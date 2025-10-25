Μόλις έκλεψες κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας απ’ το Λούβρο – Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση;

Η πολύκροτη ληστεία στο Λούβρο του Παρισιού στις 19 Οκτωβρίου 2025, έμοιαζε με σκηνή από ταινία του Χόλιγουντ: μια συμμορία έκλεψε μια συλλογή από εκθαμβωτικά βασιλικά κοσμήματα που εκτίθεντο σε ένα από τα πιο διάσημα μουσεία του κόσμου.

Ωστόσο, με τις αρχές να τους καταδιώκουν, οι ληστές έχουν ακόμα δουλειά να κάνουν: Πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τα λάφυρά τους;

Τα περισσότερα κλεμμένα έργα δεν βρίσκονται ποτέ.

Όπως γράφει η Leila Amineddoleh, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής σε άρθρο της στο The Conversation, το ποσοστό ανάκτησης είναι κάτω από 10%.

Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αν σκεφτεί κανείς ότι κάθε χρόνο κλέβονται παγκοσμίως μεταξύ 50.000 και 100.000 έργα τέχνης με την πλειονότητα να προέρχονται από την Ευρώπη.

Αυτό που δεν σκέφτονται πολλοί είναι πως είναι αρκετά δύσκολο να βγάλεις πραγματικά χρήματα από κλεμμένα έργα τέχνης.

Ωστόσο, τα είδη των αντικειμένων που εκλάπησαν από το Λούβρο – οκτώ κομμάτια ανεκτίμητων κοσμημάτων – θα μπορούσαν να δώσουν σε αυτούς τους κλέφτες ένα πλεονέκτημα.

❗⚠🇫🇷 – The Louvre Museum in Paris suffered a brazen daylight heist on Sunday, where thieves stole jewelry valued at $102 million (88 million euros) in just seven minutes. Four suspects from an organized crime group used a truck’s extendable ladder to access the Apollo… pic.twitter.com/ytxUiJF676 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 21, 2025

Μια στενή αγορά αγοραστών

Οι κλεμμένοι πίνακες δεν μπορούν να πωληθούν στην αγορά τέχνης, επειδή οι κλέφτες δεν μπορούν να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που ανήκουν στον νόμιμο ιδιοκτήτη.

Επιπλέον, κανένας αξιόπιστος οίκος δημοπρασιών ή έμπορος δεν θα πουλούσε εν γνώσει του κλεμμένα έργα τέχνης, ούτε υπεύθυνοι συλλέκτες θα αγόραζαν κλεμμένα αντικείμενα.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι κλεμμένοι πίνακες δεν έχουν αξία.

Το 2002, κλέφτες διέρρηξαν το Μουσείο Βαν Γκογκ του Άμστερνταμ μέσω της οροφής και έφυγαν με τρία έργα.

Το 2016, η ιταλική αστυνομία ανέκτησε τα σχετικά άθικτα έργα τέχνης από ένα κρησφύγετο της Μαφίας στη Νάπολη.

Δεν είναι σαφές αν η μαφία αγόρασε τα έργα, αλλά είναι συνηθισμένο για τα εγκληματικά συνδικάτα να κρατούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία ως κάποιο είδος εγγύησης.

Άλλες φορές, τα κλεμμένα έργα καταλήγουν χωρίς να το γνωρίζουν στα χέρια συλλεκτών.

Στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1960, ένας υπάλληλος του Μουσείου Γκούγκενχαϊμ έκλεψε έναν πίνακα του Μαρκ Σαγκάλ από την αποθήκη.

Ωστόσο, το έγκλημα δεν αποκαλύφθηκε παρά μόνο όταν έγινε απογραφή χρόνια αργότερα.

Αδυνατώντας να εντοπίσει το έργο, το μουσείο απλώς το αφαίρεσε από τα αρχεία του.

Εν τω μεταξύ, οι συλλέκτες Jules και Rachel Lubell αγόρασαν το έργο για 17.000 δολάρια από μια γκαλερί.

Όταν το ζευγάρι ζήτησε από έναν οίκο δημοπρασιών να εκτιμήσει το έργο, ένας πρώην υπάλληλος του Γκούγκενχαϊμ το αναγνώρισε ως τον χαμένο πίνακα.

Το Γκούγκενχαϊμ απαίτησε την επιστροφή του πίνακα και ακολούθησε μια αμφιλεγόμενη δικαστική μάχη.

Τελικά, τα μέρη κατέληξαν σε συμβιβασμό και ο πίνακας επιστράφηκε στο μουσείο μετά την καταβολή ενός μη δημοσιοποιημένου ποσού στους συλλέκτες.

Τα κοσμήματα και ο χρυσός είναι πιο εύκολο να μετατραπούν σε χρήμα

Η κλοπή στο Λούβρο δεν αφορούσε όμως πίνακες ζωγραφικής.

Οι κλέφτες έφυγαν με κοσμήματα: ένα διαμάντι με ζαφείρι, ένα κολιέ και ένα μονό σκουλαρίκι από ένα σετ που συνδέεται με τις Γαλλίδες βασίλισσες του 19ου αιώνα Μαρί-Αμελί και Ορτάνς, ένα πολυτελές σετ σκουλαρικιών και κολιέ που ανήκε στην αυτοκράτειρα Μαρί-Λουίζ, τη δεύτερη σύζυγο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, μια καρφίτσα με διαμάντια, καθώς και το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας και η καρφίτσα της με φιόγκο.

Αυτά τα διαχρονικά, εξαιρετικά κατασκευασμένα έργα έχουν μοναδική ιστορική και πολιτιστική αξία.

Αλλά ακόμα και αν κάθε ένα από αυτά σπάσει σε κομμάτια και πουληθεί για τα μέρη του, θα εξακολουθεί να αξίζει πολλά χρήματα.

Οι κλέφτες μπορούν να πουλήσουν τους πολύτιμους λίθους και τα μέταλλα σε αδίστακτους εμπόρους και κοσμηματοπώλες, οι οποίοι μπορούν να τα αναδιαμορφώσουν και να τα πουλήσουν.

Some pictures of the Crown Jewels, that was stolen from the Louvre today, from my last visit. I hate to see French culture and history lost to thieves. pic.twitter.com/a9U1TYO3af — Katherine McLellan (@mclellanromance) October 19, 2025

Ακόμα και σε ένα κλάσμα της αξίας τους οι πολύτιμοι λίθοι αξίζουν εκατομμύρια δολάρια.

Και ενώ είναι δύσκολο να πουληθούν κλεμμένα αγαθά στη νόμιμη αγορά, υπάρχει μια παράνομη αγορά για κλεμμένα έργα τέχνης.

Τα αντικείμενα μπορεί να πωλούνται σε παρασκήνια, σε ιδιωτικές συναντήσεις ή ακόμα και στο σκοτεινό διαδίκτυο, όπου οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν.

Μελέτες έχουν επίσης αποκαλύψει ότι κλεμμένα – και μερικές φορές πλαστά – έργα τέχνης και αρχαιότητες εμφανίζονται συχνά σε mainstream ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου όπως το Facebook και το eBay.

Μετά την πώληση, ο πωλητής μπορεί να διαγράψει το ηλεκτρονικό του κατάστημα και να εξαφανιστεί.

Η συγκλονιστική γοητεία μιας ληστείας

Ενώ ταινίες όπως «Υπόθεση Τόμας Κράουν» παρουσιάζουν δραματικές ληστείες που διαπράττονται από απίστευτα ελκυστικούς και ιδιαίτερους δράστες, τα περισσότερα εγκλήματα που αφορούν έργα τέχνης είναι πολύ πιο συνηθισμένα.

Η κλοπή έργων τέχνης είναι συνήθως ένα έγκλημα ευκαιρίας και τείνει να λαμβάνει χώρα όχι στις αυστηρά φυλασσόμενες αίθουσες των πολιτιστικών ιδρυμάτων, αλλά σε αποθήκες ή κατά τη μεταφορά των έργων.

Τα περισσότερα μεγάλα μουσεία και ιδρύματα δεν εκθέτουν όλα τα αντικείμενα που έχουν υπό την φροντίδα τους.

Αντ’ αυτού, τα αποθηκεύουν. Λιγότερο από το 10% της συλλογής του Λούβρου εκτίθεται ταυτόχρονα – μόνο περίπου 35.000 από τα 600.000 αντικείμενα του μουσείου. Τα υπόλοιπα μπορεί να παραμείνουν αόρατα για χρόνια, ακόμη και δεκαετίες.

Spanish police said Friday that a Pablo Picasso painting that vanished en route to an exhibition has been found, raising doubts if it was ever loaded onto a transport truck. «Still Life with Guitar», a 1919 gouache and pencil work valued at around 600,000 euros ($700,000),… pic.twitter.com/mD0Go6rWMu — Hespress English (@HespressEnglish) October 24, 2025



Στην πραγματικότητα, λίγες μέρες πριν από το έγκλημα στο Λούβρο, ένα έργο του Πικάσο αξίας 650.000 δολαρίων, το «Νεκρή φύση με κιθάρα», εξαφανίστηκε κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα.

Ο πίνακας ήταν μέρος μιας αποστολής που περιλάμβανε και άλλα έργα του Ισπανού ζωγράφου, αλλά όταν άνοιξαν τα πακέτα, το έργο έλειπε. Το περιστατικό έτυχε πολύ μικρότερης δημοσιότητας.

Για την Amineddoleh, το μεγαλύτερο λάθος που έκαναν οι κλέφτες δεν ήταν ότι εγκατέλειψαν το στέμμα που τους έπεσε ή το γιλέκο που πέταξαν, αφήνοντας ουσιαστικά στοιχεία για τις αρχές.

Μάλλον ήταν η «θρασύτητα» της ίδιας της ληστείας – η οποία τράβηξε την προσοχή του κόσμου, εξασφαλίζοντας ότι οι Γάλλοι ντετέκτιβ και οι διεθνείς αρχές θα είναι σε επιφυλακή για νέα κομμάτια χρυσού, πολύτιμων λίθων και βασιλικών κοσμημάτων που θα προσφέρονται προς πώληση τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, ήταν και αυτή η «θρασύτητα» – ή για κάποιους άλλους «τόλμη» – που έκαναν αυτή την ληστεία τόσο ιστορική, όσο και γοητευτική.