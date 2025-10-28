H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;

Περισσότεροι από εκατό ερευνητές έχουν ριχτεί στη μάχη για να αποκαλύψουν πώς ακριβώς κατάφεραν οι δράστες να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού — ένα έγκλημα που μοιάζει βγαλμένο από σενάριο ταινίας.

Η κλοπή, που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι και είχε στόχο κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας και ιστορικής σημασίας, έχει προκαλέσει διεθνή σάλο. Τα κοσμήματα, που κάποτε ανήκαν στις βασίλισσες του 19ου αιώνα Μαρί-Αμελί και Ορτάνς, εκτιμώνται σε περίπου 88 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πρώτες συλλήψεις – αλλά ελάχιστες πληροφορίες

Ήδη δύο ύποπτοι έχουν συλληφθεί, ωστόσο οι γαλλικές αρχές τηρούν σιγή ιχθύος για την πορεία των ερευνών. Ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να προσπάθησε να φύγει από τη χώρα μέσω του αεροδρομίου του Παρισιού με προορισμό την Αλγερία, σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας που επικαλείται το Associated Press. Και οι δύο άνδρες είναι γύρω στα 30 και γνωστοί στις αρχές.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, επιβεβαίωσε ότι οι συλλήψεις έγιναν το βράδυ του Σαββάτου, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερα. Τόνισε μάλιστα ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στα μέσα της εβδομάδας, όταν λήξει η περίοδος κράτησης των υπόπτων.

Η γαλλική «σιωπή»

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ ή τη Βρετανία, όπου κάθε βήμα μιας μεγάλης υπόθεσης δημοσιοποιείται, στη Γαλλία επικρατεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ύποπτοι δεν εμφανίζονται μπροστά στις κάμερες ούτε δίνονται στη δημοσιότητα φωτογραφίες ή ονόματα.

Η αρχή του τεκμηρίου αθωότητας είναι βαθιά ριζωμένη στο γαλλικό Σύνταγμα, ενώ η νομοθεσία επιβάλλει μυστικότητα των ερευνών, γνωστή ως secret d’instruction. Μόνο ο εισαγγελέας έχει δικαίωμα να κάνει δημόσιες δηλώσεις, ενώ παραβίαση του απορρήτου επισύρει ποινικές κυρώσεις.

Η πρακτική αυτή έχει συχνά προκαλέσει αντιδράσεις διεθνώς. Πολλοί θυμούνται το σοκ που προκάλεσε στους Γάλλους το λεγόμενο «perp walk» του Ντομινίκ Στρος-Καν το 2011, όταν ο πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ οδηγήθηκε δεμένος μπροστά στις κάμερες της Νέας Υόρκης — μια εικόνα που θεωρήθηκε προσβλητική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Πώς έγινε η ληστεία

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δράστες χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να ανέβουν με ανυψωτικό στην εξωτερική πλευρά του μουσείου, να σπάσουν τις προθήκες και να αρπάξουν οκτώ κοσμήματα. Η λεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια τιάρα από ζαφείρια, ένα κολιέ και ένα σκουλαρίκι — όλα από σετ που συνδεόταν με τη γαλλική βασιλική οικογένεια.

Η εισαγγελέας έχει ανοίξει φάκελο για εγκληματική συνωμοσία και οργανωμένη κλοπή, αδικήματα που επισύρουν βαριές ποινές πολυετούς φυλάκισης.

Το «κυνήγι» των κοσμημάτων

Περισσότεροι από 100 ανακριτές εξετάζουν κάθε στοιχείο: 150 δείγματα DNA, υλικό από κάμερες ασφαλείας και αποτυπώματα που άφησαν οι δράστες πίσω τους.

Στην έρευνα συμμετέχουν η Brigade de Répression du Banditisme, η επίλεκτη μονάδα που ειδικεύεται σε ληστείες και κλοπές έργων τέχνης, καθώς και το Κεντρικό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών.

Η ανάκτηση των κοσμημάτων, ωστόσο, θεωρείται το πιο δύσκολο κομμάτι. Τα αντικείμενα έχουν ήδη καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων των Κλεμμένων Έργων Τέχνης της Interpol, η οποία περιλαμβάνει περίπου 57.000 καταχωρήσεις από όλο τον κόσμο.

Οι Γάλλοι ερευνητές βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την Europol και την Eurojust, ώστε να εντοπίσουν πιθανά δίκτυα διακίνησης και να αποτρέψουν τη μεταπώληση των κοσμημάτων.

Και τώρα τι;

Οι ύποπτοι μπορούν να κρατηθούν έως 96 ώρες πριν απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες. Η Μπεκιό προειδοποίησε όμως ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν θεαματικές ανακοινώσεις. Οι γαλλικές δίκες δεν μεταδίδονται τηλεοπτικά, ούτε επιτρέπεται η φωτογράφιση εντός της αίθουσας.

Μέχρι τότε, η υπόθεση του Λούβρου παραμένει ένα γρίφος πολυτελείας και μυστικότητας — ένα θρίλερ τέχνης που η Γαλλία επιμένει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

*Με πληροφορίες από: Associated Press