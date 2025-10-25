magazin
25.10.2025
Σύρος: Φωτιά στον ΧΥΤΑ – Πυκνοί καπνοί στην περιοχή
24.10.2025
Διαταραχή εξπρές με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30αρια
Λούβρο: Αυτό είναι το νέο πιο δημοφιλές έκθεμα μετά τη διαβόητη ληστεία – «Αναπάντεχο»
Λούβρο: Αυτό είναι το νέο πιο δημοφιλές έκθεμα μετά τη διαβόητη ληστεία – «Αναπάντεχο»

Το εμβληματικό Λούβρο στο Παρίσι έχει έναν νέο, απροσδόκητο πόλο έλξης -και είναι σπασμένος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ενώ οι μεγάλες ουρές των επισκεπτών στο Λούβρο περιμένουν υπομονετικά έξω από την περίφημη γυάλινη πυραμίδα για να δουν τη Μόνα Λίζα και την Αφροδίτη της Μήλου, ένας μικρότερος, αλλά πιο ένθερμος, όχλος έχει συγκεντρωθεί στην απέναντι πλευρά του Σηκουάνα.

Το κοινό έχει ένα νέο αντικείμενο θαυμασμού που δεν είναι κάποιο αρχαίο γλυπτό ή άλλο έκθεμα ιστορικής καλλιτεχνικής αξίας.

Είναι το σπασμένο παράθυρο στην πρόσοψη του μουσείου, από όπου μια συμμορία τεσσάρων ανδρών έκλεψε κοσμήματα της Ναπολεόντειας εποχής, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, στην πλέον δραματική ληστεία της Γαλλίας τις τελευταίες δεκαετίες.

Η εικόνα είναι σουρεαλιστική σημειώνει ο The Guardian. Tο παγκοσμίως γνωστό μουσείο, που άνοιξε ξανά τις πύλες του την Τετάρτη, τέσσερις μέρες μετά την εντυπωσιακή διάρρηξη, είναι δημοφιλές πλέον όχι μόνο για τα 33.000 έργα τέχνης του, αλλά και για την απόδειξη της εγκληματικής μεγαλοφυΐας που πέρασε τους τοίχους του.

Εκεί, απέναντι από τη μεγαλοπρεπή πρόσοψη, δίπλα στο πολυσύχναστο Quai François Mitterrand, οι τουρίστες κοιτούν ψηλά προσπαθώντας να διακρίνουν ένα παράθυρο, μερικώς κρυμμένο πλέον πίσω από μαύρες κουρτίνες.

Ακόμη και οι ξεναγοί των τουριστικών πλοίων, των Bateaux Mouches, έχουν εντάξει το σημείο στη ξενάγησή τους: «Και στα δεξιά μας», ακούγεται η φωνή, «το Λούβρο – και το παράθυρο που έσπασαν οι κλέφτες για να κλέψουν τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος».

Η απλότητα της εισόδου των διαρρηκτών, σε ένα από τα πιο προστατευμένα κτίρια του κόσμου, είναι αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο τους επισκέπτες. «Είναι απλώς εξαιρετικό. Φαίνεται ότι ήταν κάτι τόσο… απλό. Δηλαδή, αν συνέβαινε σε ταινία, ο κόσμος θα έλεγε: ‘Ουάου, αυτό είναι ένα πραγματικά βαρετό σενάριο’» λέει έκπληκτη η Αλίντα από την Ολλανδία.

Πράγματι, οι ληστές, μεταμφιεσμένοι σε εργάτες φορώντας γιλέκα χρησιμοποίησαν μια σκάλα και έναν ανελκυστήρα που είχαν σταθμεύσει στον δρόμο, για να σκαρφαλώσουν και να μπουν από το παράθυρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τέσσερις δράστες έφτασαν μπροστά από το μουσείο στις 9:30, στην πλατεία Φρανσουά Μιτεράν.

Χρησιμοποίησαν το αναβατόριο για να φτάσουν στην γκαλερί Απόλλων στον πρώτο όροφο, σπάζοντας το παράθυρο με ένα δισκοπρίονο.

Έπειτα, έσπασαν δύο βιτρίνες, αυτή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα και αυτή των κοσμημάτων των Γάλλων ηγεμόνων με το ίδιο δισκοπρίονο, πριν κλέψουν τα κοσμήματα αξίας 88 εκατ. σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις.

Το χτύπημα ήταν άψογο. Οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν οκτώ κομμάτια, ανάμεσά τους ένα σμαραγδένιο και διαμαντένιο περιδέραιο που είχε χαρίσει ο Ναπολέων Α’ στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρία Λουίζα, καθώς και ένα διάδημα με διαμάντια της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ’. Η διαφυγή τους έγινε με δύο σκούτερ.

Η Φανί από τη Λιμόζ, τουρίστρια στο Παρίσι, βρίσκει την υπόθεση «σουρεαλιστική».

«Σκέφτεσαι, το Λούβρο, το σπίτι της Μόνα Λίζα, πρέπει να είναι υπερπροστατευμένο. Αλλά προφανώς όχι». Ο σύζυγός της, Βενσάν, τονίζει την ακρίβεια της επιχείρησης. «Κοιτάξτε την πρόσοψη, είναι γεμάτη παράθυρα. Ήξεραν ακριβώς ποιο. Και μπήκαν και βγήκαν σε περίπου τέσσερα λεπτά. Ήξεραν τι έκαναν».

Ο Βενσάν παραδέχεται ότι, παρά το θεαματικό της υπόθεσης, η κλοπή δεν θα έπρεπε να είναι μεγάλη έκπληξη για κανέναν. «Είναι σχεδόν αδύνατο να προστατευθεί πλήρως ένα τεράστιο δημόσιο κτίριο σαν αυτό. Δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, εκατομμύρια επισκέπτες… Δεν είναι εύκολο». Συμπληρώνει, δε, ότι το Λούβρο είναι «ιστορικό μνημείο. Δεν μπορείς απλώς να πας και να βάλεις ενισχυμένα ατσάλινα παντζούρια σε όλα τα εξωτερικά παράθυρα».

Η μεθοδικότητα αλλά και η άνεση των ληστών εντυπωσιάζει τους τουρίστες και τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο. «Ήταν ένα άκρως επαγγελματικό έγκλημα», είπε ο Τομ από τη Φλόριδα των ΗΠΑ. «Σαν σε ταινία – σαν το Υπόθεση Τόμας Κράουν» είπε η Πάμελα δίπλα του.

Ωστόσο, πέρα από τον ενθουσιασμό, κάποιοι τουρίστες εκφράζουν λύπη για το περιστατικό και την απώλεια. Η Έλενα από τη Ρώμη, αν και κατανοεί τη δυσκολία αποτροπής ενός τόσο προσεκτικά σχεδιασμένου εγκλήματος, εκφράζει την ανησυχία της.

«Είναι σοκαριστικό και λυπηρό. Με νοιάζει η τέχνη και οι αντίκες. Αυτά τα ιστορικά κοσμήματα πιθανότατα θα διαλυθούν και θα πωληθούν τώρα, έτσι δεν είναι; Κανείς δεν θα τα αγόραζε ολόκληρα. Αυτό είναι μια τραγωδία» λέει.

Εν τω μεταξύ, η Αίθουσα του Απόλλωνα παραμένει κλειστή, με τρία γκρίζα πάνελ να εμποδίζουν τη θέα, καθώς περισσότεροι από 100 ανακριτές «χτενίζουν» τον χώρο για στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στους δράστες.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νιουνιέζ, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι η έρευνα «προχωράει» και πως έχει «κάθε εμπιστοσύνη» ότι οι δράστες θα βρεθούν.

Ωστόσο, οι καταγγελίες ότι οι περικοπές προσωπικού και προϋπολογισμού είχαν πλήξει την ασφάλεια του μουσείου έχουν προκαλέσει πολιτική αναταραχή.

Ο διευθυντής του Λούβρου αναμενόταν να αντιμετωπίσει ανακρίσεις από τους Γερουσιαστές, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, διέταξε την «επιτάχυνση» των μέτρων ασφαλείας.

Για την πλειοψηφία των σχεδόν 9 εκατομμυρίων επισκεπτών που δέχτηκε το Λούβρο πέρυσι, η προτεραιότητα παραμένει η τέχνη.

«Χαίρομαι απλώς που άνοιξαν ξανά», είπε η Έμιλι, από την Αδελαΐδα, περιμένοντας στην ουρά. «Έχουμε έρθει από την Αυστραλία και κλείσαμε την ξενάγηση μήνες πριν. Μια ληστεία είναι πολύ συναρπαστική, αλλά εμείς θέλουμε να δούμε τη Μόνα Λίζα».

