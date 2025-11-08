magazin
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
08.11.2025
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»
Culture Live 08 Νοεμβρίου 2025

Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»

Σύμφωνα με έκθεση της αρχής ελέγχου της Γαλλίας, το Λούβρο διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια για να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας, αλλά ξόδεψε υπερβολικά ποσά για την απόκτηση έργων τέχνης.

Η αρχή ελέγχου της Γαλλίας δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά με τα ελλειπή μέτρα ασφάλειας στο Λούβρο, αποσπάσματα της οποίας διέρρευσαν στον Τύπο λίγο μετά την κλοπή πολύτιμων κοσμημάτων από το μουσείο.

Η έκθεση, γνωστή ως Cour des Comptes, διαπίστωσε ότι μόνο το 39% των αιθουσών του μουσείου διέθεταν κάμερες το 2024. Ένας έλεγχος ασφάλειας που ξεκίνησε το 2015 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μουσείο δεν ήταν προετοιμασμένο για οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την αναβάθμιση του συστήματος στο τέλος του περασμένου έτους.

«Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο, σύμφωνα με το μουσείο, δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2032», αναφέρεται στην έκθεση, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σε άλλο σημείο της έκθεσης, αναφέρεται ότι το μουσείο διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες, αλλά αντίθετα ξόδεψε υπερβολικά ποσά για την απόκτηση έργων τέχνης, από τα οποία μόνο το ένα τέταρτο εκτέθηκε στο κοινό, και για την επανεκκίνηση προγραμμάτων μετά την πανδημία.

Φωτογραφία: Ο Πιερ Μοσκοβισί, πρόεδρος του Cour des Comptes, παρουσιάζει μια έκθεση για το Μουσείο του Λούβρου, λίγες εβδομάδες μετά την κλοπή πολύτιμων αντικειμένων από την Galerie d’Apollon (Γκαλερί του Απόλλωνα) του Λούβρου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, 6 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Οι επενδύσεις σε συντήρηση και ασφάλεια ήταν «απαραίτητες για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία του ιδρύματος», αλλά το μουσείο έδωσε σταθερά προτεραιότητα σε «δημοφιλή και δελεαστικά» προγράμματα.

Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιερ Μοσκοβισί δήλωσε ότι το Λούβρο «πρέπει τώρα να βελτιώσει τα συστήματα ασφαλείας» και ότι «δεν [υπάρχει περιθώριο] αποτυχίας».

Πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Σε ακρόαση με τη γαλλική γερουσία, η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ δήλωσε ότι οι συναγερμοί στην Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται γαλλικοί εθνικοί θησαυροί, λειτούργησαν σωστά και ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ληστείας. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι το μουσείο διαθέτει «ανεπαρκή» και «απαρχαιωμένα» συστήματα ασφαλείας.

Τον Ιανουάριο, το μουσείο ξεκίνησε ένα μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει έναν νέο ειδικό χώρο για τη Μόνα Λίζα, καθώς και αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας.

Το Λούβρο αναμένεται να εφαρμόσει πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων προστασίας από διαρρήξεις και εμποδίων κατά του εμβολισμού οχημάτων σε κοντινούς δρόμους, μέχρι το τέλος του έτους.

Τέσσερις ύποπτοι βρίσκονται επί του παρόντος υπό κράτηση για τη ληστεία.

*Με πληροφορίες από: ARTnews

