Γιατί επεκτείνεται το sell off στα κινεζικά ομόλογα

Επιταχύνεται το sell off στα κινεζικά ομόλογα με αποτέλεσμα τα futures των ομολογιακών τίτλων εξαιρετικά μακροπρόθεσμης διάρκειας να αγγίξουν το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς η ανοδική πορεία του εγχώριου χρηματιστηρίου κερδίζει δυναμική.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για 30ετή κρατικά ομόλογα υποχώρησαν έως και 0,7% την Πέμπτη, σύμφωνα με το Bloomberg, επεκτείνοντας την πτώση της εβδομάδας σε 1,5% στο χαμηλό, καθώς ο δείκτης των εγχώριων μετοχών έφτασε στο υψηλότερο σημείο του από τον Οκτώβριο. Οι κινήσεις είναι λιγότερο δραματικές στην αγορά ομολόγων, με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ίδιας διάρκειας να αυξάνονται κατά μία μονάδα βάσης.

Οι καταλύτες της πτώσης

Η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ομολόγων στον κόσμο έχει υποστεί αυξημένη πίεση τον τελευταίο μήνα, καθώς χαλαρώνει η ένταση στις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω αισιοδοξίας για την τιθάσευσης του αποπληθωρισμού. Η μείωση των προσδοκιών για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση βραχυπρόθεσμα, καθώς και η επιβολή φόρου σε ορισμένες επενδύσεις σε ομόλογα, έχουν επίσης επηρεάσει αρνητικά το κλίμα των επενδυτών.

Σύμφωνα με την Lynn Song, επικεφαλής οικονομολόγο της ING Bank για την ευρύτερη περιοχή της Κίνας, «η απόδοση των ομολόγων επηρεάζεται από την ανακατανομή των περιουσιακών στοιχείων, καθώς τα μετοχικά αξιόγραφα έχουν σημειώσει καλή απόδοση τον τελευταίο καιρό και ενδέχεται να παρατηρηθεί σταδιακή ανάκαμψη της διάθεσης των επενδυτών να αναλάβουν κινδύνους». «Για να στηρίξουμε την αγορά ομολόγων, θα χρειαστούν μέτρα όπως η μείωση του επιτοκίου αναφοράς».

Οι προοπτικές

Ενώ η παραδοσιακή ταλάντευση μεταξύ μετοχών και ομολόγων φαίνεται να είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις αποφάσεις των επενδυτών αυτή τη στιγμή, το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η πτώση της αγοράς ομολόγων ενδέχεται τελικά να εξαρτηθεί από τη δυναμική ανάπτυξης της Κίνας.

Τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι ένας βασικός δείκτης δανεισμού των κινεζικών τραπεζών συρρικνώθηκε για πρώτη φορά σε δύο δεκαετίες τον Ιούλιο, με την ευρεία πιστωτική ανάπτυξη να επιβραδύνεται επίσης.

Ωστόσο, το ποσό των μετρητών που ήδη κυκλοφορεί στο σύστημα θα συνεχίσει πιθανώς να οδηγεί τις ροές προς τις μετοχές. Ο δείκτης αναφοράς για τη χρηματοδότηση μιας ημέρας στην κινεζική χρηματαγορά έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων ετών στις αρχές του μήνα.

«Η χαλαρή ρευστότητα οδηγεί σε διάθεση ανάληψης κινδύνων» σημειώνει ο Zhaopeng Xing, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής για την Κίνα στην Australia & New Zealand Banking Group. Οι πανικόβλητες εξαγορές από τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια «έχουν ήδη ξεκινήσει».

Πηγή: ΟΤ