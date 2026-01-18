Λούβρο: Νέα πλάνα από το «κόλπο του αιώνα» αποκαλύπτουν πώς έγινε η ληστεία

Νέα συγκλονιστικά πλάνα από τη λεγόμενη «ληστεία του αιώνα», που σημειώθηκε στο Μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου 2025, είδαν το φως της δημοσιότητας την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Τα βίντεο προέρχονται από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του μουσείου και προβλήθηκαν από τις γαλλικές τηλεοπτικές εκπομπές «Complément d’enquête» και «Sept à Huit».

Εισβολή από τον πρώτο όροφο και ακινητοποίηση του προσωπικού

Στις εικόνες καταγράφεται η στιγμή που οι δράστες εισβάλλουν στον χώρο από παράθυρο του πρώτου ορόφου. Αμέσως ακινητοποιούν το προσωπικό ασφαλείας, ακολουθώντας ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, ενώ οδηγούν τους επισκέπτες στο πίσω μέρος της αίθουσας, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας.

Στόχος τους ήταν τα Κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ.

🔴 🚨🇫🇷💎 FLASH 📺 TF1 diffuse en exclusivité les images du casse du Louvre.

Des images inédites montrant les coulisses de ce braquage spectaculaire au cœur du plus grand musée du monde 🖼😳 🟥 ABONNEZ-VOUS pour rester informé#France #Louvre #TF1#BreakingNews #Exclusive… pic.twitter.com/sMqNURoMfJ — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) January 18, 2026

Δύο δράστες, διαφορετικοί ρόλοι

Στο οπτικό υλικό εμφανίζονται δύο κουκουλοφόροι άνδρες να εισέρχονται στην αίθουσα. Ο πρώτος, φορώντας κίτρινο γιλέκο, κινήθηκε άμεσα προς την προθήκη με τα «Κοσμήματα του Ναπολέοντα». Ο δεύτερος, με κράνος, κινήθηκε πιο αργά, προσποιούμενος επίθεση προς τους φύλακες, ώστε να τους κρατήσει σε απόσταση και να αποσπάσει την προσοχή τους.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς τη δεύτερη προθήκη που φιλοξενούσε τα «Κοσμήματα των κυριαρχών».

Για σχεδόν τέσσερα λεπτά, οι ληστές επιτέθηκαν στα ενισχυμένα τζάμια που προστάτευαν τα εκθέματα. Αρχικά χρησιμοποίησαν τροχό για να διαπεράσουν τα προστατευτικά εμπόδια και στη συνέχεια έσπασαν τα γυαλιά με τις γροθιές τους, αρπάζοντας τα πολύτιμα κοσμήματα.

Την ίδια στιγμή, οι κάμερες καταγράφουν φύλακα ασφαλείας να πραγματοποιεί τηλεφωνική κλήση, πιθανότατα για να ειδοποιήσει την υπηρεσία ασφαλείας του μουσείου ή τις Αρχές.

Οι δράστες στη φυλακή, τα κοσμήματα άφαντα

Τρεις μήνες μετά τη ληστεία, τέσσερις ύποπτοι που φέρονται να αποτελούσαν την ομάδα κρούσης έχουν προφυλακιστεί. Παρά τις συλλήψεις, τα κλεμμένα κοσμήματα παραμένουν άφαντα, εντείνοντας το μυστήριο γύρω από την τύχη τους.

Οι έρευνες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: από θησαυροφυλάκια στο εξωτερικό και κρυψώνες εντός Γαλλίας, μέχρι το ακραίο σενάριο να έχουν καταλήξει στον βυθό του Σηκουάνα.

Οι ύποπτοι είναι άνδρες ηλικίας από 30 έως σχεδόν 40 ετών και ανακρίνονται από τα μέσα Ιανουαρίου. Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκουό, δήλωσε κατά την απαγγελία των κατηγοριών ότι το προφίλ των κατηγορουμένων δεν συνάδει με εκείνο «που συνήθως συνδέεται με την κορυφή του φάσματος του οργανωμένου εγκλήματος».

Το μυστήριο, ωστόσο, παραμένει άλυτο, καθώς η τύχη των Κοσμημάτων του Στέμματος εξακολουθεί να αγνοείται.