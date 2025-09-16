newspaper
16.09.2025
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος - Απομακρύνθηκε ηλικιωμένος
Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει
Διεθνής Οικονομία 16 Σεπτεμβρίου 2025

Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει

Από τη Μεγάλη Οικονομική Κρίση του 2008-09 έχει σημειωθεί μετατόπιση στη χρηματοδότηση χρέους από δάνεια σε ομόλογα, όπως διαπιστώνει η τριμηνιαία ανασκόπηση της BIS

Με γοργούς ρυθμούς αυξάνεται η χρηματοδότηση μέσω ομολόγων, μια μετατόπιση που σημειώθηκε μετά τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-9, με τις αγορές ομολόγων να αναμένεται να ξεπεράσουν τα τραπεζικά δάνεια ως κυρίαρχη πηγή χρηματοδότησης για τους μη χρηματοοικονομικούς δανειολήπτες, σύμφωνα με την τριμηνιαία ανασκόπηση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Ήδη το 2020, οι κυβερνήσεις έχουν γίνει οι μεγαλύτεροι δανειολήπτες στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ήμισυ των ανεξόφλητων ομολόγων, σύμφωνα με τα στοιχεία της BIS. Οι κυβερνήσεις θέλοντας να χρηματοδοτήσουν τα ελλείμματά τους οδήγησαν σε σημαντική αύξηση τις εκδόσεις ομολογιακών τίτλων κατά την διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης και της πανδημίας.

Η άνοδος της αγοράς ομολόγων

Οι αγορές ομολόγων αυξήθηκαν ραγδαία από τη δεκαετία του 1990 ξεπερνώντας την οικονομική δραστηριότητα. Στα τέλη του 2ο24 η αξία των ομολόγων παγκοσμίως ξεπέρασε τα 150 τρισ. δολάρια ή το 135% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Στις δεκαετίες του 80 και 90 οι αναδυόμενες οικονομίες βασιζόταν λιγότερο στη χρηματοδότηση από εκδόσεις ομολόγων και ήταν εξαρτημένες στις τράπεζες κυρίως για διασυνοριακή χρηματοδότηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένες στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στις λήξεις των εκδόσεων που οδήγησαν με τη σειρά τους σε μια σειρά χρηματοπιστωτικών κρίσεων, επισημαίνουν οι οικονομολόγοι.

Αυτές οι κρίσεις οδήγησαν σε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη εγχώριων αγορών ομολόγων, όπου τα κεφάλαια μπορούσαν να αντληθούν σε τοπικό νόμισμα με σταθερά επιτόκια για μεγάλες λήξεις.

ΗΠΑ

Οι δύο αλλαγές που έδωσαν ώθηση στα ομόλογα

Σημαντική όμως ώθηση έδωσε και η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που οδήγησε σε δύο αλλαγές.

Πρώτον, καθώς οι τράπεζες περιορίστηκαν μετά την κρίση οι επενδυτές χαρτοφυλακίων ανέλαβαν κεντρική θέση ως πιστωτές. Μεταξύ 2009 και 2023, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από μη τραπεζικούς πιστωτές αυξήθηκαν από 167% σε 225% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό ενεργητικό των τραπεζών αυξήθηκε πιο μετριοπαθώς, από 164% σε 177% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παγκόσμιοι επενδυτές χαρτοφυλακίου αύξησαν τις αγορές ομολόγων σε νομίσματα των αναδυόμενων αγορών της αγοράς, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των εγχώριων αγορών. Οι διεθνείς αγορές ομολόγων επεκτάθηκαν με βραδύτερο ρυθμό.

Η δεύτερη αλλαγή ήταν η μετατόπιση από τον δανεισμό σε δανειολήπτες του ιδιωτικού τομέα σε απαιτήσεις έναντι της κυβέρνησης. Αυτή η μετατόπιση οφείλεται στα αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η έκδοση κρατικών ομολόγων συνέβαλε στην ώθηση της ανάπτυξης των εγχώριων αγορών ομολόγων ειδικότερα, οι οποίες επεκτάθηκαν από 95% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2009 σε περίπου 110% το 2024.

Το μερίδιο των ομολόγων έχει αυξηθεί από το 2009

Αυτές οι αλλαγές οδήγησαν σε μετατόπιση της χρηματοδότησης μέσω χρέους από δάνεια σε ομόλογα. Ενώ τα δάνεια παραμένουν η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης μέσω χρέους στις περισσότερες χώρες, το μερίδιο των ομολόγων έχει αυξηθεί από το 2009.

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2025, το μερίδιο των ομολόγων στο σύνολο των πιστώσεων προς μη χρηματοοικονομικούς δανειολήπτες, κυβερνήσεις, μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά είχε αυξηθεί στο 40% παγκοσμίως και είχε ξεπεράσει το 50% στη Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές άλλες οικονομίες.

Το νόμισμα

Στις προηγμένες οικονομίες η έκδοση ομολόγων γίνεται στο νόμισμα του δανειολήπτη, ενώ στις αναδυόμενες οικονομίες αναπτύσσεται πλέον η ίδια τάση να εκδίδουν ομόλογα σε τοπικό νόμισμα. Ο λόγος σύμφωνα με τους αναλυτές της BIS είναι ότι μειώνεται η έκθεση τους στη συναλλαγματική ισοτιμία αλλά και στη λήξη των εκδόσεων. Επιπλέον πολλές χώρες επένδυσαν στην εμβάθυνση των εγχώριων αγορών ομολόγων, ξεπερνώντας αυτό που ονομάζεται «προπατορικό αμάρτημα» ήτοι την αδυναμία δανεισμού σε δικό τους νόμισμα, επεκτείνοντας τη βάση των θεσμικών επενδυτών που αναζητούν αποδόσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Περίπου το 93% όλων των ομολόγων παγκοσμίως είναι εκφρασμένα στο εγχώριο νόμισμα του δανειολήπτη. Ωστόσο, αυτό το μερίδιο κυμαίνεται από λιγότερο από 60% σε χώρες με ιστορικό μακροοικονομικής αστάθειας, όπως η Αργεντινή και η Τουρκία έναντι σχεδόν 100% στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες με παγκόσμια αποθεματικά νομίσματα.

Σε όλους τους τομείς εντός μιας χώρας, το μερίδιο του εγχώριου νομίσματος είναι υψηλότερο για τις κυβερνήσεις και συνήθως χαμηλότερο για τις τράπεζες και τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις. Μεταξύ των δανειοληπτών που εκδίδουν ομόλογα σε νόμισμα διαφορετικό από το δικό τους, το δολάριο ΗΠΑ παραμένει η κυρίαρχη επιλογή.

Τι σημαίνει η άνοδος της αγοράς ομολόγων

Η μετατόπιση της χρηματοδότησης του χρέους από δάνεια σε ομόλογα έχει διευρύνει την ποικιλία των πηγών και των μέσων χρηματοδότησης που έχουν στη διάθεσή τους οι δανειολήπτες και τους έχει επιτρέψει να διαχειρίζονται καλύτερα τις αναντιστοιχίες μεταξύ νομισμάτων και λήξεων, τονίζεται στην ανασκόπηση της BIS, που είθισται να αποκαλείται και η κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών.

Παρά τα οφέλη που συνδέονται με την ανάπτυξη των αγορών ομολόγων, η στροφή προς τα ομόλογα έχει επίσης φέρει νέες προκλήσεις. Μια εκ των οποίων είναι η ευπάθεια που συνδέεται με τις αναντιστοιχίες νομίσματος ή διάρκειας στους ισολογισμούς των επενδυτών.

Η άλλη πλευρά της μείωσης των αναντιστοιχιών στους ισολογισμούς των δανειοληπτών χάρη στα ομόλογα είναι η μεταφορά των κινδύνων στους πιστωτές. Οι ζημίες από την αποτίμηση στην τρέχουσα αγοραία αξία λόγω της υποτίμησης του νομίσματος ή της αύξησης των επιτοκίων μπορούν να οδηγήσουν σε πωλήσεις ή εκ των υστέρων αντιστάθμιση κινδύνου, γεγονός που πιέζει περαιτέρω προς τα κάτω τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων.

Τέλος, οι αναλυτές της BIS εντοπίζουν και την  παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αντιστάθμισης κινδύνου των εκδοτών και των επενδυτών που δραστηριοποιούνται στις αγορές ομολόγων. «Οι πληροφορίες σχετικά με την αντιστάθμιση κινδύνου από μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μη χρηματοδοτικές εταιρείες» τονίζουν «είναι λιγότερο πλήρεις από ό,τι για τις τράπεζες, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με τους συστημικούς κινδύνους που ενέχουν οι νομισματικές αναντιστοιχίες σε αυτές τις οντότητες. Επιπλέον, ακόμη και όταν οι επενδυτές αντισταθμίζουν τις θέσεις τους, συχνά χρησιμοποιούν παράγωγα με μικρότερη διάρκεια από τα περιουσιακά στοιχεία που αντισταθμίζονται. Ο κίνδυνος ανανέωσης που προκύπτει εκθέτει τους επενδυτές που αντισταθμίζουν σε πιέσεις στις αγορές χρηματοδότησης σε δολάρια.»

Πηγή: ot.gr

Γάζα: Αδιάκοποι φονικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ με την ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς
«Εξόντωση, γενοκτονία» 16.09.25

Γάζα: Αδιάκοποι φονικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ με την ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς

«Η Γάζα καίγεται. Ο ισραηλινός στρατός χτυπά με σιδηρά πυγμή», θριαμβολογεί ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κάτζ - Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ρούμπιο: Στο Κατάρ για νέες συνομιλίες – «Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για συμφωνία εκεχειρίας
Λίγες ελπίδες 16.09.25

Στο Κατάρ για νέες συνομιλίες ο Ρούμπιο - «Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για συμφωνία εκεχειρίας

Ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε το Ισραήλ, χωρίς να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ και την ώρα που οι IDF ξεκίνησαν χερσαίες επιχειρήσεις για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Κικίλιας: Στην Ουάσινγκτον για σημαντικές επαφές – Η κομβική συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του
Σημαντικές επαφές 16.09.25

Στην Ουάσινγκτον για θέματα ναυτιλίας και ενέργειας ο Κικίλιας - Η συνάντηση με τον Αμερικανό υπ. Μεταφορών

Με φορείς που εμπλέκονται άμεσα με τη ναυτιλία, τα ναυπηγεία και την ενεργειακή πολιτική θα συναντηθεί μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Βραζιλία: Ώρα μηδέν για το δάσος του Αμαζονίου – Έχει χάσει επιφάνεια βλάστησης ίση με την Ισπανία
Ώρα μηδέν 16.09.25

Το δάσος του Αμαζονίου πλησιάζει σε «σημείο χωρίς επιστροφή» - Έχει χάσει επιφάνεια βλάστησης ίση με την Ισπανία

Το μεγαλύτερο μέρος του δάσους του Αμαζονίου βρίσκεται στη Βραζιλία που καλείται να πάρει πρωτοβουλία για να σταματήσει την καταστροφή που θα έχει δραματικές συνέπειες για όλον τον πλανήτη

Σύνταξη
Πολωνία: Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, δηλώνει ο πρόεδρος Ναβρότσκι
Κόσμος 16.09.25

Πολεμικές ιαχές από τον Πολωνό πρόεδρο - Πυρά κατά Πούτιν, ζητά από το ΝΑΤΟ «να ενισχύσει την αποτροπή»

Ο πρόεδρος Ναβρότσκι κάλεσε το NATO να ενισχύσει την αποτροπή του, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του από drones, που η Πολωνία και οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία

Σύνταξη
Το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», η ακροδεξιά επέλαση στη δυτική Γερμανία και ο γρίφος της εργατικής τάξης
Κρίσιμη καμπή 16.09.25

Το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», η ακροδεξιά επέλαση στη δυτική Γερμανία και ο γρίφος της εργατικής τάξης

Μέσω του πάλαι ποτέ προπυργίου των Σοσιαλδημοκρατών, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία αποκτά «ρίζες» και στα δυτικά της χώρας, κερδίζοντας την ψήφο των εργατών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι
«Fame» 16.09.25

Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι

Το 1974, στη Νέα Υόρκη, ο Ντέιβιντ Μπόουι γνώρισε τον Τζον Λένον. Η αρχική αμηχανία μετατράπηκε σε φιλία, και από αυτή τη συνάντηση γεννήθηκε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μπόουι

Σύνταξη
