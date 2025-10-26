magazin
Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»
26 Οκτωβρίου 2025 | 18:31

Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»

Η ληστεία της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί παρατηρούν εδώ και καιρό: οι σύγχρονοι ληστές μουσείων δεν ενδιαφέρονται για τέχνη ιστορικής αξίας. Θέλουν κάτι που λάμπει στο σκοτάδι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Spotlight

Το βράδυ της Κυριακής, όταν έγινε η θεαματική διάρρηξη στο Λούβρο, οι ληστές δεν ενδιαφέρθηκαν ούτε στιγμή για τα αριστουργήματα που κοσμούν τους επιβλητικούς τοίχους του μουσείου.

Ούτε η ανεκτίμητη συλλογή γλυπτών του παρισινού ιδρύματος τράβηξε την προσοχή τους. Το πιο αξιοσημείωτο, όμως, είναι ότι δεν τους απασχόλησε καν η ιστορική προέλευση των τιαρών, των σκουλαρικιών και των κολιέ που τελικά στόχευσαν.

Σύμφωνα με τους ειδικούς στο έγκλημα τέχνης, αυτό που πιθανότατα τους παρακίνησε ήταν η ποσότητα των πολύτιμων λίθων και μετάλλων που μπορούσαν να αποκτήσουν, προκειμένου να τα τεμαχίσουν και να τα διοχετεύσουν στην αγορά σημειώνουν οι New York Times.

Τα κοσμήματα θα μπορούσαν δυνητικά να πωληθούν μεμονωμένα σε κοσμηματοπώλες για να επανατοποθετηθούν σε νέα αντικείμενα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να εντοπιστούν ποτέ ξανά ενώ οποιαδήποτε ποσότητα χρυσού απέσπασαν οι ληστές θα μπορούσε επίσης να πωληθεί ξανά.

Όπως σχολιάζει ο Βέρνον Ρέιπλεϊ, πρώην επικεφαλής της μονάδας τέχνης της αστυνομίας του Λονδίνου, η ληστεία του Λούβρου δεν ήταν πραγματικά «έγκλημα τέχνης», αλλά «κλοπή εμπορεύματος».

Ενώ οι ομάδες ασφαλείας των μουσείων τον 20ό αιώνα εστιάζαν κυρίως στην απειλή κλοπής μεγάλων καλλιτεχνικών αριστουργημάτων, η ληστεία της Κυριακής στο Λούβρο αποτελεί το πιο προβεβλημένο παράδειγμα της νέας αυτής τάσης: μουσεία που στοχοποιούνται αποκλειστικά για πολύτιμους λίθους ή μέταλλα.

@Louvre

@Louvre

@Louvre

@Louvre

Ο Τζέιμς Ράτκλιφ, διευθυντής ανακτήσεων στο Art Loss Register, μια εταιρεία με έδρα το Λονδίνο που διατηρεί μια βάση δεδομένων κλεμμένων αντικειμένων, επισημαίνει ότι οι ληστές αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο όταν στοχεύουν περίοπτα ιδρύματα όπως το Λούβρο, «αλλά υπάρχει και μεγαλύτερη ανταμοιβή» δεδομένης της ποσότητας των κοσμημάτων που εκτίθενται. «Αυτό είναι το στοίχημα», προσθέτει.

Οι νέοι ληστές που ενδιαφέρονται για πολύτιμα κλοπιμαία που λαμπυρίζουν, δεν ανησυχούν για την πρόκληση ζημιών σε έργα τέχνης κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής, ούτε καν για το αν θα αφήσουν πίσω τους κάποια πολύτιμα κομμάτια.

Την Κυριακή, οι διαρρήκτες του Λούβρου προσπάθησαν να κλέψουν το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ’, το οποίο φέρει οκτώ χρυσούς αετούς, 2.490 διαμάντια και 56 σμαράγδια, αλλά το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι οι δράστες εγκατέλειψαν την προσπάθεια μετά τη διακοπή της επιδρομής από τους φρουρούς. Το στέμμα αναφέρθηκε ότι υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της ληστείας αλλά είναι στη συλλογή του μουσείου.

Η επιλογή των στόχων θα μπορούσε επίσης να εξηγήσει γιατί οι ληστές του Λούβρου δεν πήραν τα φημισμένα και ευκόλως αναγνωρίσιμα διαμάντια Regent και Sancy από την Αίθουσα του Απόλλωνα του μουσείου.

Αυτό υποστηρίζει ο Ντικ Έλις, πρώην επικεφαλής της μονάδας εγκλήματος τέχνης της αστυνομίας του Λονδίνου. Ωστόσο, ο Πίτερ Μπομπέκε, κόπτης διαμαντιών στην Αμβέρσα του Βελγίου, υπογραμμίζει πως το Λούβρο θα διαθέτει λεπτομερή οπτικά αρχεία όλων των λίθων που αποτελούν μέρος των απολεσθέντων αντικειμένων, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και οι μικρότερες πέτρες θα είναι αναγνωρίσιμες και ως εκ τούτου θα πρέπει να κοπούν ξανά από την αρχή.

YouTube thumbnail

Αυτή η λεπτομέρεια καθιστά ορισμένους ειδικούς επιφυλακτικούς ως προς το κίνητρο της «εξόρυξης εμπορευμάτων» στη διάρρηξη του Λούβρου.

Η Τζοάνα Χάρντι, ειδικός σε κοσμήματα, η οποία το 2001 πούλησε ένα από τα αντικείμενα που στοχοποιήθηκαν την Κυριακή σε δημοπρασία του Sotheby’s πριν το αποκτήσει το Λούβρο, δηλώνει ότι δεν κατανοεί τη λογική της κλοπής μικρών διαμαντιών όταν τόσα πολλά διαμάντια είναι διαθέσιμα στην αγορά. «Γιατί να το κάνεις αυτό εκτός αν είσαι πραγματικά, πραγματικά ανόητος;» αναρωτιέται.

Εάν οι ληστές όντως επιχειρήσουν να πουλήσουν τους πολύτιμους λίθους, αυτό θα γίνει στην Αμβέρσα αναφέρει ο Έλις, τον παγκόσμιο κόμβο πωλήσεων πολύτιμων λίθων όπου οι συμμορίες ιστορικά πουλούσαν διαμάντια σε εμπόρους. Ωστόσο, προσθέτει, τα ανοιχτά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρουν πλέον πολύ περισσότερες επιλογές για την πώληση και διανομή κλεμμένου υλικού. Ο Μπομπέκε εκτιμά πως οι λίθοι πιθανότατα θα μεταφερθούν εκτός Ευρώπης για να βρεθούν μετά από την απαραίτητη επεξεργασία τους, ξανά στην αγορά.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μουσεία σε όλη την Ευρώπη έχουν γίνει στόχος διαρρήξεων για εμπορεύματα.

Στη Γερμανία, ληστές έκλεψαν ένα γιγάντιο χρυσό νόμισμα αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από το Μουσείο Bode στο Βερολίνο το 2017. Δύο χρόνια αργότερα, μέλη μιας διαβόητης οικογένειας του οργανωμένου εγκλήματος του Βερολίνου διέρρηξαν τις αίθουσες του Πράσινου Θησαυροφυλακίου (Green Vault) στο Μουσείο του Βασιλικού Ανακτόρου στη Δρέσδη και έκλεψαν κοσμήματα αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Και το 2022, ληστές αφαίρεσαν μια κρύπτη με 483 αρχαία χρυσά νομίσματα, εκτιμώμενης αξίας περίπου 1,55 εκατομμυρίων ευρώ, από ένα μουσείο στη νότια Γερμανία.

Η Βρετανία χτυπήθηκε επίσης από παρόμοιες ληστείες τη δεκαετία του 2010. Η πιο διαβόητη σημειώθηκε το 2019, όταν κουκουλοφόροι διέρρηξαν το Μέγαρο Blenheim –τη γενέτειρα του Ουίνστον Τσόρτσιλ– και έκλεψαν μια πλήρως λειτουργική χρυσή τουαλέτα 18 καρατίων, έργο του καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν.

YouTube thumbnail

Πλέον, η Γαλλία βιώνει το δικό της κύμα ληστειών, τόσο σε κοσμηματοπωλεία όσο και σε μουσεία. Τον Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, ληστές χρησιμοποίησαν φλόγιστρο και τροχό για να εισέλθουν στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι και έκλεψαν ψήγματα χρυσού αξίας περίπου 653.000 ευρώ.

Ο Άρθουρ Μπραντ, εγκληματολόγος, δηλώνει ότι η στοχοποίηση του Λούβρου δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένης της νέα τάσης στο έγκλημα αλλά μια διάρρηξη σε ένα μουσείο τέτοιας σημασίας σοκάρει τα υπόλοιπα ιδρύματα.

«Αν οι ληστές είναι ικανοί να ληστέψουν το Λούβρο, τα μουσεία θα φοβούνται ότι κανείς δεν είναι ασφαλής», τονίζει.

Την επομένη της ληστείας, Γάλλοι νομοθέτες και εφημερίδες συζήτησαν τα πιθανά κενά ασφαλείας στο Λούβρο που ενδέχεται να διευκόλυναν την κλοπή. Ωστόσο, ο Μπραντ υποστηρίζει ότι τα μουσεία δεν μπορούν ποτέ να σταματήσουν πλήρως τις κλοπές, ακόμη και αν εφαρμόσουν αποτρεπτικά μέτρα, όπως πιο παχιές προθήκες.

Ο Ράτκλιφ του Art Loss Register καταλήγει ότι όλα τα μουσεία καλούνται πάντα να βρουν τη μαγική φόρμουλα σε μια επικίνδυνη ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της δημόσιας πρόσβασης στις συλλογές τους και της αποτροπής των εγκληματιών.

Το Λούβρο θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τη ληστεία της Κυριακής τοποθετώντας τούβλα στα παράθυρά του, λέει ο Ράτκλιφ, αλλά «κανείς μας δεν θέλει η είσοδος σε ένα μουσείο να μοιάζει με είσοδο σε θησαυροφυλάκιο τράπεζας».

Η νέα εποχή του εγκλήματος τέχνης έχει αλλάξει. Δεν πρόκειται πλέον για τον θρύλο του κλέφτη που κινείται από πάθος, αλλά για τη ψυχρή λογική της προσφοράς και της ζήτησης και η πρόσφατη ληστεία στο Λούβρο ήταν μια δήλωση για το πόσο εύκολα η ιστορία μπορεί να μετατραπεί σε ανώνυμο εμπόρευμα στην παγκόσμια αγορά όσο το ερώτημα παραμένει. Πόσα ακόμη μουσεία θα πρέπει να υποστούν τέτοια πλήγματα μέχρι να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ της ασφάλειας και της πολιτιστικής προσβασιμότητας;

World
Ντόναλντ Τραμπ: Οι χορηγοί και τα «θαύματα» της δεύτερης θητείας του

Ντόναλντ Τραμπ: Οι χορηγοί και τα «θαύματα» της δεύτερης θητείας του

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
Stream magazin
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Art 25.10.25

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι
Le Violon d’Ingres 23.10.25

Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα, το Le Violon d’Ingres του Μαν Ρέι, μετατρέπει το σώμα της Κίκι του Μονπαρνάς σε βιολί – ένα σύμβολο πόθου, εξουσίας και αινιγματικής σιωπής

Σύνταξη
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
The Good Life 15.10.25

Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας

Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»
«HEAR US» 14.10.25

Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας
Ρεαλισμός 13.10.25

Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Ο Vincent Wechselberger ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που εργάζονται στο σεξ - οι οποίοι, ελπίζουν, πενθούν, υπάρχουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;
Κάτω Χώρες 13.10.25

Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;

Κάποτε η Γιοχάννα Κούρτεν πουλούσε ακριβότερα κι από τον Ρέμπραντ· σήμερα το όνομά της μετά βίας ακούγεται. Μια νέα έκθεση στην Ουάσινγκτον επαναφέρει στο κάδρο τις γυναίκες που όρισαν την εικόνα των Κάτω Χωρών

Σύνταξη
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο
The Good Life 10.10.25

Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο

Μία «εξαιρετικά σημαντική» ανέκδοτη ιστορία του Τζακ Κέρουακ, η οποία περιγράφεται ως «ένα χαμένο κεφάλαιο του εμβληματικού βιβλίου του On The Road [Στον Δρόμο]», ανακαλύφθηκε έπειτα από δεκαετίες στα αρχεία ενός δολοφονημένου αφεντικού της Μαφίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis
Τεκμήριο 26.10.25

332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis

Ήταν η τελευταία πράξη ενός από τα πιο εμβληματικά και τοξικά αδελφικά δράματα στην ιστορία της ροκ μουσικής αλλά σήμερα η κατακόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 του Nόελ Γκάλαχερ, την οποία κατέστρεψε ο αδελφός του, Λίαμ, είναι πολύτιμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ατρόμητος αθλητής από το Νταγκεστάν πηδάει στο απόλυτο κενό με την μοτοσυκλέτα του και… [βίντεο]
αδρεναλίνης 26.10.25

Ατρόμητος αθλητής από το Νταγκεστάν πηδάει στο απόλυτο κενό με την μοτοσυκλέτα του και… [βίντεο]

Ένας λάτρης των extreme sports από το Νταγκεστάν πήδηξε σε ένα φαράγγι με την μοτοσυκλέτα του και κατέγραψε ένα επικό άλμα. Σώθηκε στο «parapente» όντας ένας από τους αθλητές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρίβεια: Τα «ταμπελάκια» της νέας καθημερινότητας μας
Οικονομικές Ειδήσεις 26.10.25

Τα «ταμπελάκια» της ακρίβειας: Οι νέες λέξεις που προστέθηκαν στην καθημερινότητα μας

Η ακρίβεια είναι το αποτέλεσμα των συσσωρευτικών πληθωριστικών πιέσεων με την πάροδο του χρόνου, σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο εισοδημάτων μιας χώρας. Η συνεχιζόμενη διάρκειά της αλλάζει το καθημερινό μας λεξιλόγιο εισάγοντας νέες λέξεις και όρους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
