Λούβρο: Από την «κλοπή του αιώνα» σε πλημμύρα – Ζημιές σε εκατοντάδες βιβλία στο Τμήμα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων

Τα προβλήματα για το Λούβρο στη Γαλλία συνεχίζονται. Στις 26 Νοεμβρίου, βρώμικο νερό πλημμύρισε μία από τις αίθουσες της βιβλιοθήκης των Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων, προκαλώντας ζημιές σε εκατοντάδες βιβλία και έγγραφα, ορισμένα από τα οποία χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου αιώνα, όπως αναφέρει η Le Figaro.

Η αιτία του περιστατικού ήταν μια διαρροή στο σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού, η οποία ανέδειξε για ακόμη μία φορά την επιδείνωση της κατάστασης του πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη θεαματική ληστεία κοσμημάτων, που είχε αποκαλύψει κενά στην ασφάλεια του Λούβρου.

Τα έργα που υπέστησαν ζημιές περιλαμβάνουν περιοδικά αιγυπτιολογίας και επιστημονικά βιβλία, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή έρευνας για επιστήμονες στη Γαλλία και διεθνώς.

Σε δήλωσή του στο BFMTV, ο Φράνσις Στάινμποκ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του μουσείου, ανέφερε ότι οι ζημιές αφορούν «μεταξύ 300 και 400 έργων», με τα παλαιότερα να ανάγονται στα τέλη του 19ου αιώνα. Πρόκειται για περιοδικά, βιβλία αναφοράς και αρχαιολογικά τεύχη. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, «δεν πρόκειται για ανεκτίμητα έργα που χάθηκαν». Τα βιβλία έχουν ήδη μεταφερθεί, ανοιχτεί και υφίστανται λεπτομερή διαδικασία αποξήρανσης «σελίδα προς σελίδα».

«Θα στεγνώσουν, θα σταλούν στον βιβλιοδέτη για αποκατάσταση και θα επιστρέψουν στα ράφια», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι, παρότι πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιμους τόμους, δεν είναι μοναδικοί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Στάινμποκ παραδέχτηκε ότι η παλαιότητα του υδραυλικού δικτύου ήταν «γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια». Η περιοχή που επλήγη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο χώρων του μουσείου που πρόκειται να ανακαινιστούν στο πλαίσιο μεγάλου έργου αναβάθμισης του συστήματος εξαερισμού και θέρμανσης, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η διαρροή εντοπίστηκε περίπου στις 20:45, στην πτέρυγα Mollien, όταν άνοιξε κατά λάθος μια βαλβίδα, προκαλώντας ρήξη σωλήνα στην οροφή και επιτρέποντας στο νερό να πέσει πάνω στις συλλογές.

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο έντονων δυσκολιών για το Λούβρο: μετά τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, μια γκαλερί αναγκάστηκε να κλείσει τον Νοέμβριο λόγω προβλημάτων παλαιότητας.

Για να χρηματοδοτήσει τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα αύξηση 45% στην τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης από το 2026, με στόχο την ενίσχυση των εσόδων και την αντιμετώπιση των χρόνιων δομικών προβλημάτων.