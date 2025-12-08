Οι εργαζόμενοι στο μουσείο του Λούβρου αποφάσισαν να προχωρήσουν σε απεργία διαρκείας – Πότε ξεκινά

Το προσωπικό του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι ψήφισε σήμερα, 8 Δεκεμβρίου, υπέρ της απεργίας, με τις διαδοχικές κινητοποιήσεις να ξεκινούν στις 15 Δεκεμβρίου.

Εάν απεργήσουν και τα 2.100 άτομα που εργάζονται στο μουσείο, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλείσιμο του ιδρύματος.

Σε συνάντηση περίπου 200 εργαζομένων, το προσωπικό ψήφισε «ομόφωνα» υπέρ των απεργιών, όπως δήλωσε εκπρόσωπος ενός εκ των τριών συνδικάτων που συμμετείχαν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP.

Τι καταγγέλουν οι εργαζόμενοι

Η αναφορά για την απεργία κατατέθηκε στο γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού, με τα συνδικάτα να δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να διαπραγματευτούν με τη διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ.

Σύμφωνα με το AFP, τα συνδικάτα έγραψαν ότι τμήματα του Λούβρου έκλειναν τακτικά λόγω «ανεπαρκούς αριθμού προσωπικού, καθώς και τεχνικών προβλημάτων και της παλαιότητας του κτιρίου».

Σε προηγούμενη δήλωση που εξέδωσαν τα συνδικάτα στις 30 Οκτωβρίου, κατήγγειλαν την διοίκηση για βλάβες στα συστήματα ασφάλειας και ένα «ιεραρχικό σύστημα διαχείρισης, που αγνοεί τις προειδοποιήσεις του προσωπικού και διαδίδει ειδήσεις που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα».

Όχι στα έκτακτα μέτρα, ναι στην ανακαίνιση των γραφείων;

Η απεργία φέρνει και πάλι την Λοράνς ντε Καρ ενώπιων των ευθυνών της, με την διευθύντρια να βρίσκεται ήδη υπό πίεση μετά την κλοπή των γαλλικών κοσμημάτων στις 19 Οκτωβρίου και τις επίσημες αναφορές για παραμέληση της συντήρησης των υποδομών του μουσείου. Υπενθυμίζεται δε, ότι ένα μήνα αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου, το Λούβρο αναγκάστηκε να κλείσει την γκαλερί Campana, η οποία φιλοξενούσε ελληνικές αρχαιότητες, επικαλούμενο αδυναμίες στις δοκούς στήριξης.

Η είδηση έρχεται επίσης μόλις μια μέρα μετά την δήλωση του Φρανσίσκο Στάινμπεκ, αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Λούβρου, στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFM-TV ότι μια διαρροή νερού στο μουσείο είχε καταστρέψει εκατοντάδες βιβλία.

Όπως υποστήριξε, το προσωπικό έχει εντοπίσει «μεταξύ 300 και 400 έργα» στη βιβλιοθήκη του τμήματος αιγυπτιακών αρχαιοτήτων που έχουν υποστεί ζημιά, προσθέτοντας ότι «η καταμέτρηση συνεχίζεται».

Ένας εκπρόσωπος του προσωπικού του Λούβρου δήλωσε στην εφημερίδα The Art Newspaper ότι η πρώτη διαρροή είχε εντοπιστεί ήδη την περασμένη άνοιξη, αλλά ότι οι αιτήσεις για τη λήψη έκτακτων μέτρων είχαν απορριφθεί.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, προχώρησε η ανακαίνιση των γραφείων της διοίκησης πάνω από τη βιβλιοθήκη, κόστους 275.000 ευρώ. Ο Στάινμπεκ δήλωσε επίσης στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι η κακή κατάσταση του εξοπλισμού αυτού «ήταν γνωστή εδώ και χρόνια».

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper