Μια μέρα μετά τη θεαματική διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρο, μια δεύτερη κλοπή συγκλόνισε τον γαλλικό πολιτιστικό κόσμο.

Δημοτικοί υπάλληλοι ανακάλυψαν ότι μέρος του νομισματικού θησαυρού που εκτίθεται στο μουσείο Denis Diderot House of Lights είχε εξαφανιστεί.

«Το μουσείο έπεσε θύμα διάρρηξης και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του δημαρχείου που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του στο Facebook. Το μουσείο είναι κανονικά κλειστό τις Δευτέρες, επομένως δεν υπήρχαν επισκέπτες τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η κλοπή.

Οι υπάλληλοι του μουσείου που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους το πρωί παρατήρησαν ότι η συρόμενη πόρτα της εισόδου είχε παραβιαστεί και ότι μια βιτρίνα που περιείχε χρυσά και ασημένια νομίσματα είχε σπάσει.

Οι ληστές έκλεψαν μέρος της συλλογής νομισμάτων, η οποία περιλαμβάνει 1.633 ασημένια νομίσματα και 319 χρυσά νομίσματα που κόπηκαν μεταξύ 1790 και 1840, και ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης του κτηρίου του μουσείου το 2011.

«Οι αρχές ειδοποιήθηκαν αμέσως και έσπευσαν στο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες παρατηρήσεις, ένα μέρος του “θησαυρού του μουσείου” —μια συλλογή από ασημένια και χρυσά νομίσματα που είχε ανακαλυφθεί κατά τις εργασίες ανακαίνισης του Hôtel du Breuil, όπου στεγάζεται σήμερα το μουσείο— έχει εξαφανιστεί», αναφέρει η δημοτική αρχή σε ανακοίνωση που επικαλείται το France 3.

Το Denis Diderot House of Lights θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας. Ο Δήμος Langres έχει ήδη προσλάβει μια ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, εν αναμονή της πλήρους αναβάθμισης του συστήματος ασφαλείας του μουσείου.