειας» πιο χρεωμένων χωρών με πολύ υψηλότερο κόστος δανεισμού και ενός «πυρήνα» πιο σταθερών δανειοληπτών που περιλάμβανε τη Γαλλία, έχει ξεθωριάσει.

Οι χώρες της περιφέρειας είναι πλέον «πολιτικά ήρεμες», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Barclays, Ρόχαν Κανά, ενώ «όλος ο πολιτικός θόρυβος και το χάος έχουν μεταφερθεί στις βασικές αγορές».

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δυσκοιλιότητα: Για να μη δυσκολευόμαστε

Δυσκοιλιότητα: Για να μη δυσκολευόμαστε

Ομόλογα
Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό – Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο
Ανοδική τάση 14.08.25

Νέο ιστορικό υψηλό για το Bitcoin - Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο

Η άνοδος του Bitcoin τροφοδοτείται από τη βεβαιότητα για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, τις συνεχείς θεσμικές αγορές και τις κινήσεις Τραμπ για χαλάρωση των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα

Σύνταξη
Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι
Ανθρώπινα δικαιώματα 13.08.25

Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι

Περισσότερες από εννέα εταιρείες μεταφορών έχουν δημιουργήσει δρομολόγια από την Κίνα και την πόλη Σιντζιάνγκ προς ευρωπαϊκές χώρες. Ανησυχία για τους Ουιγούρους

Σύνταξη
Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες
Υπέρ και κατά 13.08.25

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες

Οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ για να ενισχύσουν την εξουσία τους στην έκδοση ομολόγων, προκαλώντας σύγκρουση με κράτη όπως η Γερμανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ
Διεθνής Οικονομία 13.08.25

Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ

Στη Νορβηγία το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας κατείχε μετοχές σε 65 ισραηλινές εταιρείες στο τέλος του 2024, συνολικής αξίας 1,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»
Ελλάδα 14.08.25

Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Πατρέων γίνεται λόγος για ντροπή να βγαίνει ο υπουργός και να καταγγέλλει τον δήμαρχο την ώρα που ακόμα οι εστίες «καπνίζουν» προκειμένου να καλύψει τη γύμνια της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη
Επικαιρότητα 14.08.25

ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη

«Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Sold out το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Sold out το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Νάπολι, όπως αναφέρει η Corriere dello Sport σε δημοσίευμά της.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική
Fizz 14.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη το μεσημέρι της Πέμπτης σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, όπου και νοσηλεύεται, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθεί σε ιδιωτική.

Σύνταξη
AEK: Τέλος και επίσημα ο Λαμέλα (vid)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

AEK: Τέλος και επίσημα ο Λαμέλα (vid)

Ο Έρικ Λαμέλα υπέγραψε τη λύση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ και αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο μετά από έναν χρόνο.

Σύνταξη
Νέα σεμινάρια για ενίσχυση του VAR
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Νέα σεμινάρια για ενίσχυση του VAR

Ο υπεύθυνος του VAR Πάολο Βαλέρι χώρισε τους διαιτητές σε δυο γκρουπ και τους καλεί να καθίσουν στα θρανία. Η αναβάθμιση των παρατηρητών διαιτησίας της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα
Αλληλεγγύη = Δύναμη 14.08.25

Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα

Στην Πάτρα την ώρα που οι φλόγες την «περικύκλωναν», οι κινήσεις που έγιναν για τη διάσωση των ζώων, όπως περιγράφονται από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς, υπήρξαν καθοριστικές.

Τζούλη Τούντα
Κλιματική κρίση, αντιπολιτευτικό μένος, fake news.. βάζει πλυντήριο κυβερνητικών ευθυνών ο Παύλος Μαρινάκης
Πολιτική 14.08.25

Κλιματική κρίση, αντιπολιτευτικό μένος, fake news.. βάζει πλυντήριο κυβερνητικών ευθυνών ο Παύλος Μαρινάκης

Και αυτή η κυβερνητική εγχείρηση πέτυχε, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος όμως για άλλη μια φορά δεν εξηγεί γιατί ο ασθενής (πάλι) πέθανε...

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Άννα Γουίντουρ προσεγγίζει nepo baby για να αναλάβει τη διεύθυνση της Vogue
Ποια είναι η τυχερή; 14.08.25

Η Άννα Γουίντουρ προσεγγίζει nepo baby για να αναλάβει τη διεύθυνση της Vogue

Η Κλόι Μαλ είναι η επικρατέστερη υποψήφια για να αναλάβει τη θέση της θρυλικής «παγωμένης βασίλισσας» της μόδας, Άννα Γουίντουρ, στη Vogue, σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους – «Χαλάει» η μεταγραφή του στην ΑΕΚ
Μπάσκετ 14.08.25

Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους – «Χαλάει» η μεταγραφή του στην ΑΕΚ

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις της ΑΕΚ - Θα υποβληθεί σε δεύτερο γύρο εξετάσεων για να διαπιστωθεί ο ακριβέστατος χρόνος απουσίας του μήπως παραμείνει στην «Ένωση» με μειωμένο συμβόλαιο.

Σύνταξη
Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»
On Field 14.08.25

Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»

Η ομάδα του Λονδίνου έδειξε κόντρα στην Παρί, παρά την απώλεια του Super Cup, ότι μπορεί να πετύχει πολλά στο αγγλικό πρωτάθλημα που ξεκινά αύριο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα
Ο «ειρηνοποιός» 14.08.25

Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα

«Από το πουθενά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών περπατούσε στο δρόμο στο Όσλο, ο Ντόναλντ Τραμπ τον πήρε τηλέφωνο», γράφει η Dagens Naeringsliv - «Ήθελε το βραβείο Νόμπελ - και να συζητήσει για δασμούς»

Σύνταξη
«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του
TikTok 14.08.25

«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του

Ο γνωστός σεφ Άκης Πετρετζίκης, που απολαμβάνει τις διακοπές του με την οικογένειά του, ανέβασε ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok - όμως υπήρχαν και αντιδράσεις.

Σύνταξη
Υπουργός Πολιτικής… Ανευθυνότητας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για τις φωτιές φταίνε ο Πελετίδης και τα ΜΜΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.08.25

Υπουργός Πολιτικής… Ανευθυνότητας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για τις φωτιές φταίνε ο Πελετίδης και τα ΜΜΕ

Υπάκουος στην πάγια γραμμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη «πάντα φταίει κάποιος άλλος» ο εξαφανισμένος επί ένα τριήμερο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης κατασκεύασε νέους εχθρούς, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για τις καταστροφικές πυρκαγιές σε τρίτους. Σφοδρή επίθεση σε Πελετίδη και δημοσιογράφους που κάλυπταν όλη νύχτα τις φωτιές, υπό αντίξοες συνθήκες

Σύνταξη
Αλβανία: Ο Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την ταχύτερη ένταξη στην ΕΕ
Αλβανία 14.08.25

Ο Έντι Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την επιτάχυνση της ένταξης στην ΕΕ

«Μια μέρα μπορεί να έχουμε ένα υπουργείο που θα διευθύνεται εξ ολοκλήρου από την Τεχνητή Νοημοσύνη», είχε δηλώσει ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, σε συνέντευξη Τύπου για την ψηφιοποίηση

Σύνταξη
«Επιχείρηση Τηλεδιάσκεψη»: Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό
«Επιχείρηση τηλεδιάσκεψη» 14.08.25

Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό

Ο Τραμπ άκουσε όσα είχαν να του πουν οι Ευρωπαίοι για το πώς βλέπουν μια διαπραγμάτευση για το Ουκρανικό. Δεν έχουν όμως τρόπο να «συντάξουν» μακρόθεν την ατζέντα στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά
Αντίο 14.08.25

Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά

Ο Ρεντζής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, υπηρετώντας το με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα -από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα έως την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

Σύνταξη
Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται
Νέα Αριστερά 14.08.25

Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε πως «η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει»

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο