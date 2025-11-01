Εξελίξεις φαίνεται να υπάρχουν στη ληστεία στο Λούβρο.

Ενώ η γαλλική αστυνομία συνέλαβε επτά άνδρες για την απροκάλυπτη κλοπή, ακόμη δεν υπάρχουν ακόμη ίχνη των κλεμμένων κοσμημάτων.

Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες πληροφορίες, τα κοσμήματα φέρεται να επρόκειτο να πωληθούν στο dark web.

Θα πωλούσαν τα κοσμήματα από το Λούβρο στο dark web;

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η συμμορία φέρεται να προσέγγισε την ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας CGI Group και τους πρόσφερε μέρος των λεηλατημένων κοσμημάτων του στέμματος μέσω του darkweb.

Ο επικεφαλής του ομίλου CGI ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση επικοινώνησε με έναν εκπρόσωπο της συμμορίας μόλις πέντε ημέρες μετά τη ληστεία.

Ο επικεφαλής του CGI, Ζβίκα Νάβε, δήλωσε: «Πέντε ημέρες μετά τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, ένα άτομο που προσποιήθηκε ότι εκπροσωπούσε τους κλέφτες επικοινώνησε μαζί μας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ομίλου CGI».

«Μας ρώτησε αν θέλαμε να διαπραγματευτούμε μέσω του darknet για να αγοράσουμε τα κλεμμένα έργα τέχνης και τόνισε ότι είχαμε ένα παράθυρο 24 ωρών για να απαντήσουμε».

Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν συχνά το dark web – μια περιοχή του διαδικτύου στην οποία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω συμβατικών μηχανών αναζήτησης – για επικοινωνία και εμπόριο παράνομων αγαθών.

Ένα μήνυμα από τις 23 Οκτωβρίου αναφέρει: «Έχουμε τα κοσμήματα. Έτοιμα για επιστροφή. Δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση για την τιμή και τους όρους».

Ο επικεφαλής της CGI λέει ότι δέχτηκαν την προσφορά.

Μετά από μακρές συνομιλίες και ελέγχους, υποτίθεται ότι το άγνωστο άτομο όντως «κατείχε τουλάχιστον μερικά από τα κλεμμένα κομμάτια», σύμφωνα με τον Νάβε.

Ενημερώθηκαν οι Αρχές στο Παρίσι

Ο επικεφαλής του CGI, Ζβίκα Νάβε, πρόσθεσε: «Ενημερώσαμε αμέσως τις αρμόδιες αρχές στο Παρίσι. Δυστυχώς, οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις εμπόδισαν την ευκαιρία να ανακτήσουμε τουλάχιστον ορισμένα από τα έργα τέχνης».

Τα ευρήματα του CGI, σύμφωνα πάντα με την BILD, φέρονται να βοήθησαν στη σύλληψη ορισμένων από τους υπόπτους αυτή την εβδομάδα.

Ο επικεφαλής της CGI, Nave, προειδοποίησε για πιθανή ληστεία στο Λούβρο του Παρισιού τον Αύγουστο. Ισχυρίστηκε ότι η Μόνα Λίζα ήταν ένας από τους πιο συζητημένους προορισμούς στο darknet εκείνη την εποχή.

Το Μουσείο του Λούβρου αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε άμεση επικοινωνία με την CGI Group. Η εταιρεία, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω του ιταλικού της παραρτήματος και ότι πιθανότατα είχε ανατεθεί σε αυτή από ασφαλιστικό φορέα που συνεργάζεται με το μουσείο.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για συνενόχους μέσα στο μουσείο

Η εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι επί του παρόντος τα κοσμήματα «δεν έχουν βρεθεί ακόμη», ενώ επεσήμανε ότι περίπου 100 αστυνομικοί ασχολούνται με αυτή την υπόθεση.

Επιπλέον, η γαλλίδα εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι τίποτα δεν δείχνει πως οι ληστές είχαν συνενόχους μέσα στο μουσείο, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η συμμορία να έχει περισσότερα μέλη από τους τέσσερις που εμφανίστηκαν να λαμβάνουν μέρος στην κλοπή.