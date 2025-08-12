Αμερικανικά ομόλογα: Πείραμα με τεχνολογία crypto – O ρόλος των repos

Μια ακόμα παράδοση σπάει η τεχνολογία των ψηφιακών νομισμάτων σε μια συναλλαγή που αφορά αμερικανικά ομόλογα, η οποία πραγματοποιήθηκε Σάββατο εκτός του κλασικού πενθήμερου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λειτουργία της αμερικανικής αγοράς ομολόγων 24/7.

Και δεν είναι η μόνη παράδοση που σπάει καθώς πρόκειται για μια συναλλαγή που έγινε χωρίς μεσίτη χρηματιστή ενώ μετέτρεψε μια παραδοσιακή κατηγορία περιουσιακών, όπως είναι τα ομόλογα, σε token.

Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Wall Street, όπως όπως η Bank of America, η Citadel Securities, η Circle Internet Group και η Cumberland DRW, χρησιμοποίησαν κρυπτογραφικό blockchain για να ανταλλάξουν αμερικανικά κρατικά ομόλογα με ψηφιακά δολάρια. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο δίκτυο Canton μέσω του Tradeweb.

Πώς έγινε η συναλλαγή με τα ομόλογα

Το Canton, είναι ένα δημόσιο blockchain που αναπτύχθηκε από την Digital Asset Holdings, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Bloomberg. Χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τη συναλλαγή, επιτρέποντας την πραγματοποίηση μιας τυπικής συμφωνίας επαναγοράς αμερικανικών κρατικών ομολόγων (repo) εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας της αγοράς.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα αμερικανικό κρατικό ομόλογο εκδόθηκε εγγενώς στην αλυσίδα χωρίς τη χρήση μεσάζοντα χρηματιστή» τονίζει ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της DRW, Don Wilson, σε συνέντευξή του. «Αποκτάτε την αξία της 24ωρης κίνησης, χωρίς να εισάγετε επιπλέον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου».

Για να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, τα κρατικά ομόλογα μετατράπηκαν σε ψηφιακά tokens και χρησιμοποιήθηκαν ως εγγύηση για τη δανειοδότηση σε USDC, stablecoin που υποστηρίζεται από το δολάριο και εκδίδεται από την Circle. Η ανταλλαγή ήταν άμεση, με τις δύο πλευρές να λαμβάνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία την ίδια στιγμή, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις που είναι συνηθισμένες στις σημερινές αγορές.

Η Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ ως κεντρικός κόμβος εκκαθάρισης και διακανονισμού για μετοχές και προϊόντα σταθερού εισοδήματος. Πολλά ρευστά περιουσιακά στοιχεία στις αγορές των ΗΠΑ βρίσκονται στην DTCC, στο τμήμα φύλαξης της Depository Trust Co.

Ουσιαστικά δεν υπάρχουν μεσάζοντες

Στη συναλλαγή repo στην αλυσίδα, το αμερικανικό ομόλογο διατηρήθηκε στην DTC, η οποία χρησιμοποίησε το δίκτυο Canton ως βιβλίο καταγραφής. Άλλες μορφές tokenization περιλαμβάνουν μεσάζοντες, όπου το περιουσιακό στοιχείο διατηρείται σε έναν μεσίτη-διαπραγματευτή και ο μεσίτης-διαπραγματευτής εκδίδει μια απαίτηση με τη μορφή token.

«Το token εδώ είναι μια αναπαράσταση ενός τίτλου που διατηρείται στο DTCC. Δεν υπάρχει μεσάζων» εξηγεί ο Yuval Rooz, διευθύνων σύμβουλος της Digital Asset. «Είναι ένας τίτλος στην αλυσίδα, και όχι ένα «σου χρωστάω» από έναν μεσίτη» πρόσθεσε.

Οι υποστηρικτές της συναλλαγής εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βήμα προς την κατεύθυνση της 24ωρης πρόσβασης σε ένα από τα ασφαλέστερα και πιο διαπραγματεύσιμα περιουσιακά στοιχεία στον κόσμο. Θεωρητικά, θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των παραδοσιακών αγορών και της ταχύτητας της ψηφιακής χρηματοδότησης.

Σκεπτικιστές προτείνουν να μην μπει η τεχνολογία άμεσα στα δάνεια

Οι σκεπτικιστές ωστόσο αντιτείνουν ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι καινούργια, αλλά οι υποκείμενοι κίνδυνοι στη χορήγηση και τη λήψη δανείων παραμένουν αμετάβλητοι και ότι θα είναι απαραίτητο να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των ρυθμιστικών αρχών και των μεγάλων επενδυτών προτού τέτοιου είδους συναλλαγές γίνουν ρουτίνα.

Αν και αυτή ήταν μια συναλλαγή repo που εκτελέστηκε εξ ολοκλήρου στην αλυσίδα, «αρκετές άλλες» παρόμοιες συναλλαγές θα ακολουθήσουν με την προσθήκη περισσότερων συμμετεχόντων στην αγορά από τώρα μέχρι το τέλος του έτους, εκτιμά ο Rooz, ο οποίος αναφέρει ότι ο στόχος είναι να ενταχθεί ένα μεγάλο μέρος της αγοράς κρατικών ομολόγων, με συναλλαγές repos ύψους τρισ. δολαρίων την ημέρα.

«Η επιτυχία του επόμενου έτους θα είναι η μετακίνηση δεκάδων, αν όχι εκατοντάδων δισ. δολαρίων σε όγκο συναλλαγών των αμερικανικών ομολόγων στο δίκτυο Canton», δήλωσε ο Rooz.

Το tokenization

Ο όρος tonekization γενικά αναφέρεται στη διαδικασία μετατροπής χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπως τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και ακόμη και ακίνητα, σε κρυπτονομίσματα.

Αυτό σημαίνει τη δημιουργία μιας εγγραφής στο ψηφιακό καθολικό blockchain που αντιπροσωπεύει το αρχικό περιουσιακό στοιχείο. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται στο blockchain, ή «tokens», μπορούν να διατηρούνται σε κρυπτογραφικά πορτοφόλια και να διαπραγματεύονται στο blockchain, ακριβώς όπως τα κρυπτονομίσματα.

Τα stablecoins μπορούν να θεωρηθούν ως ένα παράδειγμα tokenization. Πρόκειται για ένα είδος κρυπτονομίσματος που έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί σταθερή αξία, καθώς είναι συνδεδεμένο με ένα πραγματικό νόμισμα, συνήθως το δολάριο ΗΠΑ.

Η τεχνολογία αυτή αναμένεται να αναπτυχθεί ραγδαία τα επόμενα χρόνια, ειδικά στις ΗΠΑ, με τη βοήθεια της ψήφισης τριών νέων νομοσχεδίων. Ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), Πολ Άτκινς ανακοίνωσε πρόσφατα μια νέα πρωτοβουλία με την ονομασία «Project Crypto». Η SEC θα διερευνήσει πώς μπορούν να επικαιροποιηθούν οι κανόνες της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ώστε οι μετοχές, τα ομόλογα και άλλα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία να μπορούν να εκπροσωπούνται ως ψηφιακά token και να διαπραγματεύονται απευθείας στα δίκτυα blockchain.

Πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα του τραπεζικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων της Bank of America και της Citi, έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να διερευνήσουν το ενδεχόμενο να λανσάρουν περιουσιακά στοιχεία μέσω tonekization, συμπεριλαμβανομένων των stablecoins.

Η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων BlackRock επίσης διπλασιάζει τις προσπάθειές της στον τομέα ενώ έχει μοιραστεί τη φιλοδοξία της να γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κρυπτονομισμάτων στον κόσμο έως το 2030.

Η Coinbase, η μεγαλύτερη αμερικανική πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, έχει ζητήσει άδεια από την SEC για να προσφέρει «μετοχές μέσω tokenization » στους πελάτες της.

Πηγή: ot.gr