Λούβρο: Παρατείνεται η απεργία, μερική επαναλειτουργία μόνο για τα «αριστουργήματα»

Οι κινητοποιήσεις στο Λούβρο συνεχίζονται, με τους εργαζομένους να αποφασίζουν την παράταση της απεργίας που τις τελευταίες ημέρες έχει απορρυθμίσει τη λειτουργία του πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο. Παρά τις αναταράξεις, την Τετάρτη το μουσείο άνοιξε μερικώς, επιτρέποντας την πρόσβαση σε έναν περιορισμένο αριθμό αιθουσών και στα πιο εμβληματικά του έργα.

Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι το κοινό μπορεί να ακολουθήσει μια σύντομη «διαδρομή αριστουργημάτων», η οποία περιλαμβάνει τη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι και την Αφροδίτη της Μήλου, ενώ σημαντικό μέρος των εκθεσιακών χώρων παραμένει κλειστό. Σε σχετική ενημέρωση στα κοινωνικά δίκτυα, το μουσείο ζήτησε συγγνώμη από τους επισκέπτες για την αναστάτωση.

Τα αιτήματα

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται η χρόνια υποστελέχωση, η επιδείνωση των υποδομών και επιλογές της διοίκησης που, σύμφωνα με τα σωματεία, επιβαρύνουν τις συνθήκες εργασίας. Η ένταση κορυφώθηκε μετά τη θεαματική ληστεία των βασιλικών κοσμημάτων τον Οκτώβριο, ένα περιστατικό που έφερε στην επιφάνεια σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα ασφαλείας του μουσείου.

Η απόφαση για συνέχιση της απεργίας ελήφθη σε γενική συνέλευση το πρωί της Τετάρτης, μετά την ομόφωνη έγκριση της κινητοποίησης νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Την Τρίτη, το Λούβρο δεν λειτούργησε, καθώς συνέπεσε με την καθιερωμένη εβδομαδιαία ημέρα αργίας.

Το υπουργείο Πολιτισμού επιχείρησε να εκτονώσει την κρίση, προτείνοντας την ακύρωση περικοπής χρηματοδότησης ύψους 6,7 εκατ. δολαρίων για το 2026, νέες προσλήψεις σε φύλαξη και εξυπηρέτηση επισκεπτών, καθώς και βελτιώσεις στις αμοιβές. Οι συνδικαλιστικοί φορείς, ωστόσο, εκτιμούν ότι τα μέτρα αυτά δεν ανταποκρίνονται στο βάθος των προβλημάτων.

Ελλείψεις στην ασφάλεια

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, αναμενόταν να καταθέσει στη Γαλλική Γερουσία, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου για τις ελλείψεις στην ασφάλεια. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για «θεσμική αποτυχία» μετά τη ληστεία, αλλά βρέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο όταν αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για κρίσιμη έκθεση ασφαλείας του 2019 μόνο μετά το περιστατικό.

Εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και διοικητική έρευνα έχουν καταλογίσει καθυστερήσεις στην υλοποίηση ενός σχεδίου ενίσχυσης της ασφάλειας που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια.

Σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη αυξημένης πίεσης προς τη διοίκηση, το υπουργείο ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα προστασίας και ανέθεσε στον Φιλίπ Ζοστ —γνωστό από τον συντονισμό της αποκατάστασης της Παναγίας των Παρισίων— να συνδράμει στην αναδιοργάνωση του μουσείου.

*Με πληροφορίες από: Associated Press