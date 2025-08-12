Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά κινείται η απόδοση των διετών

Πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις για τα βραχυπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου ο τίτλος είναι ευαίσθητος στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής, διαμορφώθηκε χαμηλότερα κατά σχεδόν δύο μονάδες στο 3,735%, , καθώς οι traders swaps προέβλεψαν σχεδόν 90% πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων από την Fed στις 17 Σεπτεμβρίου, από περίπου 80% πριν από τα στοιχεία

«Τσιμπάνε» οι αποδόσεις των δεκαετών

Ωστόσο οι αποδόσεις των υπόλοιπων ομολόγων δεν συγκράτησαν την αρχική πτώση και επέστρεψαν ανοδικά . Η αύξηση των αποδόσεων στις αγορές ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου και της ευρωζώνης – συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης απόδοσης του 30ετούς γερμανικού ομολόγου από το 2011 – συνέβαλε στην αδυναμία των μακροπρόθεσμων ομολόγων μετά την έκθεση για τον πληθωρισμό.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά περίπου τέσσερις μονάδες βάσης κοντά στα υψηλά της συνεδρίασης, αφού διέγραψαν τις μειώσεις που προκλήθηκαν από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Το 30ετές ομόλογο αυξήθηκε σχεδόν στο 4,9%, το υψηλότερο επίπεδο από την 1η Αυγούστου, αφού έσβησε την πτώση στο 4,82%. Η απόδοση του 30ετούς γερμανικού ομολόγου ανέβηκε επτά μονάδες βάσης προς το 3,30%.

Η κόντρα Τραμπ – Πάουελ συνεχίζεται για τα επιτόκια – Τα ομόλογα έριξαν το δολάριο

Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον Ιούλιο προκάλεσαν μια ακόμη λεκτική επίθεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν έχει ήδη μειώσει τα επιτόκια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος όμως αγνόησε τη μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη αύξηση του ετήσιου ρυθμού δομικού πληθωρισμού στο 3,1%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο. Οι αναρτήσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιελάμβαναν την υπόνοια ότι ο Πάουελ θα αντιμετωπίσει αγωγή σε σχέση με τη διαχείριση κτιρίων της Fed.

Οι αυξήσεις του Ιουλίου στον συνολικό και τον δομικό δείκτη τιμών καταναλωτή συμπίπτουν με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων. Ο ΔΤΚ παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,7% σε ετήσια βάση ενώ ο δομικός ΔΤΚ, που εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο στο 3,1%.

Το δολάριο εξασθένησε έναντι ενός πακέτου ομολόγων μετά τα στοιχεία.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για την αγορά

«Νιώθω ότι η αγορά ανησυχούσε για ένα χειρότερο νούμερο» που θα μπορούσε να είχε βάλει φρένο στις μειώσεις των επιτοκίων της Fed, τονίζει ο John Briggs, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων των ΗΠΑ στη Natixis North America.

«Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν σήμερα» υποστηρίζει ο Edward Harrison, μακροστρατηγικός αναλυτής του Bloomberg «υποστηρίζουν την επικρατούσα άποψη ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι πιθανό να προβεί σε μειώσεις τον Σεπτέμβριο και τουλάχιστον μία ακόμη φορά το 2025 για να εξασφαλίσει μια ομαλή προσγείωση. Ωστόσο, η αυξανόμενη καμπύλη αποδόσεων δείχνει ότι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και το έλλειμμα επιμένουν.»

«Ίσως η αποφυγή ανοδικών εκπλήξεων στον πληθωρισμό να είναι αρκετή για να συνεχίσει η αγορά να προεξοφλεί περισσότερες μειώσεις επιτοκίων» τονίζει από την πλευρά του ο Zachary Griffiths, επικεφαλής επενδυτικής βαθμίδας και μακροοικονομικής στρατηγικής στην CreditSights.

«Θεωρούμε αυτή την έκθεση ουδέτερη, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η Fed θα κάνει μειώσεις τον Σεπτέμβριο», πιθανώς κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, «καθώς η αγορά εργασίας έχει γίνει το επίκεντρο των υπευθύνων χάραξης πολιτικής».

Τα στοιχεία για τις προσλήψεις που ανέδειξαν την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας πυροδότησαν το μεγαλύτερο κέρδος της αγοράς ομολόγων φέτος.

Πηγή: ot.gr