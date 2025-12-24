Ένας ανελκυστήρας εμπορευμάτων ανέβηκε με τον γερανό του την Τρίτη προς το μουσείο του Λούβρου — αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν κλέφτες κοσμημάτων. Ήταν εργάτες που τοποθετούσαν μπάρες ασφαλείας στο παράθυρο που χρησιμοποιήθηκε για να εισβάλει στo μουσείο στην εκπληκτική ληστεία του Οκτωβρίου.

Το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο προσπαθεί σιγά σιγά να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις ασφαλείας που αποκάλυψε η κλοπή, ενώ οι ερευνητές αναζητούν χαμένα κοσμήματα του στέμματος αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Λούβρο οχυρώνεται…

Με το Λούβρο κλειστό την Τρίτη, οι εργαζόμενοι στη συντήρηση φορώντας κράνη ασφαλείας και γιλέκα υψηλής ορατότητας ανέβηκαν σε έναν ανελκυστήρα εμπορευμάτων σε ένα μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου για να ασφαλίσουν νέες μεταλλικές μπάρες έξω από ένα πλέον διαβόητο παράθυρο.

Το θέαμα αντικατόπτριζε αυτό που συνέβη στις 19 Οκτωβρίου, όταν μια ομάδα κλεφτών που παρίσταντο τους εργάτες χρησιμοποίησαν ένα παρόμοιο ασανσέρ και στη συνέχεια έκοψαν το παράθυρο για να μπουν στην γκαλερί.

Άρπαξαν τιάρες, σμαραγδένια σκουλαρίκια, ένα κολιέ από ζαφείρι και άλλους θησαυρούς, και οκτώ λεπτά αργότερα είχαν εξαφανιστεί.

Le Musée du Louvre continue le déploiement des mesures d’urgence annoncées :

– les dispositifs de mise à distance autour du Louvre sont installés sur le quai François Mitterrand ;

– un poste avancé mobile de la police nationale est présent depuis le 19 décembre sur le rond-point… pic.twitter.com/zzvEbwXhMN — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) December 23, 2025

Και οι τέσσερις ύποπτοι για κλοπή έχουν συλληφθεί και τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Αλλά τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί ακόμα.

Ο Σάμιουελ Λάσνελ της εταιρείας συντήρησης ανελκυστήρων Grima-Nacelles δήλωσε ότι αυτός και το πλήρωμά του έφτασαν πριν από την αυγή της Τρίτης για να πραγματοποιήσουν την σημαντική επιχείρηση ασφάλισης παραθύρων.

«Έχουμε ήδη εργαστεί στο Λούβρο — στο εσωτερικό, στο εξωτερικό, μέσα και έξω από την πυραμίδα — έχουμε έρθει εδώ αρκετές φορές», δήλωσε στο Associated Press. «Το Λούβρο μας γνωρίζει καλά».

Το Λούβρο δεν σχολίασε δημόσια την επιχείρηση ασφαλείας της Τρίτης.