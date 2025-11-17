Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς

Δύο Βέλγοι TikTokers κατόρθωσαν να παρακάμψουν την ασφάλεια στο Λούβρο και να κρεμάσουν κρυφά δικό τους «έργο τέχνης» πλάι στη Μόνα Λίζα.

Για να το πετύχουν, χρησιμοποίησαν ένα πτυσσόμενο πλαίσιο Lego.

Το περιστατικό με τους Βέλγους influencers, που έχουν γίνει διάσημοι στο TikTok κάνοντας διάφορες φάρσες, έγινε λίγες μόνο εβδομάδες μετά την κλοπή των βασιλικών κοσμημάτων, που πυροδότησε οργή και σφοδρές επικρίσεις για την ασφάλεια του μουσείου.

Οι Βέλγοι φαρσέρ, γνωστοί στο διαδίκτυο ως Neal Reemerie και Senne Haverbeke, βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους να μπαίνουν στο μουσείο και να αποφεύγουν τους ελέγχους ασφαλείας. Στη συνέχεια εμφανίζονται να εγκαθιστούν μια αυτοπροσωπογραφία τους σε τοίχο κοντά στο παγκοσμίου φήμης έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

Οι TikTokers δήλωσαν ότι στόχος τους ήταν να ελέγξουν εάν η ασφάλεια είχε βελτιωθεί μετά την κλοπή κοσμημάτων στις 19 Οκτωβρίου.

Για να παρακάμψουν τον έλεγχο, κατασκεύασαν μια κορνίζα που μπορούσε να αποσυναρμολογηθεί σε κομμάτια Lego και να περάσει από τους ανιχνευτές μετάλλων σε μια μικρή χάρτινη σακούλα. Η αυτοπροσωπογραφία τους μεταφέρθηκε χωρίς να εγείρει υποψίες. Μόλις έφτασαν στην γκαλερί, συναρμολόγησαν γρήγορα το πλαίσιο κάτω από την γυάλινη πυραμίδα και διακριτικά τοποθέτησαν το πορτρέτο σε έναν τοίχο, καταγράφοντας ολόκληρη την επιχείρηση σε βίντεο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Neal & Senne (@neal_senne)

Ήθελαν δίπλα στη Μόνα Λίζα

Το αρχικό σχέδιο ήταν να τοποθετήσουν το έργο τέχνης ακριβώς δίπλα στη Μόνα Λίζα, αλλά εγκατέλειψαν την προσπάθεια αφού παρατήρησαν αυξημένο αριθμό φρουρών. Τελικά, το τοποθέτησαν αρκετά μέτρα μακριά, λίγο πριν από το κλείσιμο, καθώς τα πλήθη αραίωναν.

Οι Neal Reemerie και Senne Haverbeke είναι γνωστοί για παρόμοιες φάρσες, όπως το κρέμασμα έργων τέχνης μέσα σε ένα βελγικό μουσείο. Επίσης, είχαν κρυφτεί 27 ώρες μέσα στο Allianz Arena του Μονάχου για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Champions League χωρίς εισιτήριο.

Το Λούβρο προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.