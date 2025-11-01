Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Ένας άνδρας 37 ετών και μια γυναίκα 38 ετών είναι τα δύο πρόσωπα στα οποία η Λορ Μπεκό, εισαγγελέας στο Παρίσι, απήγγειλε κατηγορίες σχετικά με την κλοπή στο Λούβρο.

Ο 37χρονος ύποπτος κατηγορείται για συμμετοχή σε κλοπή από οργανωμένη συμμορία και συνωμοσία για τη διάπραξη εγκλήματος. Η 38χρονη κατηγορείται ως συνεργός. Συνολικά έχουν συλληφθεί επτά άτομα για την κινηματογραφική ληστεία, ενώ κατηγορίες έχουν απαγγελθεί σε ακόμη δύο άνδρες. Αυτοί είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για οργανωμένη ληστεία και συνωμοσία για τη διάπραξη εγκλήματος. Φέρονται να έχουν παραδεχθεί «εν μέρει» τη συμμετοχή τους στη ληστεία στο Λούβρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελέα, το κατηγορητήριο είναι προκαταρκτικό και ότι οι δύο ύποπτοι έχουν προφυλακιστεί, χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες. Ο 37χρονος και η 38χρονη είναι μεταξύ των πέντε ατόμων που συνελήφθησαν την περασμένη Τετάρτη. Άλλα τρία άτομα αφέθηκαν ελεύθερα χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία»

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο δικηγόρος της 38χρονης, Αντριάν Σορεντινό, δήλωσε ότι η πελάτισσά του είναι «συντετριμμένη» επειδή αμφισβητεί τις κατηγορίες. «Δεν καταλαβαίνει πώς εμπλέκεται σε κανένα από τα στοιχεία για τα οποία κατηγορείται», είπε.

Από την πλευρά της η εισαγγελέας Μπεκό δήλωσε ότι η αστυνομική έρευνα επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις κλέφτες συμμετείχαν στη ληστεία. Είπε επίσης ότι ενδέχεται να εμπλέκονται περισσότερα άτομα, καθώς και ότι είναι πιθανό το έγκλημα να έγινε κατόπιν εντολής αγοραστή.

Πού είναι τα κοσμήματα

Κοσμήματα, τα οποία ανήκαν στη σύζυγο του Ναπολέοντα, Ευγενία, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ κλάπηκαν από το Λούβρο στις 19 Οκτωβρίου. Το Λούβρο είναι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο.

Τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί και κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει ποια είναι η τύχη τους.

Οι γαλλικές αρχές και ειδικοί σε θέματα κλοπής έργων τέχνης και κοσμημάτων ιστορικής αξίας από μουσεία, εκτιμούν ότι αν στόχος ήταν η αποκόμιση κέρδους, ίσως να μη βρεθούν ποτέ. Διότι τα κοσμήματα θα μπορούσαν να διαλυθούν στα εξ ων συνετέθησαν και να πωληθούν χωριστά οι πολύτιμοι λίθοι και χωριστά ο χρυσός.

Ωστόσο, σε αυτή τη μορφή, η αξία τους θα μειωθεί σημαντικά, καθώς «δεμένα» ως κοσμήματα έχουν μεγαλύτερη αξία. Άλλο σενάριο εξετάζει το ενδεχόμενο οι κλέφτες να ήθελαν να πουλήσουν στο darkweb.

Ακόμη μια εκδοχή είναι να βρίσκονται στα χέρια κάποιου συλλέκτη.