18.01.2026 | 19:49
Φωτιά σε εγκαταλειμμένο χώρο εργοστασίου στα Πατήσια
Λούβρο: Νέα πλάνα από το «κόλπο του αιώνα» αποκαλύπτουν πώς έγινε η ληστεία
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026 | 20:52

Λούβρο: Νέα πλάνα από το «κόλπο του αιώνα» αποκαλύπτουν πώς έγινε η ληστεία

Τρεις μήνες μετά τη ληστεία στο Λούβρο, τέσσερις ύποπτοι που φέρονται να αποτελούσαν την ομάδα κρούσης έχουν προφυλακιστεί

Νέα συγκλονιστικά πλάνα από τη λεγόμενη «ληστεία του αιώνα», που σημειώθηκε στο Μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου 2025, είδαν το φως της δημοσιότητας την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Τα βίντεο προέρχονται από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του μουσείου και προβλήθηκαν από τις γαλλικές τηλεοπτικές εκπομπές «Complément d’enquête» και «Sept à Huit».

Εισβολή από τον πρώτο όροφο και ακινητοποίηση του προσωπικού

Στις εικόνες καταγράφεται η στιγμή που οι δράστες εισβάλλουν στον χώρο από παράθυρο του πρώτου ορόφου. Αμέσως ακινητοποιούν το προσωπικό ασφαλείας, ακολουθώντας ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, ενώ οδηγούν τους επισκέπτες στο πίσω μέρος της αίθουσας, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας.

Στόχος τους ήταν τα Κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ.

Δύο δράστες, διαφορετικοί ρόλοι

Στο οπτικό υλικό εμφανίζονται δύο κουκουλοφόροι άνδρες να εισέρχονται στην αίθουσα. Ο πρώτος, φορώντας κίτρινο γιλέκο, κινήθηκε άμεσα προς την προθήκη με τα «Κοσμήματα του Ναπολέοντα». Ο δεύτερος, με κράνος, κινήθηκε πιο αργά, προσποιούμενος επίθεση προς τους φύλακες, ώστε να τους κρατήσει σε απόσταση και να αποσπάσει την προσοχή τους.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς τη δεύτερη προθήκη που φιλοξενούσε τα «Κοσμήματα των κυριαρχών».

Για σχεδόν τέσσερα λεπτά, οι ληστές επιτέθηκαν στα ενισχυμένα τζάμια που προστάτευαν τα εκθέματα. Αρχικά χρησιμοποίησαν τροχό για να διαπεράσουν τα προστατευτικά εμπόδια και στη συνέχεια έσπασαν τα γυαλιά με τις γροθιές τους, αρπάζοντας τα πολύτιμα κοσμήματα.

Την ίδια στιγμή, οι κάμερες καταγράφουν φύλακα ασφαλείας να πραγματοποιεί τηλεφωνική κλήση, πιθανότατα για να ειδοποιήσει την υπηρεσία ασφαλείας του μουσείου ή τις Αρχές.

Οι δράστες στη φυλακή, τα κοσμήματα άφαντα

Τρεις μήνες μετά τη ληστεία, τέσσερις ύποπτοι που φέρονται να αποτελούσαν την ομάδα κρούσης έχουν προφυλακιστεί. Παρά τις συλλήψεις, τα κλεμμένα κοσμήματα παραμένουν άφαντα, εντείνοντας το μυστήριο γύρω από την τύχη τους.

Οι έρευνες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: από θησαυροφυλάκια στο εξωτερικό και κρυψώνες εντός Γαλλίας, μέχρι το ακραίο σενάριο να έχουν καταλήξει στον βυθό του Σηκουάνα.

Οι ύποπτοι είναι άνδρες ηλικίας από 30 έως σχεδόν 40 ετών και ανακρίνονται από τα μέσα Ιανουαρίου. Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκουό, δήλωσε κατά την απαγγελία των κατηγοριών ότι το προφίλ των κατηγορουμένων δεν συνάδει με εκείνο «που συνήθως συνδέεται με την κορυφή του φάσματος του οργανωμένου εγκλήματος».

Το μυστήριο, ωστόσο, παραμένει άλυτο, καθώς η τύχη των Κοσμημάτων του Στέμματος εξακολουθεί να αγνοείται.

World
Αγορές: Η απαισιοδοξία… το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα του κόσμου

Αγορές: Η απαισιοδοξία… το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα του κόσμου

World
Γροιλανδία: Kαταδίκη από ΕΕ των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς – Ποια αντίμετρα εξετάζει

Γροιλανδία: Kαταδίκη από ΕΕ των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς – Ποια αντίμετρα εξετάζει

Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί
Κόσμος 18.01.26

Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί

Οι αρχές ανέφεραν ότι το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει περίπου 1.200 καταστήματα, γεγονός που αυξάνει τους φόβους ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι στο εσωτερικό του

Σύνταξη
Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν» – Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία
Η ανακοίνωση 18.01.26 Upd: 19:14

Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία - Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν»

Τι προβλέπει η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση στη Συρία και τις κουρδικές SDF - Ο Άχμεντ Αλ Σάρα μίλησε για ένα ενιαίο κράτος, τη Δευτέρα θα έχει ραντεβού με τον επικεφαλής των Κούρδων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συρία: Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός – Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι
Κρίσιμες ώρες 18.01.26

Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός - Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι στη Συρία

Διοικητής των κουρδικών δυνάμεων κάλεσε τις ΗΠΑ να «παρέμβουν δυναμικά» στις συγκρούσεις στη Συρία - Ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών λέει ότι επίκειται κατάπαυση του πυρός

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
Κύπρος 18.01.26

Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή

Για… πειράγματα που προηγήθηκαν μέσω βίντεο στο Tik Tok το φονικό στην Πάφο - Ο 30χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία
Κόσμος 18.01.26

Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντώνται σήμερα εκτάκτως, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ σε όσους θεωρεί ότι θέτουν εμπόδια στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»
Kουλτούρα της ακύρωσης 18.01.26

Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ματ Ντέιμον υποστήριξε ότι ορισμένοι ηθοποιοί που έχουν υποστεί «cancel», πιθανότατα να προτιμούσαν να πάνε φυλακή, ώστε το θέμα να λήξει αφού «πληρώσουν το χρέος τους».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί
Κόσμος 18.01.26

Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί

Οι αρχές ανέφεραν ότι το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει περίπου 1.200 καταστήματα, γεγονός που αυξάνει τους φόβους ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι στο εσωτερικό του

Σύνταξη
Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ
On Field 18.01.26

Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» οδήγησε σε ξέσπασμα των οπαδών της πρωταθλήτριας Αγγλίας, με τον προπονητή της Λίβερπουλ να χάνει την… μπάλα και τον πρώην κάπτεν των «κόκκινων» να κάνει λόγο για «μη αποδεκτά αποτελέσματα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ
Fizz 18.01.26

«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ

Σε μια βαθιά ανθρώπινη κατάθεση ψυχής, ο Δημήτρης Σταρόβας ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής του, από τα πέτρινα παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη μέχρι τη σκληρή δοκιμασία της υγείας του που τον σημάδεψε

Σύνταξη
Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας [βίντεο]
Καλλίφωνος 18.01.26

Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μικρόφωνο και... ανέλαβε δράση στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ - Ευχάριστη έκπληξη σε γνωστό στέκι στου Ψυρρή, όπου ο ίδιος ξεδίπλωσε το κρυφό του ταλέντο

Σύνταξη
«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)
Μπάσκετ 18.01.26

«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύθηκε πολύ να κερδίσει στην Πυλαία τον ΠΑΟΚ και ο Εργκίν Αταμάν άφησε αιχμές προς κάποιους παίκτες του, τονίζοντας πως θα μπουν στο «περιθώριο».

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας
Αγορά εργασίας 18.01.26

Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας - Εξαντλημένοι στην σκέψη… να βρουν μια νέα δουλειά

Η αναζήτηση εργασίας έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Μετά από ένα χρόνο περιορισμένων προσλήψεων πολλοί εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει εντελώς το επίμονο ψάξιμο για μια νέα δουλειά κόντρα στα «θέλω» και τις «ανάγκες» τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Η ΑΕΛ Novibet σκόραρε με τον Σαγκάλ στο 3' και με εξαιρετική άμυνα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στον κακό Άρη, για την 17η αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες
Ελλάδα 18.01.26

Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες

Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο Σπάρτης

Σύνταξη
Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix
Culture Live 18.01.26

Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix

Αν η συμφωνία μεταξύ της Warner Bros. και του Netflix κλείσει, η διανομή των ταινιών στους κινηματογράφους θα συνεχίζει να υφίσταται, υποστηρίζει ο Τεντ Σαράντος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΟΦΗ για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
