Πέντε νέες συλλήψεις για την ληστεία στο Λούβρο
Ακόμα πέντε άτομα συνελήφθησαν για την ληστεία στο Λούβρο
Πέντε νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν για την ληστεία στο Λούβρο την Πέμπτη, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.
Ακόμα μία σύλληψη για την ληστεία στο Λούβρο είχε σημειωθεί το βράδυ της Τετάρτης
Ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM είχε αναφέρει νωρίτερα την Πέμπτη ότι ένα ακόμη άτομο συνελήφθη στην περιοχή του Παρισιού αργά το βράδυ της Τετάρτης και ότι ο άνδρας αυτός είναι ύποπτος για την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έλαβε χώρα η ληστεία.
Δύο άνδρες που συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο «παραδέχτηκαν εν μέρει» τη συμμετοχή τους στη ληστεία, δήλωσε ο εισαγγελέας του Παρισιού την Τετάρτη και προφυλακίστηκαν.
Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα για τα κοσμήματα, τα οποία δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, σύμφωνα με δήλωση του εισαγγελέα του Παρισιού στο ραδιοφωνικό σταθμό RTL.
